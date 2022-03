Virpax Pharmaceuticals étend ses droits de développement et de commercialisation d'AnQlar™ par un accord de licence mondial

BERWYN, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Virpax® Pharmaceuticals, Inc. (« Virpax » ou la « Société ») (NASDAQ : VRPX), une société spécialisée dans le développement de médicaments candidats sans effet d'accoutumance destinés à gérer la douleur ainsi que le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), les troubles du système nerveux central (SNC) et certaines maladies virales, a étendu son accord de licence exclusive pour AnQlar™ avec Nanomerics Ltd., qui confère à Virpax l'exclusivité mondiale des droits de développement et de commercialisation.

Virpax a terminé des études in vitro, ex vivo (cellules muqueuses humaines) et in vivo (rats) sur AnQlar, qui ont mis en évidence qu'AnQlar inhibait la réplication virale du SARS-CoV-2 et de la grippe chez les animaux à des taux plus élevés que ceux observés dans les voies nasales humaines. Aucun effet secondaire n'a été observé pendant les études. Les études ont également mis en évidence des taux moins élevés de virus dans le tissu cérébral des animaux. Virpax prévoit que les études permettant le statut de drogue nouvelle de recherche (DNR) seront achevées d'ici le quatrième trimestre de l'exercice financier de 2022 et prévoit de déposer une demande d'autorisation de médicament en vente libre.

« Nous souhaitons remercier notre partenaire, Nanomerics, de sa collaboration avec la Société pour la restructuration de notre accord d'origine, qui étend les droits en Amérique du Nord à un accord couvrant le monde entier, et qui remplace toutes les étapes commerciales et les redevances par un accord de répartition des bénéfices. Ceci nous permet de demander plus facilement pour AnQlar le statut de potentiel médicament en vente libre, accordé par la FDA », a déclaré Christopher M. Chipman, directeur financier et secrétaire de Virpax.

« Obtenir les droits d'exploitation mondiale d'AnQlar est conforme à notre modèle commercial au niveau international et place la société dans une meilleure position pour nouer des alliances stratégiques ou saisir des opportunités commerciales pour ce médicament candidat », a commenté Anthony P. Mack, PDG de Virpax.

À propos d'AnQlar™

AnQlar (GCPQ) est un dérivé du chitosane chargé positivement qui se lie à la charge électrostatique des virus chargés négativement, comme le SARS-CoV-2 et la grippe. AnQlar peut prévenir la liaison du coronavirus au récepteur membranaire ACE-2 qui joue un rôle de médiateur dans l'infection virale. Cette molécule peut présenter deux modes d'action : elle possède des propriétés virucides et inhibe la pénétration du virus dans les cellules via le récepteur ACE-2.

AnQlar est un polymère muco-adhésif ayant un temps de rétention nasale prolongé. L'application d'AnQlar sur la muqueuse nasale peut créer une barrière contre l'infection virale en inhibant la liaison des virus. Des données préliminaires obtenues in vitro, ex vivo et in vivo ont montré qu'AnQlar inhibe la réplication du SARS-CoV-2 et peut inhiber la prolifération virale ainsi que la charge virale dans le cerveau.

À propos de Nanomerics

Nanomerics Ltd est une société pharmaceutique spécialisée basée à Londres, au Royaume-Uni. Nanomerics a vu le jour à la University College de Londres (UCL) et a été créée afin de commercialiser ses polymères biocompatibles pour l'administration de médicaments et d'autres applications. La technologie exclusive de Nanomerics repose sur un savoir-faire digne des meilleurs au monde et sur un leadership scientifique en nanotechnologie des polymères de classe mondiale. Nanomerics crée des produits pharmaceutiques brevetés uniques, à partir de bases scientifiques de qualité. Par exemple, la Molecular Envelope Technology (MET) développée par la société est un polymère biocompatible breveté unique qui révolutionne la biodisponibilité dans le tissu cible. La MET de Nanomerics a remporté le premier prix du concours des technologies émergentes de la Royal Society of Chemistry. Les fondateurs, le Prof. Ijeoma F. Uchegbu et le Prof. Andreas G. Schätzlein, ont mis au point cette technologie au sein des universités de Strathclyde et de Glasgow, puis à la faculté de pharmacie de la UCL. Pour de plus amples informations, visitez le site www.nanomerics.com.

À propos de Virpax Pharmaceuticals

Virpax développe des médicaments candidats pour la gestion de la douleur sans accoutumance et les troubles neurologiques, à partir de ses technologies exclusives, afin d'optimiser et de cibler l'administration des médicaments. Virpax cherche dans un premier temps à obtenir l'approbation de la FDA pour ses trois plateformes brevetées d'administration de médicaments. Epoladerm™ est une formulation topique filmogène de diclofénac à pulvériser, développée pour la gestion de la douleur arthrosique. Probudur™ est une formulation de bupivacaïne liposomale à durée prolongée administrée en une injection unique développée pour la gestion de la douleur post-opératoire. Envelta™ est une formulation d'enképhaline utilisant la technologie d'enveloppe moléculaire (Molecular Envelope Technology, MET) intranasale développée pour la gestion de la douleur, notamment en oncologie, ainsi que pour la prise en charge du syndrome de stress post-traumatique (SSPT), sous le nom de PES200. La technologie MET est également utilisée dans AnQlar™, un médicament candidat visant à inhiber la réplication des virus de la grippe ou du SARS-CoV-2. Virpax a récemment fait l'acquisition des droits mondiaux pour VRP324, un médicament candidat pour l'administration nasale d'un cannabidiol (CBD) vendu en pharmacie pour la gestion de l'épilepsie chez les enfants (maladie pédiatrique rare) et les adultes. Pour de plus amples informations, visitez le site www.virpaxpharma.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la section 27A de la Securities Act de 1933 et de la Section 21E de la Securities Exchange Act de 1934 ainsi que de la Private Securities Litigation Reform Act, sous sa forme amendée, dont certains concernent les essais cliniques prévus par la Société, le développement de produits, les délais cliniques et réglementaires, les opportunités de marché, la position concurrentielle, les résultats opérationnels possibles ou futurs présumés, les stratégies commerciales, les éventuelles opportunités de croissance et d'autres énoncés de nature prédictive. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les attentes, estimations, prévisions et projections actuelles sur l'industrie et les marchés sur lesquels nous sommes présents, ainsi que sur les avis et suppositions de la direction.

Ces énoncés prospectifs sont identifiables par l'utilisation de termes prospectifs comme, sans toutefois s'y limiter, « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « prévoir », « penser », « estimer », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait », ainsi que les tournures au conditionnel et les expressions similaires ou leurs formes négatives. Ces énoncés ont trait à des événements futurs ou à notre performance financière, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, notamment l'impact potentiel de la pandémie de COVID-19 ainsi que celui des efforts de distanciation sociale prolongée, sur les opérations, les projets et les calendriers de développement clinique de la Société, qui peuvent entraîner un écart substantiel entre les résultats, les performances ou les réalisations obtenus, et les résultats, les performances et les réalisations futurs indiqués ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces facteurs incluent ceux indiqués dans les rapports de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La société décline toute obligation de mise à jour publique des énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de l'obtention de nouvelles informations ou de la survenue d'événements futurs ou autres.

