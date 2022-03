Spanisches Umweltdienstleistungsunternehmen PreZero wählt DXC Technology, um das Abfallrecyclinggeschäft neu zu gestalten

MADRID--(BUSINESS WIRE)--DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, hat von der PreZero-Gruppe, einem führenden spanischen Umweltdienstleister und Teil der Schwarz Gruppe, Europas größtem Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel, einen Vierjahresvertrag erhalten. DXC wird PreZero bei der Umstellung seiner IT-Systeme unterstützen und dem Unternehmen damit ermöglichen, innovative Ansätze für das Abfallrecycling für über 15 Millionen Bürger in Spanien und Portugal zu entwickeln.

DXC wird gemeinsam mit PreZero eine moderne digitale Plattform zur Beschleunigung der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Abfallverwertungsmethoden aufbauen und damit das Unternehmen bei seinem Ziel unterstützen, die Umwelt zu schützen und durch einen effizienten, digitalisierten geschlossenen Wertstoffkreislauf eine nachhaltige Wertschöpfungskette zu schaffen.

PreZero ist Experte für Abfall- und Recyclingmanagement und Teil der Schwarz Gruppe, zu der auch Lidl gehört, eine der führenden Supermarktketten Europas. PreZero sorgt erfolgreich dafür, dass mithilfe von verschiedenen Umweltinnovationen aus Abfall neue Produkte entstehen und leistet damit unmittelbar einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. So ist PreZero beispielsweise einer der Vorreiter bei der Nutzung der Larven der Schwarzen Soldatenfliege, um Lebensmittelabfälle in proteinreiches Tierfutter weiterzuverarbeiten. Überdies setzt PreZero eine KI-gestützte Technologie in der Abfallsortierung ein und entwickelt nachhaltige Verpackungslösungen mithilfe von Pflanzenfasern als Alternative zu Zellstoff in Papier- und Kartonverpackungen.

DXC wird PreZero bei der Modernisierung und Neukonfiguration der veralteten IT-Landschaft unterstützen, ein Erbe infolge der Übernahme des Umweltgeschäfts von Ferrovial in Spanien und Portugal. Durch die Verlagerung der IT-Prozesse in die Cloud und die Einführung der neuesten Automatisierungs- und Sicherheitstechnologien wird PreZero von einer optimierten Geschäftskontinuität, einem geringeren Risiko und einer höheren Flexibilität zur Unterstützung seines Wachstums profitieren. DXC wird die 17.000 Mitarbeiter von PreZero überdies mit modernen Workplace-Services unterstützen und so bei der Verbesserung der Produktivität und Zusammenarbeit der Mitarbeiter helfen.

„Mit jahrzehntelangem Know-how in der IT-Branche ist DXC ein vertrauenswürdiger Partner für uns mit Blick auf unsere Cloud-Umstellung und unser nächstes Wachstumskapitel“, sagte Francisco Gimeno, Director of Digital Transformation bei PreZero Spanien. „Wir versprechen uns, dass das Unternehmen uns bei der Implementierung, Weiterentwicklung und Automatisierung unserer IT-Landschaft unterstützt und uns in die Lage versetzt, Innovationen in der Abfallwirtschaft voranzubringen.“

„Wir freuen uns, dass wir als zuverlässiger Technologiepartner für PreZero Spanien ausgewählt wurden und werden das Unternehmen sehr gerne beim Aufbau einer nachhaltigeren Zukunft unterstützen“, so Alfonso García Muriel, Business Director von DXC Technology Spanien. „Mit dieser neuen Vereinbarung knüpfen wir an unsere zehnjährige Zusammenarbeit an, die wir mit dem Vorgängerunternehmen von PreZero Spanien, Ferrovial Services (Cespa), hatten. Wir kennen uns mit der Vielschichtigkeit der Zusammenführung der IT-Infrastrukturen zweier Unternehmen gut aus und werden eng mit PreZero zusammenarbeiten, um ein neues modernes IT-Fundament zur Unterstützung seiner ehrgeizigen Geschäfts- und Umweltziele zu schaffen.“

Über PreZero in Spanien und Portugal

PreZero in Spanien und Portugal beschäftigt mehr als 17.000 Mitarbeiter und ist in über 600 Kommunen aktiv. Das Unternehmen bietet Umweltdienstleistungen für mehr als 15 Millionen Bürger an und betreibt über 140 Behandlungsanlagen: Ökoparks, Kompostierungsanlagen, Industrieanlagen, Kreislaufwirtschaftssysteme, Transferzentren und kontrollierte Deponien.

Das Unternehmen bündelt mit der Entsorgung und Sortierung von Abfällen, der Aufbereitung sowie dem Recycling alle Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette unter einem Dach. PreZero sieht sich als Innovationstreiber der Branche mit dem Ziel, eine Welt zu schaffen, in der dank geschlossener Kreisläufe keine Ressourcen mehr vergeudet werden. Null Abfall, 100 Prozent Wertstoff.

Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die mit den Handelssparten Lidl und Kaufland zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa gehört. www.prezero.es

Über DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) hilft weltweit tätigen Unternehmen, ihre geschäftskritischen Systeme zu betreiben und Abläufe auszuführen und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Bei der Bereitstellung von Services für den gesamten Enterprise Technology Stack vertrauen die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors auf DXC, um ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerlebnis zu erreichen. Mehr Informationen darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen hervorragende Leistungen erbringen, finden Sie auf DXC.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht direkt und ausschließlich auf historische Fakten beziehen, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ dar. Diese Aussagen geben die derzeitigen Erwartungen und Überzeugungen wieder, und es kann nicht zugesichert werden, dass die in solchen Aussagen beschriebenen Ergebnisse erreicht werden. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen beschriebenen abweichen, wobei viele dieser Faktoren außerhalb unserer Einflussnahme liegen. Darüber hinaus werden viele dieser Risiken und Unwägbarkeiten derzeit durch die Coronavirus-Pandemie 2019 und durch die Auswirkungen verschiedener privater und staatlicher Maßnahmen, die sich auf unsere Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und die Volkswirtschaften und Gemeinden, in denen sie tätig sind, auswirken, verstärkt und können weiterhin verstärkt werden oder in Zukunft verstärkt werden. Eine schriftliche Beschreibung dieser Faktoren finden Sie im Abschnitt „Risk Factors“ im Jahresbericht von DXC auf Formblatt 10-K für das am 31. März 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie in allen aktualisierten Informationen in nachfolgenden SEC-Einreichungen, unter anderem im Quartalsbericht von DXC auf Formblatt 10-Q für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Quartal.

Es kann nicht zugesichert werden, dass einzelne Ziele oder Pläne, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgeführt werden, erreichbar sind oder erreicht werden. Den Lesern wird daher ausdrücklich angeraten, kein übergebührliches Vertrauen in solche Aussagen zu setzen, die nur für den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten. Wir lehnen jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu revidieren oder Ereignisse oder Umstände zu berichten, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten, oder das Auftreten unvorhergesehener Ereignisse anzuzeigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.