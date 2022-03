Biognosys signe un partenariat avec Kymera Therapeutics dans le domaine des biomarqueurs protéomiques de précision

ZURICH--(BUSINESS WIRE)--Biognosys, un leader des solutions protéomiques de nouvelle génération en découverte et développement de médicaments, et Kymera Therapeutics, une société biopharmaceutique en phase clinique qui fait avancer la dégradation ciblée des protéines (TPD), ont annoncé aujourd'hui leur ample collaboration dans le cadre d'études précliniques et d'essais cliniques.

L'édition du protéome à l'aide de la TPD est un pas vers une nouvelle frontière de la médecine, qui vise à étendre le protéome médicamenteux. La plateforme TrueSignature™ Biognosys offre de manière unique des panels protéomiques de haute précision qui fournissent des informations exploitables basées sur la quantification absolue, hautement spécifique et sensible, de biomarqueurs de pharmacodynamie et d'efficacité. Ces panels personnalisés permettent à Kymera de contrôler et de quantifier la dégradation des protéines. La facilité de transfert des tests — de la découverte précoce en passant par l'évaluation préclinique, jusqu'au développement clinique — permet l'intégration à toutes les étapes du processus de développement des médicaments de Kymera. Les panels sont développés et effectués dans les sites ultramodernes de Biognosys, le plus grand laboratoire de spectrométrie de masse haut de gamme au monde, certifié BPL et conforme aux BPC, pour la recherche contractuelle en protéomique à grande échelle.

« L'approche innovante de Kymera en matière de dégradation ciblée des protéines offre un excellent exemple de la puissance du développement de médicaments à l'aide de la protéomique », a déclaré Kristina Beeler, Ph.D., Chief Business Officer de Biognosys. « Nous sommes heureux de constater les effets de notre plateforme TrueSignature, non seulement sur l'avancement des programmes d'essais cliniques de Kymera, mais également sur la vie des patients ».

Le partenariat actuel entre Kymera et Biognosys repose sur la relation scientifique de longue date entre les deux sociétés pour les premières étapes en R&D, les études précliniques et cliniques en matière d'oncologie et d'inflammations.

« Biognosys est un partenaire précieux car nous poursuivons le développement de notre portefeuille de projets cliniques dans un ensemble diversifié de maladies et d'indications », a déclaré Nello Mainolfi, Ph.D., cofondateur, président et CEO de Kymera Therapeutics. « Les panels protéomiques personnalisés de haute précision de la société nous permettent de contrôler et quantifier la dégradation des protéines sous tous les aspects du développement des médicaments, notamment dans les programmes précliniques et cliniques ».

À propos de TrueSignature™

La plateforme TrueSignature™ de Biognosys fournit des panels protéomiques personnalisables de haute précision des lectures pharmacodynamiques et le suivi clinique des biomarqueurs.

La technique de spectrométrie de masse « Parallel Reaction Monitoring » alimente la plateforme, ce qui offre une personnalisation et une indépendance totales à partir de la reconnaissance par affinité et de la disponibilité des réactifs. Les panels TrueSignature™ offrent un niveau de multiplexage sans précédent, permettant la quantification absolue simultanée jusqu'à 100 protéines.

Les panels TrueSignature peuvent être constitués en quelques semaines et sont disponibles à la fois comme solution autonome et comme solution intégrée, où les résultats des études TrueDiscovery guident le choix des protéines dans le panel personnalisé. Les mesures sont effectuées à une vitesse et un débit sans précédent dans les sites ultramodernes de Biognosys, le plus grand laboratoire de spectrométrie de masse haut de gamme au monde, certifié BPL et conforme aux BPC. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site truesignature.bio

À propos de Biognosys

Biognosys est un leader de la protéomique de nouvelle génération, dédié à la transformation des sciences de la vie en inventant et en développant une technologie et des solutions protéomiques de pointe, pour les rendre ensuite largement disponibles auprès des chercheurs en pharmacie et en biotechnologie, et des experts en protéomique. La société propose un portefeuille polyvalent de services, de logiciels et de kits protéomiques exclusifs, notamment les plateformes TrueDiscovery™, TrueTarget™ et TrueSignature™ et le logiciel phare Spectronaut™. Ces solutions offrent une vision multidimensionnelle de l'expression, de la fonction et de la structure des protéines dans toutes les espèces biologiques et tous les types d'échantillons. Les technologies uniques et brevetées de Biognosys utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines à travers des milliers d'échantillons avec une précision, une profondeur et un débit à la pointe du secteur. Grâce à des analyses de données avancées, Biognosys traduit les données en informations exploitables en R&D et en recherche clinique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site biognosys.com.

