Transphorm和TDK-Lambda宣布擴充AC-DC氮化鎵電源模組系列

加州戈拉塔--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Transphorm, Inc. (Nasdaq: TGAN)是高可靠性、高性能氮化鎵(GaN)電源轉換產品的先鋒和全球供應商。該公司今天證實，領先的電源製造商、TDK旗下集團公司TDK-Lambda已擴充其採用GaN的PFH500F產品線。PFH500F-12和PFH500F-48是TDK的500瓦交流轉直流(AC-DC)電源系列產品中的第二個和第三個模組，分別提供12V和48V輸出電壓。與上一代採用GaN的28V PFH500F-28一樣，這兩款最新電源產品為終端應用帶來GaN所具有的各種優勢，包括元件封裝尺寸縮小13%，效率提升6%等。與TDK-Lambda現有12V和48V矽基模組PFE500SA-12和PFE500SA-48相比，這些優勢的疊加使功率密度提高了38%。

PFH500F系列採用了Transphorm的72mΩ、8x8功率四方扁平無引腳封裝氮化鎵場效應電晶體(PQFN GaN FET) (TP65H070LDG)。這些功率電晶體的高功率密度使TDK能夠透過薄基板冷卻GaN電源。這種優勢也讓TDK能夠生產出更精簡、更緊密的電源模組，可支援在惡劣環境中作業的各種廣泛工業應用。此類應用包括商用現貨(COTS)電源、客製化無風扇電源、5G通信、雷射、數位招牌/顯示器、信令等等。

12V和48V PFH500F模組由TDK-Lambda Americas德州達拉斯團隊設計，均部署了圖騰柱無橋功率因數校正(PFC)組態。旗艦28V GaN電源的設計花費了大約三年多時間，隨後TDK的工程團隊在原有基礎上進行了修改，並在一年內推出了這兩款最新型號。

TDK-Lambda Americas工程副總裁Jin He表示：「在仔細考慮了客戶的願望和需求之後，TDK決定推出採用GaN的PFH500F產品線。此外，我們的客戶需要的是可靠的電源系統，能夠用於故障代價很高的穩固應用。憑藉Transphorm的GaN產品，我們有信心在日益小型化且性能要求更高的電源供應器(PSU)中實現這一目標，並激發終端系統的創新。」

與矽基PFE500SA-12和PFE500SA-48相比，TDK-Lambda的PFH500F-12和PFH500F-48電源模組具有以下優勢：

電源效率：92%，提高6%

功率密度：> 100W/in^3，增加38%

PMBus™監控和程式設計（讀/寫）

電路板尺寸減小：從116.8 x 61 (mm)到101.6 x 61 (mm)，縮小13%

更小的外部電容元件尺寸

展會

PFH500F系列模組將在2022年美國國際電力電子應用展覽會(APEC 2022)上的825號Transphorm展臺展出，展會將於本月稍晚在德州休士頓舉行。

關於TDK株式會社

TDK株式會社是智慧社會電子解決方案的全球領導者，總部位於日本東京。TDK以掌握材料科學為根基，堅定地走在技術發展的前線，致力於「科技吸引未來」(Attracting Tomorrow)，從容迎接社會變革。公司成立於1935年，主要經營鐵氧體，這是一種用於電子和磁性產品的關鍵材料。TDK的主力創新型產品包括陶瓷電容器、鋁電解電容器、薄膜電容器、磁性產品、高頻元件、壓電和保護元件、以及感測器和感測器系統（如：溫度和壓力、磁性和MEMS感測器）等各類被動元件。此外，TDK還提供電源和能源裝置、磁頭等產品。產品品牌包括TDK、愛普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK專注於具有迫切需求的市場，如汽車、工業和消費電子，以及資訊和通訊技術領域。公司在亞洲、歐洲、北美洲和南美洲擁有設計、製造和銷售辦事處網路。2021會計年度，TDK的銷售總額約為133億美元，全球員工12.9萬人。

關於TDK-Lambda Corporation

TDK-Lambda Corporation是一家值得信賴的創新型領導企業和全球供應商，為全球工業和醫療設備提供高度可靠的電源轉換產品。TDK-Lambda Corporation在五大地理區域（日本，歐洲、中東和非洲，美洲，中國和東協）設有研發、製造、銷售和服務營運據點，致力於快速回應任何客戶需求。

更多詳情請造訪www.jp.lambda.tdk.com/en/。

關於Transphorm, Inc.

Transphorm, Inc.是氮化鎵革命的全球領導者，致力於設計、製造和銷售用於高壓電源轉換應用的高性能、高可靠性的氮化鎵半導體功率元件。Transphorm擁有最龐大的功率氮化鎵智慧財產權組合之一，持有或取得授權的專利超過1,000多項，在業界率先生產經JEDEC和AEC-Q101認證的高壓氮化鎵半導體元件。歸功於垂直整合的商業模式，Transphorm能夠在產品和技術開發的每一個階段進行創新：設計、製造、元件和應用支援。Transphorm的創新正在使電力電子設備突破矽的局限性，以使效率超過99%、將功率密度提高40%以及將系統成本降低20%。Transphorm的總部位於加州戈利塔，並在戈利塔和日本會津設有製造工廠。如需瞭解更多資訊，請造訪www.transphormusa.com。歡迎在Twitter @transphormusa和微信@Transphorm_GaN上關注我們。

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