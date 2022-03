Cyara réalise une croissance de 35 % en glissement annuel et étend son réseau de partenariats, à la suite d’un investissement en capital-investissement de 350 millions USD

REDWOOD CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--Cyara, fournisseur de la plateforme primée d’assurance de l’expérience client automatisée (CX), a annoncé aujourd’hui avoir clôturé le premier semestre de son exercice 2022 avec une croissance de 35 % des réservations de produits, un taux de fidélisation de la clientèle de 93 % et plus de 10 milliards de secondes de trafic de tests CX synthétiques par an. L’annonce fait suite à l’investissement de croissance stratégique de 350 millions USD de Cyara en janvier, provenant de la société d’investissement de premier plan K1 Investment Management (K1).

Au cours du premier semestre de l’exercice 2022, la société a également formé un partenariat stratégique avec le fournisseur de solutions informatiques gouvernementales, Carahsoft, afin de fournir une assurance CX au secteur public, en plus de nouveaux partenariats avec ConvergeOne et Waterfield. À l’automne 2021, Cyara a lancé LiveVQ, un produit innovant d’assurance CX qui assure la qualité de la voix pour les agents distants et à domicile.

« Aujourd’hui, les consommateurs et les entreprises comptent principalement sur l’interaction numérique, de sorte que le centre de contact est devenu la nouvelle vitrine pour de nombreuses organisations. En conséquence, l’expérience client fournie par les centres de contact a un impact direct sur la fidélisation de la clientèle et les ventes », a déclaré Alok Kulkarni, PDG de Cyara. « S’assurer que tous les canaux de communication client fonctionnent de manière transparente affecte les résultats, c’est pourquoi les tests CX automatisés et l’assurance qualité sont primordiaux pour chaque entreprise ».

Expansion et croissance mondiales

Cyara est le leader sur le marché des tests de centres de contact, qui, selon Forrester, atteindra 6,5 milliards de USD d’ici 2024.1 En janvier 2022, Cyara a reçu plus de 350 millions USD de financement de K1 pour soutenir une croissance accélérée, stimulant ainsi l’expansion du marché des tests de contact. L’expérience de la société avec le SaaS interentreprises (B2B) et son accent sur les sociétés de logiciels d’entreprise à forte croissance font de K1 un partenaire idéal pour Cyara.

Au cours du premier semestre de l’exercice 2022, Cyara a connu une croissance significative dans le monde entier, acquérant de nouveaux clients dans des secteurs, tels que la santé, la fabrication, les services publics, l’assurance, la finance, la technologie, le gouvernement et les produits pharmaceutiques. Aujourd’hui, plus de 250 marques mondiales de premier plan font confiance à la plate-forme SaaS de Cyara pour surveiller et gérer la technologie CX, ce qui leur permet d’offrir des expériences exceptionnelles aux clients.

Pour suivre la croissance de la clientèle, Cyara recrute à l’échelle mondiale à de nombreux niveaux et a récemment nommé Jeremy Braidish, un dirigeant chevronné, au poste de directeur des ressources humaines (DRH) pour mener la charge. Jeremy apporte plus de 20 ans d’expérience en ressources humaines (RH) pour diriger les fonctions et la stratégie RH mondiales de Cyara, en plus de l’acquisition et du développement des talents. En outre, Cyara a recruté Ajay Dawar, un stratège produit expérimenté et leader avec deux décennies d’expérience, en tant que vice-président principal des produits, pour diriger la prochaine phase de croissance et d’innovation des produits de Cyara.

Nouvelles fonctionnalités et services

Pour répondre aux exigences du travail à distance et répondre aux besoins d’aider les équipes techniques à prendre en charge les agents de centre de contact de travail à domicile, Cyara a lancé LiveVQ, un nouveau produit qui fournit aux entreprises une surveillance de la qualité de la voix et de la connectivité en temps réel, quel que soit l’emplacement de l’agent. En cas de problème technique lors d'un appel client, LiveVQ fournit des alertes automatiques associées à des diagnostics détaillés, qui aident à éliminer les longues analyses des causes profondes et à accélérer la résolution. Avec LiveVQ, les équipes informatiques peuvent soutenir efficacement les agents, afin qu'ils puissent reprendre les appels, effectuer des ventes et fidéliser la marque.

De plus, Cyara a dévoilé un service haut de gamme de style concierge appelé Toll-Free Fast Check, qui automatise la tâche autrefois manuelle et laborieuse de gestion et de test des numéros sans frais (Toll Free Numbers, TFN). Pour les entreprises comptant des milliers de TFN, en particulier, ce nouveau service permet d'économiser du temps et des efforts, tout en renforçant la réputation de la marque grâce à de meilleures expériences client. Et, pour des secteurs comme la santé, Toll-Free Fast Check est un moyen automatique d'atténuer le risque d'avoir à payer des amendes réglementaires pour les TFN inactifs ou défectueux.

En complément de ces nouvelles offres, Cyara a ajouté des tests d'agents virtuels améliorés et la prise en charge de plates-formes de centre de contact supplémentaires, telles que Cisco 12.5, Cisco Finesse, NICE CXone et Genesys Engage 9.0, pour renforcer ces partenariats et étendre la compatibilité avec les plates-formes de centre de contact largement utilisées.

Reconnaissance de l'industrie & Distinctions

L'adoption croissante et le succès continu de la plateforme Automated CX Assurance de Cyara ont été reconnus par de nombreux prix et certifications de l'industrie, ainsi que dans les notes de satisfaction des clients, notamment :

Taux de recommandation net (TRN) des clients de 70

Silver Stevie Award 2022 pour le « Partenaire technologique de l'année en solutions de vente ou de service client »

Silver Stevie Award 2022 pour la « Meilleure solution de centre de contact »

Prix ​​​​de la technologie du centre de contact 2021 du magazine CUSTOMER

Cyara Accelerator est désormais disponible sur la Genesys AppFoundry

Lancement de LiveVQ pour la surveillance et le diagnostic de la qualité vocale en temps réel

À propos de Cyara

En tant que fournisseur leader mondial de plates-formes d’assurance CX automatisée, Cyara accélère la livraison de parcours clients sans faille, sur les canaux numériques et vocaux, tout en réduisant le risque de défaillances lors du contact direct avec la clientèle. Tous les jours, les marques les plus connues au monde font confiance à la plateforme de Cyara pour donner le sourire aux clients, à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cyara.com.

À propos de la plateforme d'assurance CX automatisée de Cyara

La plate-forme Cyara Automated CX Assurance est utilisée par certaines des plus grandes marques mondiales pour automatiser et accélérer les tests du CX qu'elles fournissent, mesurer et optimiser la qualité des canaux numériques et vocaux, puis assurer des parcours client omnicanaux sans faille du début à la fin. Les experts CX utilisent la plate-forme basée sur le cloud de Cyara pour définir les parcours des clients, avec lesquels les robots automatisés de Cyara interagissent en testant le réseau, les applications et même les systèmes de données back-end qui alimentent ces parcours. Tous les problèmes qu'un client peut rencontrer dans la façon dont ces parcours se déroulent sont identifiés, afin que les organisations puissent les résoudre avant qu'ils n'affectent un client.

