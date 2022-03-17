西班牙環境服務公司PreZero選擇DXC Technology以重塑廢棄物回收業務

馬德里--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的《財星》500大全球科技服務提供者DXC Technology (NYSE: DXC)已獲得PreZero Group授予的四年期合約。PreZero Group是西班牙知名的環境服務提供者，隸屬於歐洲第一大零售商施瓦茨集團(Schwarz Group)。DXC將協助PreZero改造其IT系統，使其能夠為西班牙和葡萄牙的1,500多萬市民開發創新的廢棄物回收方法。

DXC將與PreZero合作建立現代數位化平臺，以加速開發創新且永續的廢棄物回收方法，幫助他們履行環境保護使命，並利用高效、數位化的循環經濟回收系統來創建永續的價值鏈。

PreZero是施瓦茨集團旗下的廢棄物處理和回收管理專家，施瓦茨集團也是歐洲首屈一指的超市集團利多超市(Lidl)的母公司。PreZero利用各類環境創新成果，在把廢棄物轉變為新產品方面擁有成功記錄，對循環經濟有直接貢獻。例如，PreZero是利用黑水虻幼蟲將食物殘渣加工成高蛋白動物飼料的先驅之一。在其他方面，PreZero正在利用人工智慧驅動的廢棄物分類技術，並利用植物纖維作為紙和紙板包裝中木漿的替代品，開發永續的包裝解決方案。

PreZero收購法羅里奧(Ferrovial)在西班牙和葡萄牙的環境業務而承接其傳統IT資產，DXC將幫助PreZero對這些資產進行現代化改造和重新配置。經由將其業務遷移到雲端並引進一流的自動化和安全科技，PreZero將受益於改善的業務連續性、風險降低和更強的靈活性，以支撐業務成長。DXC還將為PreZero的1.7萬名員工提供現代化工作場所服務，幫助改善員工生產力和協作。

PreZero Spain數位轉型總監Francisco Gimeno表示：「DXC擁有數十年的IT業專業知識，是我們邁向雲端和下一階段成長過程中值得信賴的合作夥伴。我們正依賴DXC來實施、推進我們的 IT 資產並加以自動化，使我們能夠推動廢棄物管理業的創新。」

DXC Technology Spain業務總監Alfonso García Muriel表示：「我們很高興能被PreZero Spain視為值得信賴的技術合作夥伴，也很高興能夠支援他們建立更加永續性未來的目標。這項新協定將使我們能在與PreZero Spain前身Ferrovial Services (Cespa)的十年合作基礎上再接再厲。我們對兩家公司IT基礎設施合併的複雜性有深刻的認識。我們將與PreZero密切合作，建立新的現代化IT基礎，支援他們宏大的業務和環境目標。」

關於PreZero西班牙和葡萄牙公司

PreZero在西班牙和葡萄牙擁有逾1.7萬名員工，業務遍及600多個城市，為超過1,500萬市民提供環境服務並管理140多個廢棄物處理設施：生態公園、堆肥廠、工業廠房、循環經濟工廠、轉運中心和受控堆放地。

公司提供廢棄物處理、分類、加工和回收服務，融合價值鏈上的所有專長。PreZero立志成為業界的創新推動者，目標是創造因閉環管理而不再浪費資源的世界。追求零廢棄物和材料100%可回收再利用。

公司隸屬於施瓦茨集團，後者是德國和歐洲首屈一指的食品零售公司之一，旗下公司包括利多超市和考夫蘭特超市(Kaufland)。www.prezero.es

關於DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC)協助全球企業運行其關鍵任務系統和營運，同時推動IT現代化，促使資料架構最佳化，並確保在公共、私有和混合雲的安全性和可擴充性。全球大型企業和公共部門組織都依賴DXC部署企業科技堆疊服務，以推動更高水準的效能、競爭力和客戶體驗。如欲瞭解更多關於我們如何為客戶和員工創造卓越的資訊，請造訪DXC.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中所有與歷史事實沒有直接和專門關係的陳述均構成「前瞻性陳述」。這些陳述代表目前的期望和信念，不保證此類前瞻性陳述中所描述的結果會達成。這些陳述受到許多假設、風險、不確定因素和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與這些陳述中所描述的結果大相逕庭，其中許多因素是該公司無法控制的。此外，2019年冠狀病毒疾病大流行以及相關的各種私人部門和政府的因應措施，都會對該公司客戶、員工、供應商以及他們經營業務的經濟和社區產生影響，其中許多風險和不確定性目前正在被放大，並可能繼續被放大，或可能在未來被放大。如要查看這些因素的書面說明，請參考DXC截至2021年3月31日之會計年度的Form 10-K年報中題為「風險因素」一節，及其隨後遞交給證券交易委員會的任何更新資訊，包括DXC截至2021年12月31日之季度的Form 10-Q季度報表。

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