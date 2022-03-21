NetApp和思科深化合作，宣布推出新的FlexPod XCS，以将融合基础架构扩展到混合云

加州桑尼维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--以云为主导、以数据为中心的跨国软件公司NetApp (NASDAQ: NTAP)与思科(NASDAQ: CSCO)今天宣布对FlexPod进行升级，推出面向现代应用、数据和混合云服务的单一自动化平台FlexPod® XCS。

FlexPod以思科和NetApp打造的预验证存储、网络和服务器技术等为支撑。新推出的FlexPod XCS平台旨在加速混合云环境下的现代应用和数据交付。FlexPod XCS是首款也是唯一一款能够覆盖全部三大公共云服务提供商实现本地整合的混合云解决方案。此外，各组织还可选择使用FlexPod即服务(FlexPod-as-a-Service)，这是一种按需付费的定价模式，让财务和运营更加灵活。

Presidio工程副总裁Raphael Meyerowitz表示：“多年来，FlexPod一直在帮助Presidio客户提高应用性能、节省软件资本支出和减少计划外停机事件。NetApp和思科正依托FlexPod XCS为我们的客户带来更高的灵活性、可访问性和可扩展性，以提供无缝的混合云体验。”

Conscia Netherlands首席技术官Jeffrey den Oudsten表示：“很高兴能看到思科和NetApp在如今的混合云时代联合推出FlexPod XCS。FlexPod XCS对各项功能进行了规范化，通过多种方式为我们及我们的客户带来了丰富的技术和巨大优势，能够通过单点提供计费、订购、支持和验证设计等服务。Conscia致力于为客户提供一流的混合云基础架构，通过携手思科和NetApp，我们拥有了可帮助我们实现这一承诺的顶级技术合作伙伴。”

FlexPod XCS通过提高可访问性和可扩展性来简化混合云运营，可将基础架构从本地和边缘扩展到混合云。这一新产品为双方的持续联合创新奠定了基础。通过创新，两家公司将持续向市场推出面向混合云、容器和现代工作负载的新解决方案。

FlexPod XCS为FlexPod平台添加了一系列新功能：

混合云连接： 通过扩展组织的数据结构，客户可实现确定性操作——及时将所需的应用和数据放到适当的位置。

通过扩展组织的数据结构，客户可实现确定性操作——及时将所需的应用和数据放到适当的位置。 自动化： 利用Cisco Intersight™ Cloud Orchestrator和NetApp的自动化脚本和工作流程，在所有生命周期阶段实现基础架构全面自动化，从而简化日常IT操作，包括配置、部署、扩展以及基础架构消耗和优化等。

利用Cisco Intersight™ Cloud Orchestrator和NetApp的自动化脚本和工作流程，在所有生命周期阶段实现基础架构全面自动化，从而简化日常IT操作，包括配置、部署、扩展以及基础架构消耗和优化等。 可见性： 通过Cisco Intersight，可以更全面地统一查看所有FlexPod组件，使组织能够做出更明智的资源决策，更快地响应业务需求

通过Cisco Intersight，可以更全面地统一查看所有FlexPod组件，使组织能够做出更明智的资源决策，更快地响应业务需求 FlexPod即服务： 降低为实现灵活性而投入的初始成本，并根据预算和使用情况定制购买方案

降低为实现灵活性而投入的初始成本，并根据预算和使用情况定制购买方案 含有AWS支持的NetApp Cloud Volumes ONTAP® (CVO)实例的新参考架构：通过Cisco Intersight，采用自动化技术整合FlexPod XCS和ONTAP

FlexPod XCS还使IT部门能够通过全栈可见性和可定制的自动化功能获得新的洞察力，从而能够提高运营效率。全新FlexPod即服务消费模式支持根据使用情况调整成本，使客户能够获得更大的财务和运营灵活性。

思科云与计算产品管理副总裁Siva Sivakumar表示：“我们与NetApp的战略合作不断地通过技术深度整合为企业创造价值，旨在解决客户所面临的巨大挑战。FlexPod XCS由Cisco Intersight提供支持，为客户提供自动化、可见性和混合云操作等重要的新功能，并将它们整合到单个统一的现代应用、数据和混合云服务平台中。”

NetApp混合云基础架构与原始设备制造商(OEM)解决方案副总裁Mike Arterbury表示：“能够与思科继续合作推进创新，我们倍感自豪，我们将持续扩展FlexPod的功能，以应对各组织面临的独特业务挑战。依托我们与思科长达12年的合作关系，FlexPod XCS融合了双方的一流技术来简化数据和应用交付，使企业能够在边缘、核心或云端更高效地运营新服务。”

FlexPod® XCS目前为合作伙伴和客户提供预览版，预计将于2022年年中在全球范围内全面上市。

其他资源：

关于FlexPod

增强的FlexPod XCS平台将可见性和自动化推向一个新的高度，可帮助客户加速转向混合云业务，因此深受全球数千客户信任。FlexPod® XCS包含预验证的存储、网络和服务器技术以及管理软件，旨在提升IT部门对组织需求的响应能力，提供智能洞察以优化成本和性能，采用类似云的消费模式来推进部署决策，并维护整个FlexPod基础架构的现有配置。通过简化数据和应用的交付流程，企业可获得在边缘、核心或云端运行新服务和工作负载的优势。

FlexPod® XCS的定价分别与Cisco Intersight Advantage、Premier Tier以及现行的FlexPod定价相对应。

关于NetApp

NetApp是一家以云为主导、以数据为中心的跨国软件企业，在日益加速的数字化转型时代，倾力帮助企业利用数据保持领先优势。无论企业是在云端执行开发，将应用程序迁移到云端，还是在内部自行打造类云体验，NetApp都能提供适用的系统、软件和云服务，助力企业从数据中心到云端以最优化的方式运行应用程序。此外，NetApp还提供跨不同环境运行的解决方案，帮助企业构建自己的数据网络结构，随时随地安全地为合适的人员提供正确的数据、服务和应用程序。如需了解更多信息，请访问www.netapp.com或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上关注我们。

NETAPP、NETAPP标识和www.netapp.com/TM上所列之标志均为NetApp, Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

本新闻稿提及的许多产品和功能仍处于不同的开发阶段，将在可用时提供。思科或NetApp可自行决定更改这些产品和功能的交付时间。对于延迟交付或未能提供本文档中所列的任何产品或功能，思科和NetApp均不承担任何责任。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。