iBASIS s'associe à Mavenir pour lancer une solution CPaaS et présenter des capacités de communications programmables aux fournisseurs de services

LEXINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--iBASIS, principal fournisseur de solutions de communications aux opérateurs et acteurs du numérique du monde entier, annonce aujourd'hui le lancement de son offre de Plateforme de communications en tant que service (CPaaS), en partenariat avec Mavenir, le fournisseur de logiciels réseau qui bâtit l'avenir des réseaux grâce à des logiciels natifs du cloud opérant sur tout type de cloud et transformant les modes de connexion dans le monde.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les entreprises ont accéléré leurs programmes de transformation numérique, cherchant ainsi à améliorer et à personnaliser leurs applications d'engagement client via des communications programmables et en temps réel.

Mavenir est un partenaire mondial spécialisé dans les solutions CPaaS répondant aux attentes des fournisseurs de services de communications (CSP) de toutes tailles. La Société offre une plateforme native du cloud, dotée d'un ensemble exhaustif de fonctionnalités programmables de communications dans le cloud, d'applications clés en main, et d'assistance et de formation à la commercialisation, permettant aux prestataires de services de commercialiser rapidement leurs produits.

iBASIS fournit une couverture mondiale des services vocaux, de données et de messagerie, un leadership technologique et un bilan éprouvé en matière de qualité, d'assistance et de valeurs. Tout ceci contribue à créer une offre CPaaS unique qui permet d'ajouter des fonctionnalités de nouvelle génération à des processus nouveaux et existants, ainsi qu'à des applications logicielles, sans friction, via des interfaces de programmation d'applications (API).

iBASIS propose des solutions vocales, de messagerie, d'e-commerce et d'accès direct aux centres d'appels destinées à des applications financières, médicales et gouvernementales, et à d'autres segments verticaux. Les entreprises peuvent désormais ajouter une fonctionnalité conversationnelle en temps réel avec appel en un clic, via une application, et envoyer des messages SMS pour communiquer avec leurs clients.

Ian Maclean, vice-président principal, directeur général, services cloud, Mavenir: "L'intégration des vastes connaissances de Mavenir en matière de CPaaS, de sa plateforme testée, et de ses applications de pointe à l'expertise d'iBASIS en matière de réseau mondial de prestataires, de services vocaux et de messagerie, ainsi qu'à la portée de son réseau de prestataires, permettra de libérer un marché fragmenté présentant des opportunités pour les prestataires de services de communication, opérateurs de téléphonie mobile et clients professionnels."

En qualité de spécialiste indépendant des communications, iBASIS permet aux fournisseurs et prestataires de services de répondre aux besoins de leurs clients professionnels par l'intermédiaire de leurs partenaires existants, via son modèle novateur "Bring your own carrier" (BYOC) - un modèle original prêt à être utilisé, utilisable en marque blanche.

"Pendant trop longtemps, les sociétés de télécommunications internationales ont perdu des parts de marché face aux prestataires de services de communication. Par le biais du partenariat conclu avec Mavenir, iBASIS accélère désormais les services CPaaS aux sociétés télécoms du monde entier, permettant ainsi de réaliser rapidement la transformation numérique de leur clientèle," déclare Guillaume Klein, vice-président, gestion des produits, iBASIS. "La plateforme CPaaS de Mavenir nous permet d'ajouter des fonctionnalités de transformation numérique comme des des SMS et appels programmables, ainsi que les applications de marché critiques, comme l'outil de gestion de campagnes pour SMS et appels vocaux, l'authentification bifactorielle, le masquage du numéro, les services de centres de contact, ainsi que tout un portefeuille de communications programmables."

Dans le cadre du salon Enterprise Connect (21–24 mars 2022), iBASIS et Mavenir organiseront conjointement des démonstrations de solutions CPaaS. Cliquez ici pour organiser une réunion.

* IDC: Market Analysis Perspective: Worldwide Communications Platform as a Service, 2021

À propos d’iBASIS

iBASIS est le principal fournisseur de solutions de communication, qui permet aux opérateurs et aux acteurs du numérique d'optimiser leurs performances et leur transformation. Optimisé par Tofane Global, iBASIS est le premier spécialiste des communications indépendant, le troisième opérateur mondial du segment de la voix en gros, l'un des trois principaux fournisseurs LTE-IPX avec plus de 700 destinations LTE et un fournisseur de communications cloud et de solutions IdO leader du marché. iBASIS propose sa solution de connectivité de bout en bout Global Access for Things™, qui fournit un point d'accès IdO cellulaire unique (LTE, LTE-M et NB-IoT) dans le monde entier grâce à la technologie eSIM/eUICC à la norme GSMA. iBASIS répond aujourd'hui aux besoins de plus de 1 000 clients grâce à ses 21 agences à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur iBASIS.com

À propos de Mavenir

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur tout type de cloud. En tant que seul prestataire du secteur à fournir des logiciels réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui couvrent plus de 50% des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

