西班牙环境服务公司PreZero选择DXC Technology以重塑废物回收业务

马德里--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的《财富》500强全球技术服务提供商DXC Technology (NYSE: DXC)已获得PreZero Group授予的一份为期四年的合同。PreZero Group是西班牙领先的环境服务提供商，隶属于欧洲第一大零售商施瓦茨集团(Schwarz Group)。DXC将帮助PreZero改造其IT系统，使其能够为西班牙和葡萄牙的1,500多万市民开发创新的废物回收方法。

DXC将与PreZero合作建立现代数字化平台，以加速开发创新且可持续的废物回收方法，帮助他们履行环境保护使命，并利用高效、数字化的循环经济回收系统来打造可持续的价值链。

PreZero是施瓦茨集团旗下的废物处理和回收管理专家，施瓦茨集团也是欧洲领先的超市集团利多超市(Lidl)的母公司。依托各类环境创新成果，PreZero在变废为宝方面有着骄人往绩，对循环经济做出了直接贡献。例如，PreZero是利用黑水虻幼虫将食物残渣加工成高蛋白动物饲料的先驱之一。在其他方面，PreZero正在利用人工智能驱动的废物分类技术，并通过将植物纤维作为纸和纸板包装中木浆的替代品，开发可持续的包装解决方案。

PreZero通过收购法罗里奥(Ferrovial)在西班牙和葡萄牙的环境业务而承接其传统IT资产，DXC将帮助PreZero对这些资产进行现代化改造和重新配置。通过将其业务迁移到云端并引入一流的自动化和安全技术，PreZero将提高业务连续性，降低风险和增强灵活性，并借此助推业务增长。DXC还将通过现代化工作场所服务赋能PreZero的1.7万名员工，帮助提高员工生产力和改进协作。

PreZero Spain数字化转型总监Francisco Gimeno表示：“DXC有着数十年的IT行业知识沉淀，是我们在上云之旅和谱写增长新篇章的进程中值得信赖的合作伙伴。我们正依赖DXC实施、推进和自动化升级我们的 IT 资产，并使我们能够推动废物管理行业的创新。”

DXC Technology Spain业务总监Alfonso García Muriel表示：“我们很高兴能被PreZero Spain视为值得信赖的技术合作伙伴，也很高兴能够协助他们实现建立更加可持续性未来的目标。通过这项新协议，我们将在与PreZero Spain前身Ferrovial Services (Cespa)的十年合作基础上再接再厉。我们对两家公司的IT基础设施合并的复杂性有着深刻的认识。我们将与PreZero密切合作，共筑新的现代化IT基础，助力他们实现宏大的业务和环境目标。”

关于PreZero西班牙和葡萄牙公司

PreZero在西班牙和葡萄牙拥有逾1.7万名员工，业务遍及600多个城市，为超过1,500万市民提供环境服务并管理140多个废物处理设施：生态公园、堆肥厂、工业厂房、循环经济工厂、转运中心和受控堆放地。

公司提供废物处理、分类、加工和回收服务，融合价值链上的所有专长。PreZero立志成为行业的创新推动者，目标是创造一个资源因闭环管理而不再浪费的世界。追求零浪费和材料100%可重复使用。

公司隶属施瓦茨集团，后者是德国和欧洲领先的食品零售公司之一，旗下公司包括利多超市和考夫兰特超市(Kaufland)。www.prezero.es

关于DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC)帮助全球公司执行其关键任务系统和运营，同时实现IT现代化，优化数据架构，并确保跨公共、私有和混合云的安全性和可伸缩性。全球各大公司和公共部门组织都依赖DXC部署企业技术堆栈服务，以推动实现更高水平的性能、竞争力和客户体验。如需了解更多关于我们如何为客户和员工实现卓越的信息，请访问DXC.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中所有与历史事实没有直接和专门关系的陈述均构成“前瞻性陈述”。这些陈述代表了当前的期望和信念，不保证能达成此类前瞻性陈述中所描述的结果会实现。这些陈述受到许多假设、风险、不确定因素和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与这些陈述中所描述的结果大相径庭，其中许多因素是该公司无法控制的。此外，因为2019年冠状病毒疾病大流行以及相关的各种私营和政府应对措施都会对该公司客户、员工、供应商以及他们所经营的经济和社区产生影响，所以其中许多风险和不确定性目前正在被放大，并可能继续被放大，或可能在未来被放大。如要查看这些因素的书面说明，请参考DXC截至2021年3月31日财年的Form 10-K年报中题为“风险因素”一节，及其随后向证券交易委员会提交的任何更新信息，包括DXC截至2021年12月31日季度的Form 10-Q季度报表。

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