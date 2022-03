NTT et Schneider Electric s'associent pour dynamiser les environnements IoT grâce à des essais de réseaux sans fil privés

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--NTT Ltd. a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, pour fournir Private 5G (P5G) - une solution de réseau privé sur site et une plateforme permettant la numérisation, capable de faire énormément progresser les solutions numériques dans l'environnement de production. Le partenariat de longue date entre NTT et Schneider Electric repose sur les innovations stratégiques conjointes existantes qui permettent aux clients d'atteindre des objectifs d'efficacité et de durabilité avec des processus numériques de pointe dans les secteurs de l'industrie X.

Début 2022, la plateforme P5G sera pilotée depuis l' usine intelligente de Schneider à Lexington, la première usine américaine de Schneider Electric à devenir un site de démonstration d'usine intelligente exploitant la connectivité IoT, les analyses Edge et les analyses prédictives pour favoriser l'efficacité énergétique et faire progresser les objectifs de durabilité. La plateforme P5G alimentera les cas d'utilisation clés qui résolvent les défis liés à la disponibilité des équipements, de la performance des machines et de la qualité des produits. Par exemple, les entreprises intègreront des capacités de « vision industrielle » (caméras industrielles avec des optiques spécialisées) dans les systèmes existants d'automatisation des usines et des entrepôts, capables de détecter les défauts ainsi que l'usure pour trouver la cause profonde des incidents en temps quasi réel.

Grâce à la co-innovation, la solution fournira un modèle de gestion de l'intégrité opérationnelle qui s'adapte à une large présence mondiale d'environnements d'usine pour alimenter l'industrie 4.0, permettant des plateformes de Network Edge.

D'autres cas d'utilisation de la P5G seront abordés :

Une libre connectivité pour une meilleure gestion des appareils autoguidés dans l'ensemble de l'usine, ce qui permet d'obtenir des systèmes de flux de travail plus efficaces et plus précis.

Application de la vision industrielle permettant de détecter les anomalies de performances des machines afin de garantir des performances élevées, la disponibilité et la qualité du produit.

Des solutions de réalité augmentée qui permettent d'assister les travailleurs à distance afin d'améliorer la maintenance et la gestion des équipements et l'expérience des travailleurs.

« Avec ce partenariat stratégique, nous sommes convaincus que la solution P5G de NTT soutiendra les objectifs commerciaux et de niveau de service de Schneider Electric par le biais d'une solution de vision industrielle puissante qui résout la continuité opérationnelle et la performance dans l'ensemble des installations des usines de Lexington et de Lincoln », a déclaré Shahid Ahmed, EVP, Nouvelles entreprises et Innovation chez NTT. « Notre plateforme P5G offre des services gérés complets, un flux de processus et des capacités d'intégration d'applications IoT qui répondent à la fois aux objectifs stratégiques de haute performance des usines et aux objectifs de neutralité carbone ».

« En s'associant à NTT, Schneider Electric élargit encore son expertise de fabrication, ainsi que ses solutions de centres de données et de réseaux, afin de stimuler les innovations pour les cas d'utilisation de la Edge Private 5G autonome », a déclaré Luc Rémont, vice-président exécutif des opérations internationales chez Schneider Electric.

« Au-delà de la sécurité et du contrôle de qualité supérieure offerts par ce partenariat, les réseaux sans fil offrent des avantages qui dépassent ceux d'un réseau câblé du point de vue de la durabilité : la réduction de la présence du câblage en cuivre permet de minimiser la consommation d'énergie et de s'aligner sur nos objectifs de réduction nette des émissions de carbone », a ajouté M. Rémont.

Pour renforcer le partenariat, NTT déploiera ses services 5G privés et ses centres de données à l'aide des technologies de Schneider Electric, notamment un centre de données préfabriqué pour intégrer et tester ses offres innovantes en utilisant les solutions EcoStruxure™. Celui-ci devrait être opérationnel à 100 % dans les usines de Schneider Electric dans le courant du 2e trimestre 2022.

Les centres de données préfabriqués de Schneider Electric permettent aux fournisseurs de cloud computing et de services d'évoluer rapidement et efficacement tout en atteignant leurs objectifs de développement durable. Outre une réduction de 60 % du temps de mise en service par rapport aux centres de données traditionnels, ces centres de données modulaires préfabriqués sont fabriqués avec des méthodes de construction durables et des caractéristiques qui renforcent la fiabilité, optimisent les économies d'énergie opérationnelles et réduisent l'empreinte écologique.

FIN

À propos de NTT Ltd.

NTT Ltd. est une entreprise mondiale leader de services technologiques. Pour permettre à nos clients d'atteindre leurs objectifs de transformation numérique, nous avons recours à nos capacités mondiales, notre expertise et nos services technologiques complets fournis par le biais de notre plateforme de services intégrés. En tant que partenaire stratégique à long terme, nous les aidons à améliorer l'expérience client et employé, à transformer leur stratégie cloud, à moderniser leurs réseaux et à renforcer leur cybersécurité. Dans le cadre de leurs priorités de transformation, nous automatisons leurs processus commerciaux et informatiques, en collectant des informations et des analyses à partir de leurs données commerciales essentielles. En tant que fournisseur mondial de TIC, nous employons plus de 50 000 personnes dans 57 pays, sommes présents dans 73 pays et fournissons des services dans plus de 200 pays et régions. Ensemble, nous rendons possible un avenir connecté. Visitez notre site à l'adresse services.global.ntt

À propos de Schneider Electric

L'objectif de Schneider est de donner à tous les moyens d'exploiter au mieux notre énergie et nos ressources, en faisant le lien entre progrès et durabilité pour tous. Nous appelons cela Life Is On (la vie est en marche). Notre mission est de devenir votre partenaire numérique en matière de durabilité et d'efficacité. Nous favorisons la transformation numérique en intégrant des technologies de pointe en matière de processus et d'énergie, du point de terminaison au cloud en connectant les produits, les contrôles, les logiciels et les services, tout au long du cycle de vie, ce qui permet une gestion intégrée de l'entreprise concernant les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries. Nous sommes la plus locale des entreprises mondiales. Nous défendons les normes ouvertes et les écosystèmes de partenariat qui se passionnent pour notre patrimoine commun. Objectif significatif, des valeurs d'inclusion et d'autonomisation.

www.se.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.