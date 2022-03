Veracode meldet erhebliche Wachstumsinvestition von TA Associates

BURLINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Veracode, ein weltweit tätiger, führender Anbieter von Lösungen für Anwendungssicherheit, gab heute bekannt, dass TA Associates („TA“), ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen für Wachstumskapital, eine endgültige Vereinbarung für eine erhebliche Wachstumsinvestition in das Unternehmen unterzeichnet hat. Der derzeitige Mehrheitsinvestor von Veracode, Thoma Bravo, eine führende Software-Investment-Firma, behält eine Minderheitsbeteiligung an dem Geschäft. Die Transaktion, mit der Veracode auf 2,5 Mrd. US-Dollar bewertet wird, soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden, vorbehaltlich marktüblicher Abschlussbedingungen.

Veracode, ein achtmaliger Leader im Gartner Magic Quadrant für Application Security Testing, bietet eine umfassende Softwaresicherheitsplattform, mit der Organisationen sichere Software in großem Umfang und mit beispielloser Geschwindigkeit bereitstellen können.

„Was wir tun, war noch nie so wichtig wie heute“, erklärte Sam King, CEO von Veracode. „Die Konfluenz von digitaler Transformation, komplexer Softwarelieferkette und einem verstärkten aufsichtsrechtlichen Umfeld stellt die Softwaresicherheit nachdrücklich ins Rampenlicht. Wir sind dankbar für die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Thoma Bravo in den vergangenen drei Jahren und freuen uns auf unseren nächsten Abschnitt mit TA. Zusammen wollen wir die Umsetzung unserer Vision der Bereitstellung der umfassendsten Softwaresicherheitsplattform beschleunigen. Unsere Plattform soll die Anforderungen von Entwicklungs- und von Sicherheitsfachleuten erfüllen, damit diese sichere Software mit der für den Geschäftsablauf erforderlichen Geschwindigkeit bauen und bereitstellen können.“

Unter dem Druck des stetig zunehmenden Tempos der digitalen Transformation sind Softwareentwickler häufig gezwungen, Kompromisse zu machen zwischen einer schnellen Bereitstellung und der Sicherheit der Software. Die Plattform von Veracode bringt die Anforderungen von Entwicklern und Sicherheitsteams ins Gleichgewicht, indem Arbeitsabläufe gestrafft werden, um eine sichere Codierung der Software für die Kunden sicherzustellen, ohne die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen. Mithilfe leistungsstarker Berichts- und Analysefunktionen wird zudem ein umfassender Überblick über die Sicherheitslage der Software bereitgestellt. Zusammen haben die Kunden von Veracode mehr als 53 Billionen Codezeilen eingescannt und über 71 Millionen Sicherheitsmängel behoben. Veracode bedient mehr als 2600 Kunden und fast zwei Drittel seines Umsatzes stammen von Großkunden. Damit hat das Unternehmen die Zuwachsprognosen für das Ausgabenwachstum in der Anwendungssicherheit beständig übertroffen.

„TA erkennt hier eine starke Marktchance für Veracode, insbesondere aufgrund der Notwendigkeit, Software abzusichern und Entwickler auf dem Laufenden zu halten“, erklärte Jason Werlin, Managing Director bei TA. „Wir sind davon überzeugt, dass die Tradition von Veracode und seine anhaltende Führungsposition sowie die Breite und Tiefe seines Portfolios diesem Unternehmen eine einzigartige Position verschaffen, um die nächste Wachstumswelle im Markt für Anwendungssicherheit anzukurbeln. TA freut sich sehr über die Partnerschaft mit dem Geschäftsleitungsteam von Veracode und mit Thoma Bravo im Verlauf der nächsten Phase in der Unternehmensgeschichte.“

„In den vergangenen drei Jahren hat Veracode seine Plattform ausgebaut, seine Marktpräsenz erweitert und eine klare Erfolgsgeschichte anhaltender Innovation etabliert“, so Seth Boro, Managing Partner bei Thoma Bravo. „In der heutigen digitalen Welt sind Cybersicherheitslösungen wichtiger als je zuvor, und Veracode zeichnet sich weiterhin durch Innovation aus und hilft seinen Kunden bei der Lösung selbst kompliziertester Sicherheitsanforderungen. Wir sind sehr stolz auf das, was Veracode unter unserer Mehrheitsbeteiligung geleistet hat, und freuen uns darauf, das Unternehmen weiterhin zu unterstützen, wenn es seine nächste Wachstumsphase in Partnerschaft mit TA in Angriff nimmt.“

„Wir engagieren uns weiterhin für unsere Mission, Strategie und Produktvorstellungen“, ergänzte King, „und wir freuen uns sehr auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit TA, auf die Nutzung dessen erheblicher Erfahrung mit der Investition in Unternehmenssoftwareanbieter und der Erfolgsgeschichte bei der Skalierung wachstumsstarker Unternehmen, um diese Vision zu verwirklichen. Wir planen Investitionen in die Erweiterung unseres Produktportfolios durch organische Entwicklung und strategische Fusionen und Übernahmen. Zudem wollen wir die Ausdehnung unserer globalen Präsenz und unser Wachstum beschleunigen und dabei gleichzeitig das solide Geschäftsfundament beibehalten, das wir in den letzten Jahren gelegt haben.“

Die fortgesetzte Erweiterung des talentierten Teams von Veracode in der ganzen Welt ist ein zentraler Bestandteil seiner Wachstumsziele. Das Unternehmen stellt neue Mitarbeiter im technischen Bereich und in den Bereichen Produktmanagement, Marketing, Vertrieb und Kundendienst ein. Heute beschäftigt Veracode mehr als 725 Mitarbeiter in der ganzen Welt, die Telearbeits- und hybride Arbeitsmodelle anwenden und sich für die Umsetzung der Unternehmensmission einsetzen, um sicherzustellen, dass die Software, die unsere Welt im Gang hält, auch wirklich sicher ist.

Deutsche Bank Securities Inc. agiert als exklusiver Finanzberater für Veracode und Thoma Bravo und stellt TA für die Transaktion führende, zugesagte Schuldenfinanzierung bereit. Barclays agiert als Finanzberater für TA. Kirkland & Ellis agiert als Rechtsberater für Thoma Bravo, und Goodwin Procter agiert als Rechtsberater für TA.

Über Veracode

Veracode ist ein führender unabhängiger AppSec-Partner für die Erstellung sicherer Software, die Reduzierung des Risikos von Sicherheitsverletzungen und die Steigerung der Produktivität von Sicherheits- und Entwicklungsteams. Dadurch können Unternehmen, die Veracode nutzen, ihr Geschäft und die Welt voranbringen. Mit der Kombination aus Prozessautomatisierung, Integrationen, Geschwindigkeit und Reaktionsschnelligkeit hilft Veracode Unternehmen, genaue und zuverlässige Ergebnisse zu erhalten, um sich auf die Behebung von potenziellen Schwachstellen zu konzentrieren, anstatt diese nur zu finden.

Erfahren Sie mehr unter www.veracode.com, im Veracode-Blog und auf Twitter.

Copyright © 2022 Veracode, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken- und Produktnamen oder Logos sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Über TA Associates

TA ist ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen für Wachstumskapital. Mit gezieltem Fokus auf fünf Branchen - Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen – investiert TA in rentable, wachstumsstarke Firmen mit Chancen für nachhaltiges Wachstum. Bisher hat TA als Mehrheits- oder Minderheitsaktionär in mehr als 550 Firmen in der ganzen Welt investiert. Dabei verfolgt TA einen langfristigen Ansatz und nutzt seine strategischen Ressourcen, um der jeweiligen Geschäftsleitung behilflich zu sein, dauerhaften Wert in hochwertigen wachstumsstarken Unternehmen aufzubauen. TA hat seit seiner Gründung im Jahr 1968 Kapital in Höhe von 47,5 Milliarden US-Dollar eingeworben. Mehr als 100 Investmentfachleute des Unternehmens sind in Boston, Menlo Park, London, Mumbai und Hongkong tätig. Weitere Informationen über TA finden Sie unter www.ta.com.

Über Thoma Bravo

Thoma Bravo ist eines der weltweit größten Privatkapitalunternehmen, das mit Stand vom 30. September 2021 Vermögenswerte von mehr als 91 Milliarden USD verwaltet. Das Unternehmen investiert in wachstumsorientierte, innovative Unternehmen im Software- und Technologiesektor. Unter Nutzung der tiefgreifenden Branchenerfahrung des Unternehmens und seiner bewährten strategischen und betrieblichen Kompetenzen arbeitet Thoma Bravo mit seinen Portfoliounternehmen zusammen, um bewährte Betriebsabläufe zu implementieren, Wachstumsinitiativen umzusetzen und wertsteigernde Übernahmen zu tätigen, die den Umsatz und die Gewinne beschleunigen sollen. In den vergangenen 20 Jahren hat das Unternehmen mehr als 350 Firmen ganz oder teilweise übernommen, was einen Unternehmenswert von mehr als 155 Milliarden US-Dollar repräsentiert. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Chicago, Miami und San Francisco. Weitere Informationen finden Sie unter www.thomabravo.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.