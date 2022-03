NetApp e Cisco reforçam parceira anunciando nova FlexPod XCS para ampliar infraestrutura convergida para a nuvem híbrida

SUNNYVALE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A NetApp (NASDAQ: NTAP), uma empresa global de software orientado para a nuvem e centrado em dados, e a Cisco (NASDAQ: CSCO), anunciaram hoje a evolução da FlexPod com a apresentação da FlexPod® XCS, fornecendo uma plataforma automatizada para aplicativos modernos, dados e serviços de nuvem híbrida.

A FlexPod é formada por tecnologias pré-validadas de armazenamento, rede e servidor da Cisco e da NetApp. A nova plataforma FlexPod XCS é projetada para acelerar a entrega de aplicativos modernos e dados em um ambiente de nuvem híbrida. A FlexPod XCS é a primeira e única solução de nuvem híbrida integrada nativamente aos três principais provedores de nuvem pública. Além disso, empresas terão a opção de utilizar o FlexPod-as-a-Service, um modelo de precificação com pagamento conforme o crescimento que oferece flexibilidade financeira e operacional.

“Há anos, a FlexPod tem ajudado clientes da Presidio a aumentar o desempenho de aplicativos, economizar Capex de software e diminuir incidentes de tempo de inatividade não planejados”, afirmou Raphael Meyerowitz, vice-presidente de engenharia da Presidio. “Com a FlexPod XCS, a NetApp e a Cisco estão oferecendo mais flexibilidade, acessibilidade e escalabilidade aos nossos clientes para entregar uma experiência perfeita de nuvem híbrida”.

“É muito bom ver a Cisco e a NetApp lançando juntas a FlexPod XCS nessa era de nuvem híbrida”, disse Jeffrey den Oudsten, diretor de tecnologia da Conscia Netherlands. “A padronização da FlexPod XCS traz ricas tecnologias e grandes benefícios para nós e para nossos clientes de diversas maneiras, com a capacidade para entregar um ponto para cobrança, pedidos, suporte e designs validados. A Conscia está determinada a disponibilizar a melhor infraestrutura de nuvem híbrida para seus clientes, e, ao lado da Cisco e da NetApp, temos as melhores parceiras de tecnologia nos ajudando a cumprir essa promessa”.

A FlexPod XCS simplifica operações de nuvem híbrida aumentando a acessibilidade e escalabilidade, expandindo a infraestrutura de um padrão local e de borda para a nuvem híbrida. Esta nova oferta lança as bases para a inovação conjunta e continuada que oferecerá novas soluções ao mercado para nuvem híbrida, contêineres e cargas de trabalho modernas.

A FlexPod XCS fornece um novo conjunto de recursos para a plataforma FlexPod:

Conectividade de nuvem híbrida: expandindo o tecido de dados das organizações, os clientes alcançam a certeza operacional de colocar os aplicativos e os dados certos no lugar certo, no momento certo.

expandindo o tecido de dados das organizações, os clientes alcançam a certeza operacional de colocar os aplicativos e os dados certos no lugar certo, no momento certo. Automação: automação de infraestrutura abrangente em todas as fases do ciclo de vida utilizando o orquestrador de nuvem Cisco Intersight™ e scripts e fluxos de trabalho automatizados NetApp para simplificar as operações diárias de TI, incluindo configuração, implantação, expansão, consumo e otimização de infraestrutura.

automação de infraestrutura abrangente em todas as fases do ciclo de vida utilizando o orquestrador de nuvem Cisco Intersight™ e scripts e fluxos de trabalho automatizados NetApp para simplificar as operações diárias de TI, incluindo configuração, implantação, expansão, consumo e otimização de infraestrutura. Visibilidade: fornecendo uma visualização aprimorada e unificada de todos os componentes FlexPod através do Cisco Intersight, permitindo que empresas respondam às suas necessidades de negócios mais rapidamente com decisões de recursos mais inteligentes.

fornecendo uma visualização aprimorada e unificada de todos os componentes FlexPod através do Cisco Intersight, permitindo que empresas respondam às suas necessidades de negócios mais rapidamente com decisões de recursos mais inteligentes. FlexPod-as-a-Service: reduzindo os custos iniciais para permitir flexibilidade e adequando opções de compra com base em orçamentos e uso.

reduzindo os custos iniciais para permitir flexibilidade e adequando opções de compra com base em orçamentos e uso. Nova arquitetura de referência com instâncias NetApp Cloud Volumes ONTAP® (CVO) na AWS: Integração FlexPod XCS e ONTAP com automação via Cisco Intersight.

A FlexPod XCS também permite que departamentos de TI obtenham novos insights com recursos de visibilidade de pilha completa e automação personalizada que aumentam a produtividade operacional. O novo modelo de consumo FlexPod-as-a-Service permite que clientes tenham mais flexibilidade financeira e operacional alinhando custos com base no uso.

“Nossa parceria estratégica com a NetApp continua criando valor para empresas através de profunda integração de tecnologias voltadas para solucionar os maiores desafios dos nossos clientes”, disse Siva Sivakumar, vice-presidente de gestão de produtos de computação e nuvem da Cisco. “A FlexPod XCS alimentada pelo Cisco Intersight entrega importantes novos recursos para nosso clientes, como automação, visibilidade e operações em nuvem híbrida em uma plataforma unificada para aplicativos modernos, dados e serviços e nuvem híbrida”.

“Estamos orgulhosos da nossa inovação contínua com a Cisco enquanto expandimos os recursos da FlexPod que solucionam os desafios sem igual das organizações”, disse Mike Arterbury, vice-presidente de infraestrutura de nuvem híbrida e soluções OEM da NetApp. “Aproveitando nossa parceria de 12 anos com a Cisco, a FlexPod XCS combina nossas melhores tecnologias para simplificar a entrega de dados e aplicativos, permitindo que empresas executem novos serviços com mais eficiência na borda, no núcleo ou na nuvem”.

A FlexPod® XCS está em prévia para parceiros e clientes, com disponibilidade global esperada para meados de 2022.

Outros materiais de consulta:

Sobre a FlexPod

Com a confiança de milhares de clientes pelo mundo, a plataforma FlexPod XCS aprimorada traz um novo nível de visibilidade e automação que pode ajudar a impulsionar a jornada dos clientes para operações em nuvem híbrida. Formada por tecnologias pré-validadas de armazenamento, rede e servidor, e software de gerenciamento, a FlexPod® XCS é projetada para aumentar o tempo de resposta de TI às necessidades organizacionais fornecendo insights inteligentes para otimizar custos e desempenho, apoiar decisões de implantação com modelos de consumo similares à nuvem, e manter configurações existentes na plataforma FlexPod. Ao simplificar a entrega de dados e aplicações, as empresas têm uma vantagem de executar novos serviços e cargas de trabalho na borda, no núcleo ou na nuvem.

Os preços da FlexPod® XCS são mapeados para os níveis Cisco Intersight Advantage e Premier e os preços atuais da FlexPod.

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa global de software orientado para a nuvem e centrado em dados que capacita organizações para liderarem com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa oferece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem aos clientes executarem seus aplicativos com o desempenho ideal, seja no data center ou na nuvem, e estejam eles desenvolvendo diretamente na nuvem, migrando para a nuvem ou criando experiências semelhantes à nuvem em suas próprias instalações. Com soluções que atuam nos mais diferentes ambientes, a NetApp ajuda organizações a desenvolverem seu próprio tecido de dados e oferecerem com segurança os dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas, quando e onde for. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas mencionadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Os demais nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos titulares.

Muitos dos produtos e recursos descritos neste texto permanecem em diferentes etapas de desenvolvimento e serão oferecidos à medida que estiverem disponíveis. O prazo de entrega desses produtos e recursos está sujeito a alterações a critério exclusivo da Cisco ou NetApp, e nem a Cisco nem a NetApp terão responsabilidade pelo atraso na entrega ou falha na entrega de quaisquer dos produtos ou recursos descritos neste documento.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.