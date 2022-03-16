搭载Elliptic Labs 的小米12和小米12Pro正式发布

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球AI软件公司、AI Virtual Smart Sensors™领域的世界领导者Elliptic Labs(EuroNext Growth: ELABS.OL)宣布，小米的12和12Pro智能手机将搭载其 AI Virtual Proximity Sensor INNER BEAUTY® 技术。作为全球第三大智能手机制造商，小米将在全球范围内发布其旗舰款智能手机小米12和12 Pro。这两款手机均采用Elliptic Labs合作伙伴高通的骁龙8450芯片组。此前，Elliptic Labs已发布相关合同细节。

Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen女士表示: “小米长期对我们的AI虚拟距离传感器的使用，尤其是此次联手打造旗舰智能手机小米12，表明了Elliptic Labs正在实现其使命——使设备更智能、更人性化、更环保。Elliptic Labs和小米的合作为整个智能手机行业创造了巨大的创新和价值。”

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可在用户将智能手机举到耳边接听电话时，关闭智能手机的显示，并禁用屏幕的触摸功能。如果没有这种检测距离的能力，用户的耳朵或脸颊可能会在通话过程中意外触发不必要的动作，比如挂断电话或在通话中拨号。自动关闭屏幕也有助于节省电池寿命。接近检测是当今市场上所有智能手机的核心功能。Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可以在不需要专用硬件传感器的情况下实现强大的接近检测功能。通过将硬件传感器替换为软件传感器，AI Virtual Proximity Sensor不仅可以降低设备成本，还可去除采购上的风险。

INNER BEAUTY 是 Elliptic Labs 的注册商标。

AI Virtual Smart Sensor Platform、AI Virtual Smart Sensor、AI Virtual Proximity Sensor是Elliptic Labs的商标。

所有其他商标或服务市场均由其各自组织负责。

关于 Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有几亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。2022年3月, 该公司在奥斯陆证券交易所 (Oslo Børs) 主板上市.

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。