LinKinVax annonce sa collaboration avec GTP Bioways pour le développement et la production de son vaccin de seconde génération contre le SARS-CoV-2

PARIS & TOULOUSE, France--(BUSINESS WIRE)--LinKinVax, société de biotechnologie au stade clinique annonce sa collaboration avec GTP Bioways pour le développement et la fabrication de son vaccin de seconde génération pan-coronavirus destiné à la prévention de la Covid-19.

Avec cette collaboration, les deux sociétés consolident un partenariat amorcé dans le cadre du développement des produits issus de la plate-forme vaccinale du VRI/INSERM, que LinKinVax exploite désormais via une licence mondiale exclusive. L’accord avec GTP Bioways porte sur le développement d’un nouveau vaccin, de la lignée cellulaire à la production d’un lot clinique qui sera testé en essai clinique.

La technologie innovante de LinKinVax repose sur un anticorps monoclonal ciblant directement les cellules dendritiques* (« Dendritic Cells » ; DC), des cellules fondamentales du système immunitaire pour la stimulation et la régulation des réponses immunitaires. Ce vaccin de seconde génération est unique car il cible des séquences du SARS-CoV-2, de ses variants, mais également des séquences communes et conservées chez d’autres virus de la même famille, avec l’objectif d’induire des réponses immunitaires étendues et de longue durée. Il a été optimisé grâce aux avancées de la bio-informatique. Enfin, ce vaccin protéique repose sur une technologie capable de soutenir une forte capacité de production et une logistique compatible avec une vaccination à large échelle.

André-Jacques Auberton-Hervé, Président et Co-fondateur de LinKinVax : « Je suis très heureux de cette nouvelle collaboration entre LinKinVax et GTP Bioways, un partenaire clé qui s’impose dans la phase décisive de développement et de production de biothérapies en France. Ce contrat nous assure la production des lots cliniques de notre vaccin de seconde génération contre la Covid-19. Notre objectif est de démarrer les essais cliniques mi-2023 et de contribuer sur la durée à la gestion du risque sanitaire et économique lié à la pandémie. »

Alain Sainsot, Président de GTP Bioways : « Nous sommes ravis d’approfondir notre partenariat avec LinKinVax, dans le secteur des vaccins où GTP Bioways renforce sa position. Cet accord illustre l’alliance de l’excellence française en matière de R&D et l’essor de la bioproduction qui se structure en France. Notre ambition est clairement d’aider les biotechs à développer des produits biologiques de nouvelle génération et à transformer ces innovations en candidats-médicaments ».

Grâce au potentiel de sa plateforme technologique et aux avancées de son portefeuille, LinKinVax a l'ambition d'apporter une contribution déterminante aux enjeux globaux de santé publique que constituent les maladies infectieuses et le cancer.

A propos de la technologie de LinKinVax

La plateforme vaccinale de LinKinVax est composée d’un anticorps monoclonal humanisé, fusionné aux régions des pathogènes d’intérêt, ciblant la molécule CD40 exprimée par les DC, cellules fondamentales pour la stimulation du système immunitaire. Les résultats obtenus démontrent l’intérêt de cette stratégie en raison de la faible quantité d’antigènes nécessaire pour activer le système immunitaire, avec ou sans adjuvant, et sa capacité d’induire une réponse immunitaire cellulaire et humorale durable. Cette plateforme bénéficie également de l’expérience et la sécurité des vaccins protéiques utilisés à grande échelle depuis plus de 30 ans.

Trois produits sont ou vont rentrer en phase clinique : un vaccin prophylactique contre le VIH actuellement en phase 1, un vaccin contre le SARS-CoV-2 et couvrant les variants d’intérêt et un vaccin thérapeutique contre les cancers liés au papillomavirus.

Concernant le SARS-CoV-2, notre vaccin, en ciblant d’autres zones que la protéine Spike, induit une immunité long terme qui protège de l’infection et de la maladie, qui diminue la contagiosité, et qui couvre tous les coronavirus et les variants.

A propos de LinKinVax www.linkinvax.com

A propos de GTP Bioways www.gtp-bioways.com