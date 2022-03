Gelesis® ogłasza wstępne wyniki wprowadzenia preparatu Plenity® na rynek krajowy: Rekordowe liczby wystawionych recept i rekordowe natężenie ruchu w sieci

About 70% of Plenity members had never tried a prescription weight management product before, indicating Plenity is bringing new people into the category of prescription weight management products. (Photo: Business Wire)

Gelesis (NYSE: GLS), the maker of Plenity, announced preliminary results from its broad awareness media campaign that debuted January 31, 2022. Within the first three weeks, the company saw a 3-fold increase in web traffic and 3.5-fold increase in the number of individuals seeking a new prescription compared to previous months when supply was limited.

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Firma Gelesis (NYSE: GLS), producent Plenity, przedstawiła wstępne wyniki szeroko zakrojonej kampanii medialnej, która rozpoczęła się 31 stycznia 2022 r. W ciągu pierwszych trzech tygodni firma odnotowała 3-krotny wzrost ruchu na stronie internetowej oraz 3,5-krotny wzrost liczby osób chcących uzyskać receptę w stosunku do poprzednich miesięcy cechujących się ograniczoną podażą. Gelesis przewiduje, że przychody netto ze sprzedaży tego produktu w 2022 r. wyniosą około 58 mln dolarów w ciągu pierwszego pełnego roku od wprowadzenia go na rynek, co potwierdza wcześniejsze prognozy firmy.

W ciągu pierwszych trzech tygodni kampanii firma Gelesis pozyskiwała około 4700 nowych użytkowników Plenity tygodniowo. Zasilili oni grono dotychczasowych użytkowników, którzy kontynuują realizację recept na wyrób Plenity. Około 70% użytkowników Plenity nigdy wcześniej nie stosowało dostępnych na receptę produktów służących do kontroli masy ciała. To oznacza, że wyrób ten przyczynił się do zwiększenia grona odbiorców tej kategorii produktów. Według danych Google Trends® w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia kampanii odnotowano liczbę wyszukiwań organicznych dla Plenity równą ugruntowanym markom produktów do odchudzania i kontroli wagi.

„Oferujemy przebadany klinicznie wyrób medyczny, jednocześnie zapewniając użytkownikom wygodę, jakiej oczekują od e-handlu. Recepty na Plenity mogą być realizowane w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca i po przystępnej cenie - powiedział dr n. farm. David Pass, dyrektor operacyjny i handlowy Gelesis. - Na podstawie przeprowadzonych przez nas badań klinicznych zaobserwowaliśmy, że 6 na 10 osób zareagowało na leczenie, co skłoniło w tak krótkim czasie aż 60% użytkowników do zamówienia zestawów przeznaczonych do stosowania przez kilka miesięcy. Jesteśmy bardzo podekscytowani wypowiedziami użytkowników na temat ich rzeczywistych doświadczeń związanych z przyjmowaniem preparatu”.

Wyłączny partner firmy Gelesis w zakresie usług telezdrowia, firma Ro, odpowiedziała na rosnące zapotrzebowanie pacjentów, składając w zeszłym roku zamówienia przedpremierowe na Plenity o wartości 40 mln dolarów. Od tego czasu, dzięki udostępnieniu produktu szerszej grupie odbiorców, jak również dzięki nieustannemu rozwojowi platformy bezpośredniej opieki zdrowotnej firmy Ro, Plenity stał się jednym z najczęściej poszukiwanych wyrobów na platformie Ro.

„W zeszłym miesiącu Plenity był najszybciej rozwijającym się wyrobem medycznym na platformie Ro, który przyciągnął większą liczbę nowych użytkowników niż jakikolwiek inny produkt - powiedział Zachariah Reitano, dyrektor generalny i współzałożyciel Ro. - Cieszymy się z rozszerzenia naszej współpracy z Gelesis, dzięki której ta innowacyjna oferta będzie mogła trafić do szerszej grupy pacjentów z całego kraju”.

Zgodnie z cyfrową strategią biznesową Gelesis, opracowaną w celu szybszego dostosowywania się do potrzeb klientów, firma w ostatnim czasie przeniosła swoje działania w zakresie sprzedaży wyrobów medycznych w dużej mierze na wirtualne kanały sprzedażowe. Od czasu rozpoczęcia kampanii medialnej liczba recept na Plenity wystawionych przez lekarzy POZ wzrosła o 100%, a ponad 40% recept zostało zamówionych przez konsumentów (wzrost o 60% w stosunku do poziomu wyjściowego).

Niezależnie od tego, czy pacjenci zgłosili się za pośrednictwem usług telezdrowia, czy tradycyjnego lekarza POZ, około 95% z nich jest przekonanych lub mocno przekonanych do stosowania produktu po otrzymaniu pierwszej przesyłki. Większość użytkowników Plenity opisuje proces jako szybki i łatwy w nawigacji. Ponadto aż 70% osób, które zaprzestały przyjmowania Plenity, stwierdziło, że rozważyłyby ponowne skorzystanie z niego w przyszłości.

Działania związane z marketingiem Plenity były bardzo ograniczone w czasie, gdy firma Gelesis budowała swój zakład produkcyjny na skalę komercyjną. Pod koniec 2021 r. zwiększono skalę produkcji z uwagi na gwałtowny wzrost popytu.

Gelesis planuje ogłosić wyniki za cały rok 2021 jeszcze w tym miesiącu. Oczekuje się, że wyniki finansowe związane z wprowadzeniem produktu na rynek krajowy w bieżącym kwartale znajdą odzwierciedlenie w wynikach finansowych firmy za I kw. 2022 r., których publikacja planowana jest na maj.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania preparatu Plenity

● Kobiety w ciąży lub osoby uczulone na celulozę, kwas cytrynowy, stearylowy fumaran sodu, żelatynę lub dwutlenek tytanu nie powinny przyjmować preparatu Plenity.

● Aby nie zaburzać wchłaniania preparatu:

Jeżeli zalecane jest przyjmowanie leku wraz z jedzeniem, należy przyjmować go po rozpoczęciu posiłku.

Jeżeli zalecane jest przyjmowanie leku na czczo, należy przyjmować go na pusty żołądek lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

● Ogólna częstotliwość występowania działań niepożądanych podczas stosowania preparatu Plenity nie różniła się od placebo. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: biegunka, uczucie pełności w żołądku, nieregularne wypróżnienia i wzdęcia.

● Jeśli wystąpi ostra reakcja alergiczna, silny ból brzucha lub ostra biegunka, należy zaprzestać stosowania leku Plenity do czasu konsultacji z lekarzem.

Produkt dostępny tylko na receptę. W celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego stosowania preparatu Plenity lub uzyskania dalszych informacji należy skonsultować się z lekarzem, zapoznać się z instrukcją dla pacjenta lub zadzwonić pod numer 1-844-PLENITY.

Gelesis

Gelesis Holdings Inc. (NYSE: GLS) („Gelesis”) jest ukierunkowaną na konsumenta firmą bioterapeutyczną oraz producentem Plenity® - wyrobu inspirowanego naturą i zatwierdzonego przez FDA jako wsparcie w kontroli masy ciała. Jej jedyne w swoim rodzaju niesystemowe hydrożele o wysokiej wchłanialności zostały w całości skomponowane ze składników pochodzenia naturalnego. Ich skład i właściwości mechaniczne są inspirowane składem i właściwościami mechanicznymi surowych warzyw. Preparat ma postać kapsułek, które oddziałują lokalnie na układ pokarmowy, dzięki czemu użytkownik czuje się najedzony, zjadając mniejsze porcje. Nasza oferta obejmuje Plenity® oraz potencjalne terapie opracowywane dla pacjentów z cukrzycą typu 2, niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD)/niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby (NASH) oraz zaparciami czynnościowymi. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: gelesis.com lub na profilu firmy na Twitterze @GelesisInc.

Wyłączenie obowiązku

Firma Gelesis nie przyjmuje na siebie obowiązku i nie zamierza aktualizować ani korygować wyników zawartych w niniejszym komunikacie prasowym. Wyniki zawarte w niniejszym komunikacie prasowym odzwierciedlają wyniki uzyskane w przeszłości i nie muszą stanowić zapowiedzi przyszłych wyników.

Wypowiedzi prognozujące

Niektóre wypowiedzi, oszacowania, cele i prognozy zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mogą stanowić „wypowiedzi prognozujące” w rozumieniu federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. Słowa „przewiduje”, „uważa”, „kontynuuje”, „mogłaby”, „szacuje”, „oczekuje”, „zamierza”, „może”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „spodziewa się”, „prognozuje”, „powinna”, „dąży”, „byłaby” i podobne wyrażenia mogą wskazywać na wypowiedzi prognozujące, przy czym brak wyżej wymienionych nie oznacza, że dana wypowiedź nie ma charakteru prognozującego. Wypowiedzi prognozujące to przewidywania, prognozy i inne stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, które są oparte na bieżących oczekiwaniach i założeniach, w rezultacie czego podlegają one czynnikom ryzyka i niepewności. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań, nadziei, przekonań, zamierzeń lub strategii, formułowanych przez nas lub kadrę zarządzającą w odniesieniu do przyszłości, w tym wypowiedzi dotyczące fuzji Gelesis z Capstar Special Purpose Acquisition Corp. („Capstar”) i oczekiwanych korzyści z niej wynikłych, wyników notowanych Gelesis po przeprowadzeniu fuzji, otoczenia konkurencyjnego, w którym Gelesis prowadzi działalność, oczekiwanych przyszłych wyników operacyjnych i finansowych oraz możliwości rynkowych Gelesis, a także wypowiedzi dotyczące oczekiwań, nadziei, przekonań, zamiarów lub strategii Gelesis w odniesieniu do przyszłości. Ponadto wszelkie wypowiedzi zawierające przewidywania, prognozy lub inne opisy przyszłych zdarzeń lub okoliczności, w tym wszelkie założenia wstępne, stanowią wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obowiązują wyłącznie w dniu, w którym zostały sformułowane. Ostrzega się, aby nie polegać nadmiernie na wypowiedziach prognozujących, a firma Gelesis nie przyjmuje zobowiązań i nie zamierza aktualizować ich treści wskutek uzyskania nowych informacji, zaistnienia przyszłych zdarzeń lub z innych względów. Gelesis nie gwarantuje również, że jakiekolwiek oczekiwania przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym znajdą pokrycie w rzeczywistości. Różne czynniki ryzyka i niepewności (z których część pozostaje poza naszą kontrolą) lub inne czynniki mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, osiągnięcia lub zdarzenia mające miejsce w przyszłości będą w sposób istotny odbiegać od tych opisanych w niniejszym komunikacie. Niektóre z czynników, które mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki i rezultaty, mogą obejmować m.in.: (i) wielkość, popyt i potencjał wzrostu rynków dla Plenity® i innych kandydatów na produkty marki Gelesis oraz zdolność Gelesis do obsługi tych rynków; (ii) poziom akceptacji i przyjęcia produktów Gelesis przez rynek; (iii) zdolność Gelesis do opracowywania innowacyjnych produktów i konkurowania z innymi firmami działającymi w branży preparatów na odchudzanie; (iv) zdolność Gelesis do sfinansowania i pomyślnego ukończenia procesu komercyjnego wprowadzenia Plenity® na rynek oraz plany rozwoju, w tym nowe możliwe wskazania i dane kliniczne uzyskane w ramach trwających i przyszłych badań dotyczących chorób wątroby i innych schorzeń; (v) nieuzyskanie oczekiwanych korzyści wynikających z fuzji podmiotów gospodarczych, w tym wskutek opóźnienia lub trudności w zintegrowaniu działalności Capstar i Gelesis; (vi) zdolność Gelesis do wyemitowania papierów wartościowych z prawem do kapitału lub powiązanych z prawem do kapitału, bądź też uzyskania finansowania dłużnego w przyszłości; (vii) wynik jakichkolwiek postępowań sądowych wszczętych przeciwko Capstar, Gelesis lub innym podmiotom w związku z fuzją podmiotów gospodarczych; (viii) zdolność Gelesis do utrzymania notowań na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; (ix) ryzyko, że fuzja podmiotów gospodarczych zakłóci bieżące plany i działania Gelesis w związku z tym, że Gelesis jest emitentem notowanym na giełdzie; (x) ścieżka regulacyjna dla produktów Gelesis i reakcje organów regulacyjnych, w tym FDA i podobnych organów regulacyjnych poza Stanami Zjednoczonymi; (xi) zdolność Gelesis do rozwoju i rentownego zarządzania wzrostem, utrzymywania relacji z klientami i dostawcami oraz utrzymania w firmie kierownictwa i kluczowych pracowników; (xii) koszty związane z fuzją podmiotów gospodarczych, w tym koszty związane z występowaniem przez Gelesis w charakterze emitenta notowanego na giełdzie; (xiii) zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub regulacjach; (xiv) prawdopodobieństwo negatywnego wpływu innych czynników ekonomicznych, biznesowych, regulacyjnych i/lub konkurencyjnych na Gelesis; (xv) oszacowania Gelesis dotyczące wydatków i rentowności; (xvi) bieżące wymogi regulacyjne, (xvii) wszelkie konkurencyjne produkty lub technologie, które mogą się pojawić, (xviii) ogólna niestabilność rynku usług telezdrowia lub niewystarczający popyt ze strony pacjentów; (xix) zdolność Gelesis do ochrony swojej własności intelektualnej i spełnienia wymogów regulacyjnych; (xx) wpływ pandemii koronawirusa na działalność Gelesis; (xxi) ograniczona historia operacyjna Gelesis; oraz (xxii) czynniki omówione we wspólnym prospekcie emisyjnym Capstar przedłożonym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 27 grudnia 2021 r. pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka” oraz w innych dokumentach, które zostały lub zostaną przedłożone w SEC przez Gelesis. W dokumentach tych omówiono inne istotne czynniki ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i zdarzenia będą w znacznym stopniu odbiegać od tych zawartych w wypowiedziach prognozujących.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.