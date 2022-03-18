NTT和施耐德电气携手合作，通过无线专网试点助力打造物联网环境

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--NTT Ltd.今天宣布与能源管理数字化转型和自动化领域的领导者施耐德电气(Schneider Electric)合作，为客户提供5G专网(P5G)。5G专网是一种企业内部专用网络解决方案和数字化支持平台，可大幅推动生产环境中数字化解决方案的实施。NTT和施耐德电气之间的长期合作关系建立在现有的联合战略创新基础之上，旨在通过先进的数字流程帮助客户在“Industry X”领域实现效率和可持续发展目标。

2022年初，5G专网平台将在施耐德的列克星敦智能工厂进行试点，这是施耐德电气的美国工厂中首个智能工厂示范点。试点工厂将利用物联网连接、边缘分析和预测性分析来推动提升能源效率，并进一步实现可持续发展目标。目前，各工厂在设备可用性、机器性能和产品质量方面仍然面临诸多挑战，5G专网将为应对这些挑战提供助力，帮助打造关键用例。例如，很多公司会将“机器视觉”功能（带有专用光学器件的工业摄像头）整合到现有的工厂和仓库自动化系统中，以近乎实时的速度来识别故障，以及导致事故的磨损。

通过协同创新，该解决方案将提供一个运营完整性管理模式，并能够针对全球工厂环境中的广泛业务进行扩展，以支持工业4.0，助力“网络边缘”平台。

未来将实现的其他5G专网用例包括：

无限制连接：改善整个工厂范围内的AGV设备管理，带来更高效、更准确的工作流程系统。

机器视觉应用：检测机器性能异常，以确保产品的高性能、可用性和高品质。

增强现实解决方案：实现远程员工支持，以加强设备维护和管理，提升工作人员体验。

NTT新型风险投资和创新部执行副总裁Shahid Ahmed表示：“我们相信，通过此次战略合作，NTT的5G专网解决方案将通过强大的机器视觉解决方案支持施耐德电气达成业务和服务水平目标，提升整个列克星敦和林肯工厂设施的运营连续性和性能。我们的5G专网平台支持全栈式管理服务、流程工作流和物联网应用集成能力，可以同时帮助工厂实现两大战略目标，即高绩效和净零碳排放。”

施耐德电气国际运营执行副总裁Luc Rémont表示：“通过与NTT合作，施耐德电气可以进一步扩展制造业专业知识以及数据中心和网络解决方案，推动在独立的边缘5G专网用例方面的创新。”

Rémont补充道：“双方的合作实现了卓越的安全和控制。此外，从可持续发展的角度来看，无线网络比有线网络更具优势——较少的铜缆使用量意味着可以最大限度地减少能源消耗，这与我们的净零碳排放目标是一致的。”

为进一步加强合作，NTT将利用施耐德电气的技术来部署其5G专网服务和数据中心，包括一个预制的数据中心，以利用EcoStruxure™解决方案来整合和测试其边缘产品。预计此解决方案将于2022年第二季度在施耐德电气的所有工厂中投入使用。

施耐德电气的预制数据中心可帮助云计算和服务提供商快速高效地拓展业务，同时也能够帮助他们实现可持续发展目标。与传统的数据中心相比，这些预制模块化数据中心的启用时间可缩短60%。此外，这些预制的模块化数据中心在制造过程中采用了可持续的构建方法，可提高可靠性，优化运营能耗，实现更小的环境足迹。

完

关于NTT Ltd.

NTT Ltd. 为全球领先的科技服务供应商。我们拥有覆盖全球的网络、丰富的行业专业知识和创新技术，通过我们综合的服务平台，致力协助客户实现数字转型目标。作为企业的长期战略合作伙伴，我们协助他们提升客户及员工体验，革新云端策略，实现网络现代化并加强网络安全。在各个数字转型的范畴上，我们为企业的业务流程和IT进行自动化，从他们的核心业务数据中获取见解并进行分析。作为全球信息及通讯科技供应商，我们在全球57个国家共拥有5万多名员工，在73个国家开展业务，服务遍及200多个国家和地区，致力于共同实现互联未来。详情请浏览services.global.ntt

关于施耐德电气

施耐德电气的目标是赋能所有人对能源和资源的最大化利用，为人类在进步与可持续发展之间架起桥梁。我们称之为“Life Is On”。我们的使命是成为您在可持续发展和效率方面的数字化合作伙伴。我们致力于推动数字化转型，整合世界领先的过程和能源技术，在整个生命周期内实现将产品、控件、软件和服务从端点到云连接，从而实现针对家居、楼宇、数据中心、基础设施和行业的综合企业管理。我们是跨国企业中本土化特征极为显著的公司。我们是开放标准和合作伙伴生态系统的倡导者，热衷于宣扬有意义、包容和赋能的企业价值观。

www.se.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。