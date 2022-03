NTT e Schneider Electric unem forças para alimentar ambientes de IoT com testes de rede sem fio privada

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A NTT Ltd. anunciou hoje a sua colaboração com a Schneider Electric, líder na transformação digital de gerenciamento e automação de energia, para fornecer 5G privado (P5G) – uma solução de rede privada no local e uma plataforma de digitalização que pode avançar drasticamente em soluções digitais no ambiente de fabricação. A parceria de longa data entre a NTT e a Schneider Electric baseia-se em inovações estratégicas conjuntas existentes que ajudam os clientes a atingir metas de eficiência e sustentabilidade com processos digitais avançados nos setores da Indústria X.

No início de 2022, a plataforma P5G será testada na Lexington Smart Factory da Schneider, a primeira das fábricas da Schneider Electric nos EUA a se tornar um site de vitrine da Smart Factory, aproveitando a conectividade IoT, a análise de borda e a análise preditiva para impulsionar a eficiência energética e outras metas de sustentabilidade. O P5G capacitará os principais casos de uso que solucionam desafios relacionados à disponibilidade de equipamentos, desempenho da máquina e qualidade do produto. Por exemplo, as empresas integrarão recursos de “visão de máquina” (câmeras industriais com ótica especializada) em sistemas de automação de fábricas e armazéns existentes, que identificam falhas e desgaste para a causa raiz do incidente quase em tempo real.

Por meio da coinovação, a solução fornecerá um modelo para gerenciamento de integridade operacional que se expande em uma ampla área de ambientes de fábrica global para alimentar a Indústria 4.0, habilitando plataformas de borda de rede.

Os casos de uso P5G adicionais a serem abordados incluem:

Conectividade irrestrita para gerenciamento aprimorado de dispositivos AGV em uma área de fábrica que produz sistemas de fluxo de trabalho mais eficientes e precisos.

Aplicativo de visão de máquina para detectar anomalias no desempenho da máquina para garantir alto desempenho, disponibilidade e qualidade do produto.

Soluções de realidade aumentada que permitem suporte ao trabalhador remoto para manutenção e gerenciamento aprimorados de equipamentos e experiência do trabalhador.

"Com esta parceria estratégica, estamos confiantes de que a solução P5G da NTT apoiará os objetivos de negócios e de nível de serviço da Schneider Electric com uma poderosa solução de visão de máquina que resolve a continuidade operacional e o desempenho em todas as instalações de Lexington e Lincoln", afirmou Shahid Ahmed, EVP New Empreendimentos e Inovação na NTT. "Nossa plataforma P5G traz serviços gerenciados de pilha completa, fluxo de trabalho de processo e recursos de integração de aplicativos de IoT que abordam objetivos estratégicos para metas de alto desempenho de fábrica e emissões líquidas de zero carbono".

"Em parceria com a NTT, a Schneider Electric amplia ainda mais sua experiência em fabricação, juntamente com soluções de data center e rede para impulsionar inovações para casos de uso de Edge Private 5G autônomos", afirmou Luc Rémont, vice-presidente executivo de operações internacionais da Schneider Electric.

"Acima e além da segurança e controle superiores oferecidos por essa parceria, as redes sem fio oferecem benefícios superiores em uma rede com fio do ponto de vista da sustentabilidade – uma pegada de cabeamento de cobre menor significa minimizar o uso de energia e alinhar nossos objetivos de carbono líquido zero", acrescentou Rémont.

Para promover a parceria, a NTT implantará seus serviços e data centers 5G privados com tecnologias da Schneider Electric, incluindo um data center pré-fabricado para integrar e testar suas ofertas de borda usando soluções EcoStruxure™. Espera-se que esteja 100% operacional nas fábricas da Schneider Electric durante o 2º trimestre de 2022.

Os data centers pré-fabricados da Schneider Electric ajudam os provedores de serviços e nuvem a escalar com rapidez e eficiência, ao mesmo tempo em que atendem às suas metas de sustentabilidade. Além de uma redução de 60% no tempo de atividade em comparação com data centers tradicionais, esses data centers modulares pré-fabricados são fabricados com métodos de construção sustentável e recursos que aumentam a confiabilidade, otimizam a economia de energia operacional e deixam uma pegada ambiental menor.

Sobre a NTT Ltd.

A NTT Ltd. é uma empresa líder global em serviços de tecnologia. Para ajudar nossos clientes a atingir suas metas de transformação digital, usamos nossos recursos globais, experiência e serviços de tecnologia de pilha completa fornecidos por meio de nossa plataforma de serviços integrados. Como seu parceiro estratégico de longo prazo, nós os ajudamos a aprimorar a experiência de clientes e funcionários, transformar sua estratégia de nuvem, modernizar suas redes e fortalecer sua segurança cibernética. E em todas as suas prioridades de transformação, automatizamos seus processos de negócios e TI, extraindo insights e análises de seus principais dados de negócios. Como fornecedor global de TIC, empregamos mais de 50.000 pessoas em 57 países, comercializando em 73 países e prestando serviços em mais de 200 países e regiões. Juntos, possibilitamos o futuro conectado. Visite-nos em services.global.ntt

Sobre a Schneider Electric

O objetivo da Schneider é capacitar todos a aproveitar ao máximo nossa energia e recursos, unindo o progresso e a sustentabilidade para todos. Chamamos isso de Life Is On. Nossa missão é ser seu parceiro digital para sustentabilidade e eficiência. Impulsionamos a transformação digital integrando tecnologias de energia e processos líderes mundiais, produtos, controles, software e serviços de conexão de ponto final à nuvem, em todo o ciclo de vida, permitindo o gerenciamento integrado da empresa, para residências, edifícios, data centers, infraestrutura e indústrias . Somos a mais local das empresas globais. Somos defensores de padrões abertos e ecossistemas de parceria que são apaixonados por nossos valores compartilhados de propósito significativo, inclusivo e empoderado.

