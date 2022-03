Gelesis® publie les résultats préliminaires du lancement national de Plenity® : niveaux records d'ordonnances et de trafic en ligne

About 70% of Plenity members had never tried a prescription weight management product before, indicating Plenity is bringing new people into the category of prescription weight management products. (Photo: Business Wire)

Gelesis (NYSE: GLS), the maker of Plenity, announced preliminary results from its broad awareness media campaign that debuted January 31, 2022. Within the first three weeks, the company saw a 3-fold increase in web traffic and 3.5-fold increase in the number of individuals seeking a new prescription compared to previous months when supply was limited.

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Gelesis (NYSE : GLS), le créateur de Plenity, a annoncé les résultats préliminaires de sa vaste campagne médiatique de sensibilisation qui a démarré le 31 janvier 2022. Au cours des trois premières semaines, l'entreprise a vu le trafic du site web tripler et le nombre de personnes cherchant à obtenir une nouvelle ordonnance se multiplier par 3,5 par rapport aux mois précédents où l'offre était limitée. Gelesis prévoit que le revenu net de ses produits en 2022 s'élèvera à environ 58 millions de dollars au cours de l'ensemble de sa première année de lancement, réaffirmant ainsi les prévisions que la société a publiées antérieurement cette année.

Gelesis a acquis environ 4 700 nouveaux membres de Plenity par semaine au cours des trois premières semaines de la campagne. Ce chiffre s'ajoute aux membres existants qui poursuivent leur traitement prescrit avec Plenity. Environ 70 % des membres de Plenity n'avaient jamais essayé auparavant un produit de gestion du poids sur ordonnance, ce qui indique que Plenity draine de nouvelles personnes vers cette catégorie. Deux semaines après le lancement de la campagne, Plenity a atteint des volumes de recherche organique équivalents à ceux de marques bien établies de produits minceur et de gestion du poids, selon les données de Google Trends®.

« Nous offrons des soins de santé cliniquement éprouvés avec le confort que vous attendez du e-commerce. Vous pouvez vous procurer une ordonnance de Plenity à tout moment, où que vous soyez, à un coût abordable », a déclaré David Pass, Pharm.D., directeur opérationnel et commercial de Gelesis. « Nous avons constaté dans nos études cliniques que 6 personnes sur 10 répondaient au traitement, et 60 % de nos membres ont commandé plusieurs kits mensuels depuis que Plenity a été mis sur le marché. Nous sommes ravis des commentaires de la part des membres concernant leur expérience dans le monde réel ».

Ro, partenaire exclusif de Gelesis dans le domaine de la télésanté, a répondu à la demande croissante des patients en plaçant l'année dernière 40 millions de dollars de précommandes pour Plenity. Depuis lors, le lancement à grande échelle auprès des consommateurs, ainsi que la croissance continue de la plateforme de soins de santé directs avec les patients de Ro, ont fait de Plenity l'un des produits les plus recherchés sur la plateforme de Ro.

« Le mois dernier, Plenity a figuré comme traitement à la croissance la plus rapide sur Ro et a drainé davantage de nouveaux membres que tout autre produit », a déclaré Zachariah Reitano, CEO et cofondateur de Ro. « Nous sommes ravis de la récente expansion de notre partenariat avec Gelesis qui va nous nous permettre de lancer cette offre innovante auprès d'encore plus de patients dans tout le pays ».

Conformément à la stratégie commerciale de Gelesis, orientée vers le numérique et conçue pour s'adapter rapidement aux besoins des clients, la société a récemment réorienté les efforts de sa force de vente en soins de santé vers des visites commerciales essentiellement virtuelles. Les prescriptions de Plenity par les prestataires de soins de santé ont augmenté de 100 % depuis le début de la campagne médiatique, et plus de 40 % des prescriptions des prestataires de soins de santé ont été demandées par le consommateur (soit une augmentation de 60 % par rapport au point de référence du lancement de la version bêta par la société).

Qu'ils soient venus par le biais de la télésanté ou d'un professionnel de santé traditionnel, environ 95 % des membres se disent confiants ou très confiants dans l'utilisation du produit, dès réception de leur première livraison. La majorité des membres de Plenity décrivent le processus comme rapide et de navigation facile. Soixante-dix pour cent des personnes qui ont cessé de prendre Plenity ont indiqué qu'elles envisageraient de l'utiliser à nouveau à l'avenir.

Les efforts marketing précédents autour de Plenity étaient très limités même si Gelesis construisait un site de fabrication à échelle commerciale. La société a amplifié ses efforts de fabrication exclusive fin 2021 afin de répondre à la croissance rapide de la demande.

Ce mois-ci, Gelesis prévoit de publier ses résultats pour l'ensemble de l'année 2021. Les résultats financiers du vaste lancement national de ce trimestre devraient se traduire dans les résultats du premier trimestre 2022 de la société, qui devraient être publiés en mai.

Informations importantes sur la sécurité de Plenity

● Les patientes enceintes ou allergiques à la cellulose, à l'acide citrique, au stéarylfumarate de sodium, à la gélatine ou au dioxyde de titane ne doivent pas prendre Plenity.

● Pour éviter tout incidence sur l'absorption des médicaments :

Pour tous les médicaments qui doivent être pris en mangeant, prenez-les après avoir commencé un repas.

Pour tous les médicaments qui doivent être pris sans nourriture (à jeun), continuez à les prendre à jeun ou selon les recommandations de votre médecin.

● L'incidence globale des effets secondaires avec Plenity n'était pas différente de celle du placebo. Les effets secondaires les plus fréquents étaient la diarrhée, l'abdomen distendu, les selles peu fréquentes et les flatulences.

● Contactez immédiatement un médecin en cas de problèmes. Si vous avez une réaction allergique sévère, des douleurs gastriques sévères ou une diarrhée sévère, arrêtez d'utiliser Plenity jusqu'à ce que vous puissiez parler à votre médecin.

Uniquement sur ordonnance. Pour une utilisation sûre et correcte de Plenity ou pour en savoir plus, parlez-en à un professionnel de santé, lisez la notice d'utilisation à destination des patients, ou appelez le 1-844-PLENITY.

À propos de Gelesis

Gelesis Holdings Inc. (NYSE : GLS) (« Gelesis ») est une société de Biothérapie orientée vers le consommateur et le fabricant de Plenity®, qui s'inspire de la nature et est autorisé par la FDA pour faciliter la gestion du poids. Nos hydrogels super absorbants non systémiques, premiers du genre, sont entièrement fabriqués à partir d'éléments constitutifs d'origine naturelle. Ils s'inspirent de la composition et des propriétés mécaniques des légumes crus, sous forme gélule, et agissent localement dans le système digestif, de sorte que les gens se sentent satisfaits avec des portions plus petites. Notre portefeuille comprend Plenity® et des thérapies potentielles en cours de développement pour les patients atteints de diabète de type 2, de stéatohépatite non alcoolique (NASH) ou de maladie du foie gras non alcoolique (NAFLD) et de constipation fonctionnelle. Pour de plus amples informations, visitez le site Web gelesis.com, ou connectez-vous sur notre compte Twitter, @GelesisInc.

Clause de non-responsabilité

Gelesis n'assume aucune obligation et n'a nullement l'intention de mettre à jour ou de réviser les résultats fournis dans ce communiqué de presse. Les résultats fournis dans ce communiqué de presse représentent les performances passées et ne sont pas nécessairement prédictifs des résultats futurs.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations, estimations, cibles et projections contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les mots « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention », « peut », « pourrait », « planifier », « possible », « potentiel », « prédire», « projeter », « devrait », « s'efforcer », « exprimant le conditionnel » et d'autres expressions similaires peuvent identifier des déclarations prospectives, mais l'absence de ces mots ne signifie pas que cette déclaration n'est pas prospective. Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et d'autres déclarations concernant des événements futurs qui sont fondées sur des attentes et des hypothèses actuelles et qui, par conséquent, sont assujetties à des risques et à des incertitudes. Les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant nos attentes, espoirs, croyances, intentions ou stratégies concernant l'avenir, ou ceux de notre équipe de direction, notamment celles relatives au regroupement d'entreprises de Gelesis avec Capstar Special Purpose Acquisition Corp. (« Capstar ») et ses avantages escomptés, aux performances de Gelesis après le regroupement d'entreprises, à l'environnement concurrentiel dans lequel Gelesis opère, aux performances opérationnelles et financières futures escomptées et aux opportunités de marché de Gelesis, ainsi qu'aux déclarations concernant les attentes, les espoirs, les croyances, les intentions ou les stratégies de Gelesis en ce qui concerne l'avenir. En outre, toutes les déclarations faisant référence à des projections, des prévisions ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs, notamment les hypothèses sous-jacentes, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et Gelesis n'assume aucune obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. Gelesis ne donne aucune garantie quant à la réalisation des attentes énoncées dans le présent communiqué de presse. Divers risques et incertitudes (dont certains sont indépendants de notre volonté) ou d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les événements futurs réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans le présent document. Certains des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les résultats et les performances futurs peuvent comprendre, sans s'y limiter : (i) la taille, la demande et le potentiel de croissance des marchés pour Plenity® et les autres produits candidats de Gelesis, ainsi que la capacité de Gelesis à servir ces marchés ; (ii) le degré d'acceptation et d'adoption des produits de Gelesis par le marché ; (iii) la capacité de Gelesis à développer des produits innovants et à concurrencer d'autres sociétés actives dans l'industrie de l'amaigrissement ; (iv) la capacité de Gelesis à financer et à mener à bien le lancement commercial de Plenity® et ses plans de croissance, notamment les nouvelles indications possibles et les données cliniques des études en cours et futures sur les maladies du foie et autres ; (v) la non-réalisation des bénéfices attendus du regroupement d'entreprises, notamment en raison d'un retard ou d'une difficulté dans l'intégration des activités de Capstar et de Gelesis ; (vi) la capacité de Gelesis à émettre des actions ou des titres liés à des actions ou à obtenir un financement par emprunt à l'avenir ; (vii) l'issue de toute procédure judiciaire intentée contre Capstar, Gelesis ou d'autres dans le cadre du regroupement d'entreprises ; (viii) la capacité de Gelesis à maintenir sa cotation à la Bourse de New York ; (ix) le risque que le regroupement d'entreprises perturbe les plans et opérations actuels de Gelesis du fait que Gelesis soit un émetteur coté en bourse ; (x) la voie réglementaire pour les produits de Gelesis et les réponses des régulateurs, notamment la FDA et les régulateurs similaires en dehors des États-Unis ; (xi) la capacité de Gelesis à se développer et à gérer sa croissance de manière rentable, à maintenir ses relations avec ses clients et ses fournisseurs et à conserver ses dirigeants et ses employés clés ; (xii) les coûts liés au regroupement d'entreprises, notamment les coûts associés au fait que Gelesis devienne un émetteur coté en bourse ; (xiii) les changements dans les lois ou les règlements applicables ; (xiv) la possibilité que Gelesis soit affecté négativement par d'autres facteurs économiques, commerciaux, réglementaires et/ou concurrentiels ; (xv) les estimations des dépenses et de la rentabilité de Gelesis ; (xvi) les exigences réglementaires en cours, (xvii) les produits ou technologies concurrents qui pourraient apparaître, (xviii) la volatilité du marché de la télésanté en général, ou une demande insuffisante des patients ; (xix) la capacité de Gelesis à défendre sa propriété intellectuelle et à satisfaire aux exigences réglementaires ; (xx) l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Gelesis ; (xxi) l'historique d'exploitation limité de Gelesis ; et (xxii) les facteurs abordés dans la procuration/le prospectus conjoint de Capstar déposé auprès de la SEC le 27 décembre 2021, sous le titre « Facteurs de risque », et dans d'autres documents de Gelesis déposés, ou devant être déposés, auprès de la SEC, par Gelesis. Ces documents ont trait à d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.