Gelesis® publiceert voorlopige nationale lanceringsresultaten voor Plenity®, recordniveaus van recepten en online verkeer

Gelesis (NYSE: GLS), the maker of Plenity, announced preliminary results from its broad awareness media campaign that debuted January 31, 2022. Within the first three weeks, the company saw a 3-fold increase in web traffic and 3.5-fold increase in the number of individuals seeking a new prescription compared to previous months when supply was limited.

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Gelesis (NYSE: GLS), de maker van Plenity, maakte de voorlopige resultaten bekend van de brede mediacampagne die op 31 januari 2022 van start ging. Binnen de eerste drie weken zag het bedrijf een verdrievoudiging van het webverkeer en een 3,5-voudige toename van het aantal personen dat een nieuw recept zocht in vergelijking met voorgaande maanden, toen het aanbod beperkt was. Gelesis verwacht dat de netto productomzet in 2022 ongeveer $ 58 miljoen zal zijn in het eerste jaar van volledige lancering, wat de leidraad bevestigt die het bedrijf eerder dit jaar heeft afgegeven.

Gelesis verwierf in de eerste drie weken van de campagne ongeveer 4.700 nieuwe Plenity-leden per week. Dit komt bovenop de bestaande leden die hun Plenity-recepten voortzetten. Ongeveer 70% van de Plenity-leden had nog nooit eerder een product voor gewichtsbeheersing op recept geprobeerd, wat aangeeft dat Plenity nieuwe mensen in de categorie van gewichtsbeheersingsproducten op recept brengt. Binnen twee weken na de lancering van de campagne heeft Plenity organische zoekvolumes bereikt die vergelijkbaar zijn met de gevestigde merken voor gewichtsverlies en gewichtsbeheersing, volgens gegevens van Google Trends®.

“We bieden klinisch bewezen gezondheidszorg met het gemak dat u van e-commerce verwacht. U kunt op elk moment, overal en tegen een betaalbare prijs een Plenity-recept aanvragen,” aldus David Pass, Pharm.D., Chief Operating & Commercial Officer van Gelesis. “We zagen in onze klinische onderzoeken dat 6 van de 10 mensen reageerden en in overeenstemming daarmee heeft 60% van onze leden meerdere maandelijkse kits besteld binnen de beperkte tijd dat Plenity beschikbaar was. We zijn erg enthousiast over wat we van leden horen over hun ervaringen in de praktijk.”

De exclusieve telezorgpartner van Gelesis, Ro, reageerde op de groeiende vraag van patiënten toen het vorig jaar $ 40 miljoen aan pre-orders voor Plenity plaatste. Sindsdien hebben de brede consumentenlancering en de aanhoudende groei van Ro's direct-to-patient gezondheidszorgplatform ertoe geleid dat Plenity een van de meest gewilde aanbiedingen op het platform van Ro is geworden.

"Vorige maand was Plenity de snelst groeiende behandeling op Ro en bracht meer nieuwe leden binnen dan enig ander product," stelde Zachariah Reitano, CEO en mede-oprichter van Ro. "We zijn enthousiast over de recente uitbreiding van onze samenwerking met Gelesis, waardoor we dit innovatieve aanbod naar meer patiënten in het hele land kunnen brengen."

In overeenstemming met de digital-first bedrijfsstrategie van Gelesis die is ontwikkeld om zich snel aan te passen aan de behoeften van de klant, heeft het bedrijf onlangs zijn inspanningen voor verkoop in de gezondheidszorg verschoven naar voornamelijk virtuele verkoopbezoeken. De recepten voor Plenity door zorgaanbieders ('HCP') zijn met 100% gestegen sinds de mediacampagne begon, en meer dan 40% van de HCP-recepten werd aangevraagd door de consument (een stijging van 60% ten opzichte van de bèta-lanceringsbenchmark van het bedrijf).

Of ze nu via telezorg of via traditionele HCP's zijn binnengekomen, ongeveer 95% van de leden heeft vertrouwen of veel vertrouwen om het product te gebruiken na ontvangst van hun eerste zending. De meeste Plenity-leden beschrijven het proces als snel en gemakkelijk te navigeren. Zeventig procent van de mensen die zijn gestopt met het gebruik van Plenity, gaf aan dat ze zouden overwegen om het in de toekomst opnieuw te gebruiken.

Eerdere marketinginspanningen rond Plenity waren zeer beperkt, terwijl Gelesis een productiefaciliteit op commerciële schaal uitbouwde. Het bedrijf heeft eind 2021 zijn eigen productie-inspanningen opgeschaald om aan de snelgroeiende vraag te voldoen.

Gelesis verwacht deze maand de resultaten voor het volledige jaar 2021 vrij te geven. De financiële resultaten van de brede nationale lancering van dit kwartaal zullen naar verwachting worden weerspiegeld in de bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal van 2022, die naar verwachting in mei worden gepubliceerd.

elangrijke veiligheidsinformatie over Plenity

● Patiënten die zwanger zijn of allergisch zijn voor cellulose, citroenzuur, natriumstearylfumaraat, gelatine of titaniumdioxide mogen Plenity niet gebruiken.

● Om gevolgen voor de absorptie van medicijnen te voorkomen:

Voor alle medicijnen die met voedsel moeten worden ingenomen, neem ze na het starten van een maaltijd.

Voor alle medicijnen die zonder voedsel moeten worden ingenomen (op een lege maag), ga door met het innemen op een lege maag of zoals aanbevolen door uw arts.

● De totale incidentie van bijwerkingen met Plenity was niet anders dan bij placebo. De meest voorkomende bijwerkingen waren diarree, opgezette buik, onregelmatige stoelgang en winderigheid.

● Neem bij problemen direct contact op met een arts. Als u een ernstige allergische reactie, ernstige buikpijn of ernstige diarree heeft, stop dan met het gebruik van Plenity totdat u met uw arts kunt overleggen.

Alleen Rx. Neem voor een veilig en correct gebruik van Plenity of meer informatie contact op met een zorgverlener, lees de gebruiksaanwijzing voor patiënten of bel naar 1-844-PLENITY.

About Gelesis

Gelesis Holdings Inc. (NYSE: GLS) ('Gelesis') is een consumentgericht biotherapeuticabedrijf en de maker van Plenity®, dat is geïnspireerd door de natuur en door de FDA goedgekeurd voor hulp bij gewichtsbeheersing. De niet-systemische superabsorberende hydrogels die de eerste in hun soort zijn, zijn volledig gemaakt van natuurlijk afgeleide bouwstenen. Ze zijn geïnspireerd door de samenstelling en de mechanische eigenschappen van rauwe groenten, worden ingenomen in capsulevorm en werken lokaal in het spijsverteringsstelsel, zodat mensen zich voldaan voelen met kleinere porties. Ons portfolio omvat Plenity® en mogelijke therapieën in ontwikkeling voor patiënten met type 2 diabetes, niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) / niet-alcoholische steatohepatitis (NASH), en functionele obstipatie. Ga voor meer informatie naar gelesis.com of maak contact met ons op Twitter @GelesisInc.

Vrijwaring

Gelesis aanvaardt geen verplichting en is niet van plan om de in dit persbericht.verstrekte resultaten bij te werken of te herzien. De in dit persbericht verstrekte resultaten geven prestaties uit het verleden weer en zijn niet noodzakelijkerwijs voorspellend voor toekomstige resultaten.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, schattingen, doelstellingen en projecties in dit persbericht kunnen 'toekomstgerichte verklaringen' zijn in de zin van de federale effectenwetten. De woorden 'anticiperen,' 'geloven,' 'blijven,' 'kunnen,' 'schatten,' 'verwachten,' 'van plan zijn,' 'misschien,' 'zou kunnen,' 'plannen,' 'mogelijk', 'potentieel,' 'voorspellen,' 'projecteren,' 'moeten,' 'streven,' 'zouden' en soortgelijke uitdrukkingen kunnen toekomstgerichte verklaringen identificeren, maar de afwezigheid van deze woorden betekent niet dat die verklaring niet toekomstgericht is. Toekomstgerichte verklaringen zijn voorspellingen, projecties en andere verklaringen over toekomstige gebeurtenissen die zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en veronderstellingen en als gevolg daarvan onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden. Toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot de verwachtingen, hoop, overtuigingen, intenties of strategieën van ons of ons managementteam met betrekking tot de toekomst, inclusief die met betrekking tot de bedrijfscombinatie van Gelesis met Capstar Special Purpose Acquisition Corp. ('Capstar') en de verwachte voordelen daarvan, de prestaties van Gelesis na de bedrijfscombinatie, de competitieve omgeving waarin Gelesis actief is, de verwachte toekomstige operationele en financiële prestaties en marktkansen van Gelesis en verklaringen met betrekking tot de verwachtingen, hoop, overtuigingen, intenties of strategieën van Gelesis met betrekking tot de toekomst. Bovendien zijn alle verklaringen die verwijzen naar projecties, prognoses of andere kenmerken van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, met inbegrip van onderliggende veronderstellingen, toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze zijn gedaan. Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, en Gelesis aanvaardt geen enkele verplichting en is niet van plan deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Gelesis geeft geen garantie dat de in dit persbericht uiteengezette verwachtingen zullen worden waargemaakt. Verschillende risico's en onzekerheden (waarvan sommige buiten onze controle liggen) of andere factoren kunnen ertoe leiden dat werkelijke toekomstige resultaten, prestaties of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die in dit document beschreven zijn. Enkele van de factoren die van invloed kunnen zijn op toekomstige resultaten en prestaties kunnen, zonder beperking, zijn: (i) de omvang, de vraag en het groeipotentieel van de markten voor Plenity® en Gelesis' andere productkandidaten en het vermogen van Gelesis om die markten te bedienen; (ii) de mate van marktacceptatie en aanname van de producten van Gelesis; (iii) het vermogen van Gelesis om innovatieve producten te ontwikkelen en te concurreren met andere bedrijven die actief zijn in de afslankindustrie; (iv) het vermogen van Gelesis om de commerciële lancering van Plenity® en zijn groeiplannen met succes te financieren en af te ronden, inclusief nieuwe mogelijke indicaties en de klinische gegevens van lopende en toekomstige studies over lever- en andere ziekten; (v) het niet realiseren van de verwachte voordelen van de bedrijfscombinatie, inclusief als gevolg van een vertraging of moeilijkheid bij het integreren van de activiteiten van Capstar en Gelesis; (vi) het vermogen van Gelesis om in de toekomst aandelen of aan aandelen gekoppelde effecten uit te geven of schuldfinanciering te verkrijgen; (vii) de uitkomst van eventuele juridische procedures die zijn aangespannen tegen Capstar, Gelesis of anderen in verband met de bedrijfscombinatie; (viii) het vermogen van Gelesis om zijn notering aan de aandelenbeurs van New York te behouden; (ix) het risico dat de bedrijfscombinatie de huidige plannen en activiteiten van Gelesis verstoort als gevolg van het feit dat Gelesis een beursgenoteerde emittent is; (x) de regelgevingsroute voor de producten van Gelesis en reacties van regelgevers, waaronder de FDA en soortgelijke regelgevers buiten de Verenigde Staten; (xi) het vermogen van Gelesis om te groeien en de groei winstgevend te beheren, relaties met klanten en leveranciers te onderhouden en het management en de belangrijkste medewerkers van Gelesis te behouden; (xii) kosten in verband met de bedrijfscombinatie, waaronder kosten die verband houden met het feit dat Gelesis een beursgenoteerde emittent is; (xiii) wijzigingen in toepasselijke wet- of regelgeving; (xiv) de mogelijkheid dat Gelesis nadelig kan worden beïnvloed door andere economische, zakelijke, regelgevende en/of concurrentiefactoren; (xv) schattingen van Gelesis van kosten en winstgevendheid; (xvi) voortdurende wettelijke vereisten, (xvii) eventuele concurrerende producten of technologieën die kunnen ontstaan, (xviii) de volatiliteit van de telezorgmarkt in het algemeen, of onvoldoende vraag van patiënten; (xix) het vermogen van Gelesis om zijn intellectuele eigendom te verdedigen en te voldoen aan wettelijke vereisten; (xx) de impact van de COVID 19-pandemie op de activiteiten van Gelesis; (xxi) de beperkte bedrijfsgeschiedenis van Gelesis; en (xxii) die factoren die besproken worden in de gezamenlijke volmacht / het prospectus van Capstar, ingediend bij de SEC op 27 december 2021, onder de kop 'Risicofactoren,' en andere documenten van Gelesis die door Gelesis zijn ingediend of zullen worden ingediend bij de SEC. In deze deponeringen wordt ingegaan op andere belangrijke risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten en gebeurtenissen wezenlijk kunnen verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.