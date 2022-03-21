NetApp和思科深化合作，宣布推出新的FlexPod XCS，以將融合式基礎架構擴充到混合雲

加州桑尼維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體公司NetApp (NASDAQ: NTAP)與思科(NASDAQ: CSCO)今天宣布對FlexPod進行升級，推出適用於現代應用程式、資料和混合雲服務的單一自動化平臺FlexPod® XCS。

FlexPod以思科和NetApp打造的預先驗證儲存、網路和伺服器技術等為支撐。新推出的FlexPod XCS平臺旨在加速混合雲環境下的現代應用程式和資料交付。FlexPod XCS是首款也是唯一一款能夠涵蓋全部三大公有雲服務提供者實現原生整合的混合雲解決方案。此外，各組織還可選擇使用FlexPod即服務(FlexPod-as-a-Service)，這是一種隨用隨付的定價模式，讓財務和營運更加靈活。

Presidio工程副總裁Raphael Meyerowitz表示：「多年來，FlexPod一直在幫助Presidio客戶提高應用程式效能、節省軟體資本支出和減少計畫外停機事件。NetApp和思科正透過FlexPod XCS為我們的客戶帶來更高的靈活性、可存取性和擴充性，以提供順暢的混合雲體驗。」

Conscia Netherlands技術長Jeffrey den Oudsten表示：「很高興能看到思科和NetApp在如今的混合雲時代聯合推出FlexPod XCS。FlexPod XCS對各項功能進行了規範化，透過多種方式為我們及我們的客戶帶來了豐富的技術和巨大優勢，能夠透過單點提供計費、訂購、支援和驗證設計等服務。Conscia致力於為客戶提供一流的混合雲基礎架構，透過攜手思科和NetApp，我們擁有了可幫助我們實現這一承諾的頂級技術合作夥伴。」

FlexPod XCS透過提高可存取性和擴充性來簡化混合雲營運，可將基礎架構從內部和邊緣擴充到混合雲。這一新產品為雙方的持續聯合創新奠定了基礎。透過創新，兩家公司將持續向市場推出適用於混合雲、容器和現代工作負載的新解決方案。

FlexPod XCS為FlexPod平臺新增了一系列新功能：

混合雲連接： 透過擴充組織的資料結構，客戶可實現確定性操作——及時將所需的應用程式和資料放到適當的位置。

透過擴充組織的資料結構，客戶可實現確定性操作——及時將所需的應用程式和資料放到適當的位置。 自動化： 利用Cisco Intersight™ Cloud Orchestrator和NetApp的自動化指令碼和工作流程，在所有生命週期階段實現基礎架構全面自動化，從而簡化日常IT操作，包括設定、部署、擴充以及基礎架構使用和最佳化等。

利用Cisco Intersight™ Cloud Orchestrator和NetApp的自動化指令碼和工作流程，在所有生命週期階段實現基礎架構全面自動化，從而簡化日常IT操作，包括設定、部署、擴充以及基礎架構使用和最佳化等。 可見性： 透過Cisco Intersight，可以更全面地統一檢視所有FlexPod元件，使組織能夠做出更明智的資源決策，更快地回應業務需求

透過Cisco Intersight，可以更全面地統一檢視所有FlexPod元件，使組織能夠做出更明智的資源決策，更快地回應業務需求 FlexPod即服務： 降低為實現靈活性而投入的初始成本，並根據預算和使用情況量身打造購買方案

降低為實現靈活性而投入的初始成本，並根據預算和使用情況量身打造購買方案 含有AWS支援的NetApp Cloud Volumes ONTAP® (CVO)執行個體的新參考架構：透過Cisco Intersight，採用自動化技術整合FlexPod XCS和ONTAP

FlexPod XCS還使IT部門能夠透過全堆疊可見性和可自訂的自動化功能獲得新的洞察力，從而能夠提高營運效率。全新FlexPod即服務消費模式支援根據使用情況調整成本，使客戶能夠獲得更大的財務和營運靈活性。

思科雲端與運算產品管理副總裁Siva Sivakumar表示：「我們與NetApp的策略合作不斷地透過技術深度整合為企業創造價值，旨在解決客戶所面臨的巨大挑戰。FlexPod XCS由Cisco Intersight提供支援，為客戶提供自動化、可見性和混合雲操作等重要的新功能，並將它們整合到單一整合的現代應用程式、資料和混合雲服務平臺中。」

NetApp混合雲基礎架構與原始設備製造商(OEM)解決方案副總裁Mike Arterbury表示：「能夠與思科繼續合作推動創新，我們倍感自豪，我們將持續擴充FlexPod的功能，以應對各組織面臨的獨特業務挑戰。憑藉我們與思科長達12年的合作關係，FlexPod XCS融合了雙方的一流技術來簡化資料和應用程式交付，使企業能夠在邊緣、核心或雲端更有效地營運新服務。」

FlexPod® XCS目前為合作夥伴和客戶提供預覽版，預計將於2022年年中在全球全面上市。

其他資源：

關於FlexPod

增強的FlexPod XCS平臺將可見性和自動化推向一個新的高度，可幫助客戶加速轉向混合雲業務，因此深受全球數千客戶信任。FlexPod® XCS包含預先驗證的儲存、網路和伺服器技術以及管理軟體，旨在提升IT部門對組織需求的回應能力，提供智慧洞察以最佳化成本和效能，採用類雲的消費模式來推動部署決策，並維護整個FlexPod基礎架構的現有組態。透過簡化資料和應用程式的交付流程，企業可獲得在邊緣、核心或雲端執行新服務和工作負載的優勢。

FlexPod® XCS的定價分別與Cisco Intersight Advantage、Premier Tier以及現行的FlexPod定價相對應。

關於NetApp

NetApp是一家以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體企業，在日益加速的數位化轉型時代，傾力幫助企業利用資料保持領先優勢。無論企業是在雲端執行開發，將應用程式移轉到雲端，還是在內部自行打造類雲體驗，NetApp都能提供適用的系統、軟體和雲端服務，幫助企業從資料中心到雲端以最佳化的方式執行應用程式。此外，NetApp還提供跨不同環境執行的解決方案，幫助企業建置自己的Data Fabric，隨時隨地安全地為合適的人員提供正確的資料、服務和應用程式。如需瞭解更多資訊，請造訪www.netapp.com或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上掌握我們的最新動態。

NETAPP、NETAPP標誌和www.netapp.com/TM上所列之標誌均為NetApp, Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標。

本新聞稿提及的許多產品和功能仍處於不同的開發階段，將在可用時提供。思科或NetApp可自行決定更改這些產品和功能的交付時間。對於延遲交付或未能提供本文件中所列的任何產品或功能，思科和NetApp均不承擔任何責任。

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