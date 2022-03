Veracode annonce un important investissement de croissance par TA Associates

BURLINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Veracode, un des principaux fournisseurs mondiaux en solutions de sécurité des applications, annonce aujourd'hui que TA Associates ("TA"), une société internationale de capital-investissement de croissance de premier plan, a signé un accord définitif en vue de procéder à un investissement de croissance substantiel dans la société. L'investisseur majoritaire actuel de Veracode, Thoma Bravo, une société d'investissement en logiciels de pointe, maintiendra une position minoritaire dans l'entreprise. La transaction, qui valorise Veracode à 2,5 milliards de dollars, devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Classé leader à huit reprises dans le Magic Quadrant de Gartner pour les tests de sécurité des applications, Veracode propose une plateforme complète de sécurité logicielle permettant aux entreprises de fournir des logiciels sécurisés à grande échelle et dans des délais inégalés.

"Notre activité n'a jamais été aussi cruciale", a déclaré Sam King, PDG de Veracode. "La confluence de la transformation numérique, de la complexité de la chaîne logistique des logiciels et du renforcement du cadre réglementaire fait de la sécurité logicielle un sujet résolument en vue. Nous remercions Thoma Bravo pour son partenariat au cours des trois dernières années et nous nous réjouissons de notre prochain chapitre avec TA. Ensemble, nous visons à accélérer notre vision pour offrir la plateforme de sécurité logicielle la plus complète, répondant aux besoins des équipes de développement et de sécurité en leur permettant de développer et livrer des logiciels sécurisés au rythme imposé par les entreprises."

Sous la pression de la transformation numérique toujours plus rapide, les équipes de développement logiciel se voient souvent contraintes de faire des compromis entre la vitesse de livraison et la sécurité des logiciels qu'elles déploient. La plateforme de Veracode concilie les besoins des équipes de développement et de sécurité en rationalisant les flux de travail, afin d'aider les clients à s'assurer que les logiciels sont codés de manière sécurisée sans transiger sur la vitesse, tout en offrant une visibilité détaillée du niveau de sécurité des logiciels par le biais de solides rapports et analyses. Globalement, les clients de Veracode ont scruté plus de 53 000 milliards de lignes de code et corrigé plus de 71 millions de brèches de sécurité. Forte de plus de 2600 clients, et d'un chiffre d'affaires réalisé pour près des deux tiers auprès de grandes entreprises, la société a sans cesse devancé les prévisions de croissance des dépenses en matière de sécurité des applications.

"TA reconnaît les solides opportunités de marché pour Veracode, portées par le besoin de sécuriser les logiciels et de former les développeurs", a déclaré Jason Werlin, un directeur général de TA. "Nous pensons que l'héritage et la position durable de chef de file de Veracode, ainsi que la richesse et la profondeur de son portefeuille, placent Veracode dans une position unique pour entraîner la prochaine vague de croissance sur le marché de la sécurité des applications. TA se réjouit de s'associer à l'équipe de direction de Veracode et à Thoma Bravo pour cette nouvelle étape de l'entreprise."

"Au cours des trois dernières années, Veracode a développé sa plateforme, élargi son empreinte sur le marché et fait preuve d'un bilan manifeste d'innovation soutenue", a déclaré Seth Boro, un associé directeur chez Thoma Bravo. "Dans notre monde numérique actuel, les solutions de cybersécurité sont plus que jamais essentielles, et Veracode poursuit son effort d'innovation tout en apportant une solution aux besoins de sécurité les plus complexes des clients. Nous sommes très fiers de ce que Veracode a réalisé sous notre participation majoritaire et nous réjouissons de poursuivre notre soutien à Veracode qui entre dans sa prochaine phase de croissance en partenariat avec TA."

"Nous restons fidèles à notre mission, à notre stratégie et à la vision de nos produits", a poursuivi M. King, "et nous nous réjouissons de collaborer avec TA pour concrétiser cette vision, en tirant parti de sa vaste expérience en matière d'investissement dans des sociétés de logiciels d'entreprise et de ses réalisations en matière de développement d'entreprises en croissance. Nous comptons investir dans le développement de notre portefeuille de produits par le biais de la croissance organique et de fusions-acquisitions stratégiques, ainsi qu'accélérer l'expansion de notre empreinte mondiale et notre croissance, tout en préservant les fondamentaux commerciaux sains que nous avons établis au cours des dernières années."

Le développement continu de l'équipe talentueuse de Veracode dans le monde entier est au centre de ses objectifs de croissance. L'entreprise embauche des talents dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion des produits, du marketing, des ventes et de la réussite des clients. Plus de 725 membres de l'équipe de Veracode dans le monde travaillent à distance ou selon des modèles hybrides et sont dévoués à la mission de l'entreprise, qui consiste à garantir la sécurité des logiciels qui régissent notre monde.

Deutsche Bank Securities Inc. agit en tant que conseiller financier exclusif de Veracode et de Thoma Bravo, et assure la gestion et le financement de la dette engagée par TA pour la transaction. Barclays agit en tant que conseiller financier de TA. Kirkland & Ellis est le conseiller juridique de Thoma Bravo et Goodwin Procter est le conseiller juridique de TA.

Veracode est un partenaire AppSec de référence pour la conception de logiciels sécurisés, la réduction des risques de violation de la sécurité et l'augmentation de la productivité des équipes de sécurité et de développement. Ainsi, les entreprises qui ont recours à Veracode sont en mesure de faire progresser leur activité et le monde. En combinant l'automatisation des processus, les intégrations, la vitesse et la réactivité, Veracode offre aux entreprises des résultats précis et fiables qui leur permettent de concentrer leurs efforts sur la correction, et pas seulement sur la recherche, des éventuelles vulnérabilités.

TA est un chef de file international de capital-investissement de croissance. Axée sur cinq secteurs industriels ciblés – les technologies, les soins de santé, les services financiers, les biens de consommation et les services aux entreprises – la société investit dans des entreprises rentables susceptibles d'évoluer vers une croissance durable. TA a investi dans plus de 550 sociétés à travers le monde. Qu'elle agisse en tant qu'investisseur majoritaire ou minoritaire, TA adopte une approche de long terme et mobilise ses ressources stratégiques pour aider les équipes de direction à créer une valeur durable dans des sociétés de croissance de haute qualité. TA a levé 47,5 milliards de dollars depuis sa création en 1968. Les plus de 100 spécialistes des investissements de la société sont basés à Boston, Menlo Park, Londres, Bombay et Hong Kong. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.ta.com.

Thoma Bravo est une des plus grandes sociétés de capitaux privés au monde, avec plus de 91 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2021. La société investit dans des entreprises de croissance innovantes évoluant dans les secteurs des logiciels et de la technologie. En s'appuyant sur une expertise sectorielle approfondie et des capacités stratégiques et opérationnelles éprouvées, Thoma Bravo collabore avec ses sociétés de portefeuille afin de déployer les meilleures pratiques opérationnelles, de promouvoir des initiatives de croissance et de réaliser des acquisitions relutives visant à accélérer le chiffre d'affaires et les bénéfices. Au cours des 20 dernières années, la société a acquis plus de 350 entreprises représentant une capitalisation supérieure à 155 milliards de dollars. La société dispose de bureaux à Chicago, Miami et San Francisco. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.thomabravo.com.

