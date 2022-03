Reply realizza per SELECT AG il nuovo servizio di autofficina digitale “vjumi” che sfrutta le potenzialità di una innovativa piattaforma IoT basata su Cloud

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply ha annunciato oggi di aver sviluppato vjumi, una soluzione IoT che digitalizza le attività post-vendita e la comunicazione dei veicoli, per SELECT AG, azienda leader in Germania nel commercio all’ingrosso di autoricambi. La soluzione consente una comunicazione digitale, integrata e real time tra officine, clienti e veicoli, fornendo alle officine i dati dei veicoli dei propri clienti in tempo reale al fine di prevenire guasti e coordinare gli appuntamenti.

Punto centrale della soluzione sviluppata da Reply è il veicolo connesso, che invia i dati raccolti dai sistemi di bordo al cloud tramite comunicazione mobile. La piattaforma cloud Azure analizza ed elabora i dati in tempo reale integrandoli nei sistemi delle officine. La comunicazione con i clienti è abilitata tramite un’app mobile per garantire uno scambio continuo di dati tra cliente e officina.

Sia i clienti che le officine di riparazione possono utilizzare facilmente vjumi. Le officine infatti ricevono informazioni sulle condizioni del veicolo tramite la diagnostica in tempo reale per prevenire guasti grazie alla manutenzione predittiva.

Le officine possono così supportare i propri clienti in modo sempre più preciso, ottimizzando i servizi e garantendo loro una maggiore sicurezza.

Tramite l’app vjumi, i clienti possono accedere direttamente ed autonomamente ai dati del proprio veicolo. L’app invia promemoria per gli interventi pianificati e coordina i prossimi appuntamenti direttamente con l’officina. Grazie a questa soluzione, i conducenti o gli operatori di flotte dispongono di un’assistenza rapida, completa e sicura evitando riparazioni impreviste.

"Che si tratti di un promemoria per il prossimo appuntamento in officina o per la prossima revisione, di un intervento che riguardi l’olio o i freni, o dell’opzione di attivare una chiamata di emergenza all’officina, vjumi offre un servizio tempestivo in un ambiente cloud sicuro, e compliant con le disposizioni in materia di protezione dei dati", ha commentato Daniel Trost, CDO di Select AG.

Thomas Hartmann, membro del consiglio di amministrazione di Reply, aggiunge: "Come dimostrato dal nostro studio sui trend nel settore della mobilità, la digitalizzazione del settore automobilistico proseguirà senza sosta. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare soluzioni e tecnologie innovative grazie all’utilizzo dell’IoT e dell’IA, ma anche piattaforme cloud e soluzioni per una digital experience completa. In questo settore vjumi è una delle prime soluzioni telematiche totalmente integrate, e offre ai clienti un servizio di assistenza onnicomprensivo, quasi su richiesta".

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

SELECT

SELECT AG è una cooperativa d’acquisto per il commercio all’ingrosso di autoricambi. Il core business ruota intorno all’offerta di servizi di supporto in fatto di assortimento, acquisto e vendita per il grossista di autoricambi e l’officina indipendente associata. Fondata nel 2000, SELECT AG è attualmente uno dei tre principali attori nel mercato indipendente dei ricambi (IAM) in Germania. Un totale di 15 grossisti di autoricambi appartiene a SELECT AG in qualità di azionisti, con 142 sedi di proprietà. Circa 3.700 dipendenti in tutta la Germania offrono assistenza a più di 31.000 clienti. Il fatturato annuale ammonta a 800 milioni di euro. Come parte della sua strategia di internazionalizzazione, SELECT AG si è unita a TEMOT International (TI) come principale azionista il 1 luglio 2017. www.select.ag