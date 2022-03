SUNNYVALE, Californië--(BUSINESS WIRE)--NetApp (NASDAQ: NTAP), een wereldwijd, cloud gestuurd, data centrisch softwarebedrijf, heeft samen met Cisco (NASDAQ: CSCO) vandaag de evolutie van FlexPod aangekondigd met de introductie van FlexPod ® XCS, dat één geautomatiseerd platform biedt voor moderne applicaties, data en hybride cloud services.

FlexPod is samengesteld uit vooraf gevalideerde opslag-, netwerk- en servertechnologieën van Cisco en NetApp. Het nieuwe FlexPod XCS-platform is ontworpen om de levering van moderne applicaties en data in een hybride cloud omgeving te versnellen. FlexPod XCS is de eerste en enige hybride cloud oplossing die native is geïntegreerd in alle drie de grote openbare cloud providers. Daarnaast hebben organisaties de mogelijkheid om FlexPod-as-a-Service te gebruiken, een pay-as-you-grow-prijsmodel voor financiële en operationele flexibiliteit.

