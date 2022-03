PreZero Espagne, la société de services environnementaux choisit la technologie DXC pour réinventer le secteur du recyclage des déchets

MADRID--(BUSINESS WIRE)--DXC Technology (NYSE : DXC), un fournisseur mondial de services technologiques du Fortune 500, s’est vu attribuer un contrat de quatre ans par le groupe PreZero, l'un des principaux fournisseurs de services environnementaux en Espagne appartenant au groupe Schwarz, le plus grand détaillant européen. DXC accompagnera PreZero dans la transformation de ses systèmes informatiques afin de développer des approches innovantes en matière de recyclage des déchets pour plus de 15 millions de citoyens en Espagne et au Portugal.

DXC collaborera avec PreZero pour créer une plateforme numérique moderne afin d'accélérer le développement de méthodes innovantes et durables pour le recyclage des déchets, en les aidant dans leur mission de protection de l’environnement et en créant une chaîne de valeur durable grâce à un système de recyclage numérisé, efficace et basé sur l'économie circulaire.

PreZero, qui appartient au groupe Schwarz, la société derrière Lidl, l’un des principaux groupes de supermarchés en Europe, est un spécialiste de la gestion et du recyclage des déchets. Utilisant une variété d'innovations environnementales, l’entreprise s’est distinguée dans le domaine de la transformation des déchets en nouveaux produits, contribuant ainsi directement à une économie circulaire. Elle a, par exemple, été précurseur dans l'utilisation des larves de mouches soldats noires pour transformer les déchets alimentaires en nourriture animale riche en protéines. Partout, PreZero utilise une technologie de tri des déchets alimentée par l'IA et développe des solutions d'emballage durables utilisant des fibres végétales comme alternative à la pâte de bois dans les emballages en papier et en carton.

DXC aidera PreZero à moderniser et à reconfigurer le parc informatique existant, hérité lors de l'acquisition des activités environnementales de Ferrovial en Espagne et au Portugal. En déplaçant ses opérations vers le cloud et en adoptant les dernières technologies d'automatisation et de sécurité, PreZero bénéficiera d'une continuité opérationnelle accrue, de risques moindres et d'une plus grande flexibilité pour soutenir sa croissance. DXC accompagnera également les 17 000 employés de PreZero en proposant des services modernes sur le lieu de travail qui contribueront à une amélioration de la productivité et de la coopération du personnel.

« Grâce à ses décennies d'expertise dans l'industrie informatique, DXC est un partenaire de confiance auprès duquel nous entamons notre voyage vers le cloud et nous amorçons une nouvelle étape de notre croissance », déclare Francisco Gimeno, directeur de la transformation numérique chez PreZero Espagne. « Nous comptons sur DXC pour mettre en œuvre, développer et automatiser notre parc informatique et nous permettre de stimuler l'innovation dans le secteur de la gestion des déchets. »

« Cette sélection en tant que partenaire technologique de confiance par PreZero Espagne nous honore, et nous sommes ravis de soutenir leur objectif de bâtir un avenir plus durable », déclare Alfonso García Muriel, directeur commercial chez DXC Technology Espagne. « Grâce à ce nouvel accord, nous tirerons parti de notre coopération de dix ans avec Ferrovial Services (Cespa), le prédécesseur de PreZero Espagne. Nous comprenons très bien la complexité qu’engendre la fusion des infrastructures informatiques de deux sociétés et nous travaillerons en étroite collaboration avec PreZero pour construire un nouvel outil informatique moderne qui soutiendra les objectifs commerciaux et environnementaux ambitieux de l’entreprise. »

À propos de PreZero en Espagne et au Portugal

Avec plus de 17 000 employés et une présence dans plus de 600 municipalités, PreZero en Espagne et au Portugal fournit des services environnementaux à plus de 15 millions de citoyens et gère plus de 140 installations de traitement, notamment des écoparcs, des usines de compostage, des installations industrielles, des usines dédiées à l’économie circulaire, des centres de transfert et des installations contrôlées.

L'entreprise fournit des services d'élimination, de tri, de traitement et de recyclage des déchets, réunissant toutes les expertises tout au long de la chaîne de valeur sous un même toit. PreZero se positionne comme un moteur d'innovation dans l'industrie avec la vision de créer un monde dans lequel les ressources ne sont plus gaspillées grâce à des boucles fermées. Zéro déchet et 100 % de matières réutilisables.

PreZero appartient au groupe Schwarz, l'une des principales entreprises de distribution alimentaire en Allemagne et en Europe, maison mère de Lidl et de Kaufland. www.prezero.es

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) accompagne les entreprises mondiales dans la gestion de leurs systèmes critiques et de leurs opérations, en modernisant leurs infrastructures TI, en optimisant leurs architectures de données, et en garantissant la sécurité et l’évolutivité des serveurs clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations publiques mondiales font confiance à DXC pour déployer les services sur l'ensemble de la pile technologique d'entreprise afin d'atteindre de nouveaux sommets en termes de performance, de compétitivité et d’expérience client. Pour en savoir plus sur l’excellence sectorielle que DCX offre à ses clients et à ses collaborateurs, visitez le site DXC.com.

