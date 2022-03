Groupe TERA annonce la sélection de ses capteurs de particules fines par ECOMESURE pour la mesure de la qualité de l’air dans des écoles publiques de la ville de Boston aux Etats-Unis

CROLLES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR) (Paris:ALGTR), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce le déploiement effectif de ses capteurs de mesure de particules fines à Boston, aux États-Unis, en collaboration avec ECOMESURE, acteur majeur des systèmes connectés et services de données pour la surveillance et la gestion de données environnementales.

Dans le cadre d’un consortium mené par son partenaire SGS, ECOMESURE a fourni plusieurs milliers de stations pour la mesure de la qualité de l’air dans les salles de classe des écoles de Boston. Les stations ECOMESURE intègrent les capteurs NextPM du Groupe TERA, et assurent la mesure en temps réel des particules fines et autres composés volatils présents dans l’air. Les données sont mises à disposition en temps réel sur plateforme web et accessibles 24/7 au public.

Grâce aux technologies d’analyse et de valorisation des données collectées, elles offrent aux décideurs locaux une vision précise de la composition de l’air pour faciliter la mise en œuvre de solutions concrètes.

En service depuis plusieurs mois, ces installations permettent à Boston Public Schools de disposer d’outils de contrôle de la qualité de l’air intérieur et extérieur dans l’objectif d’améliorer l'environnement et le cadre de vie des enfants.

Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe TERA, déclare : « Le déploiement de plusieurs milliers de capteurs NextPM à Boston aux Etats-Unis confirme notre développement à l’international et atteste de la dynamique de notre filiale en Amérique du Nord. Notre base installée en fonctionnement depuis plusieurs mois démontre d’excellentes performances en matière de robustesse et de fiabilité avec un taux de remplacement inférieur à 1%. Nous sommes particulièrement satisfaits de pouvoir œuvrer en association avec ECOMESURE, un industriel équipementier de renommée mondial dans la mise en place de solutions de mesure et d’analyse de la qualité de l’air, en particulier pour des enjeux cruciaux tels que la santé publique et notamment celle des enfants. ».

Damien PELLETIER, Président-Directeur Général d’ECOMESURE, déclare : « Nous avons choisi d’intégrer les capteurs NextPM pour leurs performances reconnues, s’agissant d’un projet de déploiement majeur aux USA. »

Prochaine publication financière : résultats annuels 2021, le 29 avril 2022 après clôture des marchés

À propos de Groupe TERA

Groupe TERA, créé en 2001 et employant 125 personnes au 30 juin 2021, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : des laboratoires spécialisés dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée par son capteur citoyen individuel.

À propos d’ECOMESURE

ECOMESURE est une entreprise innovante, située à Paris-Saclay, spécialiste de l’instrumentation, des systèmes connectés et services web pour la surveillance et l'analyse de données environnementales. Créée en 1993, ECOMESURE accompagne ses clients dans la recherche et la mise en œuvre de solutions complètes et innovantes, pour l'analyse de contaminants et de polluants particulaires, liquides et gazeux, dans le respect des réglementations en vigueur et des préoccupations grandissantes en matière d'environnement et de santé. Forte de son activité historique de distribution et maintenance d’instruments scientifiques en France, ECOMESURE s’est orientée à partir de 2014 vers une seconde activité de conception, fabrication et vente en France et à l’international de systèmes connectés pour la surveillance de données environnementales. Aujourd'hui nous consacrons plus de 10% de notre chiffre d'affaires à la R&D et nous détenons un brevet majeur en France et à l'international sur l'architecture de communication, sécurisation et gestion de données. En concentrant parallèlement nos efforts sur le développement international, nous comptons actuellement plus de 300 projets dans plus de 40 pays à travers le monde. Active et reconnue dans l’écosystème des cleantech, ECOMESURE est située au sein d’un des pôles d’innovation les plus importants au monde, le cluster Paris-Saclay.