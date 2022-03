Verimatrix sélectionnée pour sécuriser le service de streaming d'Alphazet

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour qu'Alphazet Technologies a sélectionné la solution Streamkeeper DRM de Verimatrix pour permettre la distribution efficace et sécurisée de son application iTV très demandée.

Proposant plus de 90 chaînes de télévision, l'application interactive iTV offre également des films, des séries et des dessins animés de haute qualité et disponibles sur de nombreuses plateformes. Alphazet s'est fixée pour objectif de faire de l'expérience utilisateur sa priorité numéro un, tout en assurant la meilleure protection possible pour son application. L'entreprise prévoit de déployer la solution Streampeeker DRM de Verimatrix afin de pouvoir bénéficier de ses fonctionnalités DRM basées sur le cloud (cloud-native), qui ont fait leurs preuves et permettent à la fois un dimensionnement simplifié ainsi qu'une facturation et un provisionnement attractifs et rentables.

"Dès lors que nous avions évalué la facilité avec laquelle nous pourrions augmenter notre capacité d'adaptation et gagner en sérénité tout au long de notre développement, Verimatrix s'est imposée comme le meilleur choix pour répondre à nos besoins en matière de sécurité de notre application iTV". a déclaré Yakhyobek Abdullaev Director d’Alphazet Technologies. "Le système unique de tarification et de provisionnement a également été un élément déterminant, nous permettant de bénéficier d'une solution rentable à une étape importante de notre réussite dans cette région. Verimatrix est un leader et un innovateur incontestable dans son domaine."

"Soucieux d'offrir une expérience toujours positive aux utilisateurs d'applications, Verimatrix est heureuse de fournir aux services de streaming tels qu'iTV le bon équilibre entre protection et flexibilité, indispensable pour satisfaire des exigences spécifiques", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer et President de Verimatrix. "Grâce à une intégration facile et à des options dotées de nombreuses fonctionnalités, notre solution Streampeeker DRM se distingue constamment sur le marché."

