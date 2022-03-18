NTT和施耐德電機攜手合作，透過無線專網試點幫助打造物聯網環境

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--NTT Ltd.今天宣布與能源管理數位化轉型和自動化領域的領導者施耐德電機(Schneider Electric)合作，為客戶提供5G專網(P5G)。5G專網是一種企業內部私人網路解決方案和數位化支援平臺，可大幅推動生產環境中數位化解決方案的實作。NTT和施耐德電機之間的長期合作關係建立在現有的聯合策略創新基礎之上，旨在透過先進的數位流程幫助客戶在Industry X領域實現效率和永續發展目標。

2022年初，5G專網平臺將在施耐德的列星頓智慧工廠進行試點，這是施耐德電機的美國工廠中首個智慧工廠示範點。試點工廠將利用物聯網連接、邊緣分析和預測性分析來推動提升能源效率，並進一步實現永續發展目標。目前，各工廠在設備可用性、機器效能和產品品質方面仍然面臨諸多挑戰，5G專網將為應對這些挑戰提供助力，幫助打造關鍵使用案例。例如，很多公司會將「機器視覺」功能（含有專用光學元件的工業攝影機）整合到現有的工廠和倉庫自動化系統中，以近乎即時的速度來識別故障，以及導致事故的磨損。

透過協同創新，該解決方案將提供一個營運完整性管理模式，並能夠針對全球工廠環境中的廣泛業務進行擴充，以支援工業4.0，助力「網路邊緣」平臺。

未來將實現的其他5G專網使用案例包括：

無限制連接：改善整個工廠內的AGV設備管理，帶來更高效率、更準確的工作流程系統。

機器視覺應用程式：偵測機器效能異常，以確保產品的高效能、可用性和高品質。

擴增實境解決方案：實現遠端員工支援，以加強設備維護和管理，提升工作人員體驗。

NTT新型創業投資和創新部執行副總裁Shahid Ahmed表示：「我們相信，透過此次策略合作，NTT的5G專網解決方案將透過強大的機器視覺解決方案支援施耐德電機達成業務和服務層級目標，提升整個列星頓和林肯工廠設施的營運連續性和效能。我們的5G專網平臺支援全堆疊式管理服務、程序工作流程和物聯網應用整合能力，可以同時幫助工廠實現兩大策略目標，即高績效和淨零碳排放。」

施耐德電機國際營運執行副總裁Luc Rémont表示：「透過與NTT合作，施耐德電機可以進一步擴展製造業專業知識以及資料中心和網路解決方案，推動在獨立的邊緣5G專網使用案例方面的創新。」

Rémont補充道：「雙方的合作實現了卓越的安全和控制。此外，從永續發展的角度來看，無線網路比有線網路更具優勢——較少的銅纜使用量意味著可以充份減少能源消耗，這與我們的淨零碳排放目標是一致的。」

為進一步加強合作，NTT將利用施耐德電機的技術來部署其5G專網服務和資料中心，包括一個預製的資料中心，以利用EcoStruxure™解決方案來整合和測試其邊緣產品。預計此解決方案將於2022年第二季在施耐德電機的所有工廠中投入使用。

施耐德電機的預製資料中心可幫助雲端運算和服務提供者快速高效率地拓展業務，同時也能夠幫助他們實現永續發展目標。與傳統的資料中心相比，這些預製模組化資料中心的啟用時間可縮短60%。此外，這些預製的模組化資料中心在製造過程中採用了永續的建構方法，可提高可靠性，最佳化營運能耗，實現更小的環境足跡。

完

關於NTT Ltd.

NTT Ltd. 為全球領先的科技服務供應商。我們擁有涵蓋全球的網路、豐富的產業專業知識和創新技術，透過我們綜合的服務平臺，致力協助客戶實現數位轉型目標。作為企業的長期策略合作夥伴，我們協助他們提升客戶及員工體驗，革新雲端策略，實現網路現代化並加強網路安全。在各個數位化轉型的範疇上，我們為企業的業務流程和IT進行自動化，從他們的核心業務資料中獲得見解並進行分析。作為全球資訊及通訊科技供應商，我們在全球57個國家共擁有5萬多名員工，在73個國家推展業務，服務遍及200多個國家和地區，致力於共同實現互聯未來。詳情請瀏覽services.global.ntt

關於施耐德電機

施耐德電機的目標是賦能所有人對能源和資源的最大化利用，為人類在進步與永續發展之間架起橋樑。我們稱之為Life Is On。我們的使命是成為您在永續發展和效率方面的數位化合作夥伴。我們致力於推動數位化轉型，整合世界領先的過程和能源技術，在整個生命週期內實現將產品、控制項、軟體和服務從端點到雲端連接，從而實現針對家庭、建築、資料中心、基礎建設和產業的綜合企業管理。我們是跨國企業中本土化特徵極為顯著的公司。我們是開放標準和合作夥伴生態系統的宣導者，熱衷於宣揚有意義、包容和賦能的企業價值觀。

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