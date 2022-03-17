Transphorm和TDK-Lambda宣布扩充AC-DC氮化镓电源模块系列

加州戈拉塔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Transphorm, Inc. (Nasdaq: TGAN)是高可靠性、高性能氮化镓(GaN)电源转换产品的先锋和全球供应商。该公司今天证实，领先的电源制造商、TDK旗下集团公司TDK-Lambda已扩充其基于GaN的PFH500F产品线。PFH500F-12和PFH500F-48是TDK的500瓦交流转直流(AC-DC)电源系列产品中的第二个和第三个模块，分别提供12V和48V输出电压。与上一代基于GaN的28V PFH500F-28一样，这两款最新电源产品为终端应用带来GaN所具有的各种优势，包括器件封装尺寸缩小13%，效率提升6%等。与TDK-Lambda现有12V和48V硅基模块PFE500SA-12和PFE500SA-48相比，这些优势的叠加使功率密度提高了38%。

PFH500F系列采用了Transphorm的72mΩ、8x8功率四方扁平无引脚封装氮化镓场效应晶体管(PQFN GaN FET) (TP65H070LDG)。这些功率晶体管的高功率密度使TDK能够通过薄基板冷却GaN电源。这种优势也让TDK能够生产出更精简、更紧密的电源模块，可支持在恶劣环境中运行的各种广泛的工业应用。此类应用包括商用现货(COTS)电源、定制无风扇电源、5G通信、激光、数字化标牌/显示器、信令等等。

12V和48V PFH500F模块由TDK-Lambda Americas德州达拉斯团队设计，均部署了图腾柱无桥功率因数校正(PFC)配置。旗舰28V GaN电源的设计花费了大约三年多时间，随后TDK的工程团队在原有基础上进行了修改，并在一年内推出了这两款最新型号。

TDK-Lambda Americas工程副总裁Jin He表示：“ 在仔细考虑了客户的愿望和需求之后，TDK决定推出基于GaN的PFH500F产品线。此外，我们的客户需要的是可靠的电源系统，能够用于故障代价很高的稳固应用。依托Transphorm的GaN产品，我们有信心在日益小型化且性能要求更高的电源供应器(PSU)中实现这一目标，并激发终端系统的创新。”

与硅基PFE500SA-12和PFE500SA-48相比，TDK-Lambda的PFH500F-12和PFH500F-48电源模块具有以下优势：

电源效率：92%，提高6%

功率密度：> 100W/in^3，增加38%

PMBus™监控和编程（读/写）

电路板尺寸减小：从116.8 x 61 (mm)到101.6 x 61 (mm)，缩小13%

更小的外部电容元件尺寸

展会

PFH500F系列模块将在2022年美国国际电力电子应用展览会(APEC 2022)上的825号Transphorm展台展出，展会将于本月晚些时候在德州休斯敦举行。

关于TDK株式会社

TDK株式会社是智慧社会电子解决方案的全球领导者，总部位于日本东京。TDK以掌握材料科学为根基，坚定地走在技术发展的前沿，致力于“科技吸引未来”(Attracting Tomorrow)，从容迎接社会变革。公司成立于1935年，主营铁氧体，是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力创新型产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统（如：温度和压力、磁性和MEMS传感器）等各类被动元器件。此外，TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK专注于具有迫切需求的市场，如汽车、工业和消费电子，以及信息和通信技术领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2021财年，TDK的销售总额约为133亿美元，全球雇员12.9万人。

关于TDK-Lambda Corporation

TDK-Lambda Corporation是一家值得信赖的创新型领导企业和全球供应商，为全球工业和医疗设备提供高度可靠的电源转换产品。TDK-Lambda Corporation在五大地理区域（日本，欧洲、中东和非洲，美洲，中国和东盟）设有研发、制造、销售和服务运营网点，致力于快速响应任何客户需求。

更多详情请访问www.jp.lambda.tdk.com/en/。

关于Transphorm, Inc.

Transphorm, Inc.是氮化镓革命的全球领导者，致力于设计、制造和销售用于高压电源转换应用的高性能、高可靠性的氮化镓半导体功率器件。Transphorm拥有最庞大的功率氮化镓知识产权组合之一，持有或取得授权的专利超过1,000多项，在业界率先生产经JEDEC和AEC-Q101认证的高压氮化镓半导体器件。得益于垂直整合的业务模式，Transphorm能够在产品和技术开发的每一个阶段进行创新：设计、制造、器件和应用支持。Transphorm的创新正在使电力电子设备突破硅的局限性，以使效率超过99%、将功率密度提高40%以及将系统成本降低20%。Transphorm的总部位于加州戈利塔，并在戈利塔和日本会津设有制造工厂。如需了解更多信息，请访问www.transphormusa.com。欢迎在Twitter @transphormusa和微信@Transphorm_GaN上关注我们。

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