NTT und Schneider Electric schließen Partnerschaft, um IoT-Umgebungen mit privaten Drahtlosnetzwerktests zu stärken

LONDON--(BUSINESS WIRE)--NTT Ltd. gab heute seine Zusammenarbeit mit Schneider Electric, dem Marktführer für die digitale Transformation des Energiemanagements und der Automatisierung, bekannt, um Private 5G (P5G) einzurichten - eine private Netzwerklösung vor Ort sowie Plattform für die Digitalisierung, welche digitale Lösungen in Produktionsumgebungen erheblich fördern kann. Die langjährige Partnerschaft zwischen NTT und Schneider Electric basiert auf bereits bestehenden strategischen Innovationen, die Kunden dabei helfen, ihre Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele mit fortschrittlichen digitalen Prozessen in Industry X-Bereichen zu erreichen.

Anfang 2022 wird die P5G-Plattform in der Lexington Smart Factory von Schneider, der ersten Anlage von Schneider Electric in den USA, pilotiert, um sie zu einer Vorzeige-Smart-Factory zu machen, in der das Potential der IoT-Konnektivität, von Edge-Analytik sowie Analysen zur Prognose genutzt wird, um Energieeffizienz- und andere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das P5G wird Anwendungsfälle ermöglichen, mit denen Herausforderungen wie die Verfügbarkeit von Ausrüstungen, die Leistung von Maschinen sowie die Produktqualität bewältigt werden. Unternehmen werden beispielsweise Funktionen wie ‚Machine Vision‘ (industrielle Kameras mit spezieller Optik) in existierenden Anlagen- und Lagerhaus-Automatisierungssystemen integrieren, die Fehler sowie Verschleiß erkennen, um Unfällen nahezu in Echtzeit vorzubeugen.

Durch Co-Innovationen wird die Lösung ein Modell für das Betriebssicherheitsmanagement bereitstellen, das über weite Bereiche globaler Anlagenumgebungen skalierbar ist, um Industrie 4.0 voranzutreiben und Network-Edge-Plattformen zu ermöglichen.

Weitere P5G-Anwendungsfälle, die angegangen werden:

Uneingeschränkte Konnektivität für eine bessere Verwaltung von AGV-Geräten auf einer Fabrikfläche für die Ermöglichung effizienterer und präziserer Arbeitsablaufsysteme

‚Machine Vision‘-Anwendung zur Erfassung von Anomalien in der Maschinen-Performance, um eine hohe Performance, Verfügbarkeit und Produktqualität sicherzustellen

Augmented-Reality-Lösungen, die eine Unterstützung durch Mitarbeiter aus der Ferne ermöglichen, für eine bessere Wartung und Verwaltung sowie Mitarbeiterzufriedenheit

„Mit dieser strategischen Partnerschaft sind wir überzeugt, dass die P5G-Lösung von NTT die Unternehmens- und Service-Level-Ziele von Schneider Electric mit einer leistungsstarken Machine-Vision-Lösung unterstützen wird, die für betriebliche Kontinuität und Performance in den Anlagen in Lexington und Lincoln sorgen wird“, sagte Shahid Ahmed, EVP New Ventures and Innovation bei NTT. „Unsere P5G-Plattform bietet umfassende Funktionen für die Integration von Managed Services, Prozessabläufen und IoT-Anwendungen, die sowohl strategische Ziele für die hohe Performance von Anlagen als auch Ziele für die Klimaneutralität verfolgen.“

„Durch die Zusammenarbeit mit NTT wird Schneider Electric sein Herstellungs-Know-how sowie seine Rechenzentrums- und Netzwerklösungen weiter ausbauen, um Innovationen für eigenständige Anwendungsfälle von Edge Private 5G voranzutreiben“, sagte Luc Rémont, Executive Vice President International Operations bei Schneider Electric.

„Neben der höheren Sicherheit und Kontrolle durch diese Partnerschaft bieten Drahtlosnetzwerke mehr Vorteile hinsichtlich Nachhaltigkeit als ein drahtgebundenes Netzwerk - weniger Kupferkabel bedeuten weniger Energieverbrauch und die Einhaltung unserer Ziele für die Klimaneutralität“, fügte Rémont hinzu.

Um die Partnerschaft weiter zu stärken wird NTT seine Private 5G Services und Rechenzentren mit Technologien von Schneider Electric ausstatten, darunter ein vorgefertigtes Datenzentrum für die Integration und Prüfung seiner Edge-Angebote unter Einsatz von EcoStruxure™-Lösungen. Dies soll voraussichtlich im Laufe des zweiten Quartals 2022 in Anlagen von Schneider Electric voll funktionstüchtig sein.

Die vorgefertigten Datenzentren von Schneider Electric helfen Cloud- und Dienstanbietern, schnell und effizient zu skalieren, während zugleich ihre Nachhaltigkeitsziele erreicht werden. Neben einer Reduzierung der Betriebszeit um 60% im Vergleich zu traditionellen Datenzentren werden diese vorgefertigten modularen Datenzentren mit nachhaltigen Herstellungsverfahren und Merkmalen hergestellt, die für eine höhere Zuverlässigkeit sorgen, betriebliche Energieeinsparungen optimieren und sich weniger auf die Umwelt auswirken.

