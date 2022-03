Raiffeisen Informatik simplifie ses opérations réseau grâce à Juniper Networks, fournissant ainsi une meilleure expérience utilisateur à ses clients financiers

VIENNE--(BUSINESS WIRE)--Juniper Networks, (NYSE : JNPR), leader dans le domaine des réseaux sécurisés basés sur l’IA, a annoncé aujourd’hui que Raiffeisen Informatik (R-IT), fournisseur de services informatiques complets destinés aux prestataires de services financiers et d’assurance, avait déployé les solutions de centres de données, Juniper Apstra, pour moderniser et automatiser son infrastructure de réseau, afin de fournir des services exceptionnels à ses clients.

R-IT travaille de manière cohérente et active pour assurer à ses clients des services et des infrastructures de sécurité intégrée, de haute qualité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les clients de longue date, de R-IT obtiennent grâce aux solutions cohérentes et innovantes du fournisseur, une augmentation particulièrement avantageuse de la flexibilité et la valeur ajoutée de R-IT, qu’il s’agisse des activités de prêts, ou de gestion des créances, en passant par le règlement de titres, la gestion des données et la comptabilité numérisée.

Juniper Apstra, la solution de centres de données, mise au point par la société, et destinée à l’automatisation, simplifiera la planification, la conception et les opérations des équipes réseau de R-IT, en réduisant les erreurs de configuration ; elle permettra ainsi de bénéficier d’un réseau de centres de données plus prévisible, tout en maximisant la fiabilité et la rapidité, afin de créer une meilleure expérience utilisateur.

Principales actualités :

R-IT simplifie et automatise ses opérations, de la conception jusqu’au déploiement (jour 0 et 1), à travers les opérations quotidiennes et l’assurance, grâce au système clé en main, Apstra.

Apstra s’appuie sur l’analyse des causes profondes pour réduire la durée des problèmes de réseau, et les périodes de maintenance, via des capacités en mode maintenance. L’accélération des délais de déploiement et résolution, obtenus grâce à Apstra, permet à R-IT de réduire considérablement le temps requis pour assurer de nouveaux services réseau.

Bénéficiant d’opérations automatisées, flexibles et simplifiées, R-IT peut diffuser de nouveaux services et des mises à jour d’application avec un minimum de temps d’arrêt, pour offrir des expériences utilisateurs, à la fois fluides et homogènes.

En automatisant le cycle de vie du réseau, les ressources informatiques peuvent être utilisées plus efficacement ; le personnel informatique talentueux de la société, ainsi libéré, peut se consacrer à des travaux stratégiques. La pression liée au recrutement de personnel chargé des infrastructures et des opérations devrait être soulagée.

Grâce à son architecture ouverte et flexible, Apstra permet à R-IT de déployer et exploiter des réseaux multifournisseurs, avec la facilité et la simplicité d’un réseau à fournisseur unique.

Dans les centres de données de R-IT, les commutateurs de la gamme QFX de Juniper offrent une structure de réseau flexible, un débit et une évolutivité à la pointe de l’industrie, une infrastructure de routage étendue, une programmabilité ouverte grâce au système d’exploitation Junos®, ainsi qu’un vaste ensemble de capacités EVPN-VXLAN et de structure IP.

Déclarations à l’appui :

« Nos connaissances sectorielles approfondies et nos bases solides permettent de garantir que nos clients bénéficient des meilleurs services informatiques, grâce aux niveaux les plus élevés en termes de sécurité, de performance et de disponibilité, afin qu’ils puissent se concentrer sur leurs activités essentielles. Juniper Apstra fournit une plateforme de réseau automatisée, qui nous permet de servir nos clients avec une plus grande agilité commerciale. »

- Michael Linhart, PDG de Raiffeisen Informatik

« Les institutions financières sont à la recherche de services opérationnels fiables, résilients et agiles. R-IT fournit des services essentiels à ses clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; et Juniper l’accompagne conformément à son objectif consistant à automatiser pleinement les changements tout en assurant la continuité des opérations. Grâce à une automatisation de la mise en réseau, basée sur l’intention, et destinée à moderniser et automatiser le centre de données complet de R-IT, Apstra est parvenu à augmenter la fiabilité sans recruter de personnel supplémentaire. »

- Mike Bushong, vice-président de la Gestion des produits de centre de données, chez Juniper Networks

