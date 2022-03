Ultivue annonce un accord de commercialisation conjointe avec Sirona DX portant sur des solutions multiplexées de biomarqueurs tissulaires destinées à la médecine de précision

CAMBRIDGE, Massachusetts et PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Ultivue, Inc, leader dans le domaine des dispositifs de multiplexage et des solutions d'analyse d'image innovantes pour les études de biomarqueurs tissulaires, et Sirona Dx, un organisme de recherche sous contrat (CRO) offrant des services de pointe en protéomique et génomique unicellulaires pour accélérer le développement de l'immunothérapie et des thérapies ciblées, annoncent un accord de commercialisation conjointe visant à fournir des solutions d'immunophénotypage multiplexé spatial tissulaire aux groupes de recherche translationnelle et à Biopharma.

Ultivue, leader en médecine de précision proposant des solutions accélérant la découverte et la validation de biomarqueurs tissulaires, développe des produits uniques destinés à l'imagerie par immunofluorescence multiplex (mIF) et à la phénomique spatiale. Sa technologie propriétaire InSituPlex®, mise au point pour une analyse rapide et complète de cibles biologiquement pertinentes, jusqu'à 12-plex, avec la même lame d'analyse H&E dans des échantillons de tissus précieux, allie la puissance de la pathologie computationnelle et de la biologie spatiale pour mener des recherches translationnelles en immuno-oncologie. "Notre technologie InSituPlex permet d'établir des profils tissulaires de grande valeur et d'étendre le champ des informations disponibles à partir d'une seule coupe, complétant ainsi les capacités de paramétrage élevé offertes par Sirona Dx. Cette offre conjointe permettra aux chercheurs de tirer parti d'un processus de découverte de biomarqueurs et de développement de médicaments beaucoup plus efficace", a déclaré Mark Rees, Ph.D., vice-président du développement de l'entreprise chez Ultivue.

Sirona Dx est un pionnier de la biologie spatiale, qui a lancé des services d'imagerie multiplexée à très haut paramètre auprès de Biopharma en 2018. Sa suite de biologie spatiale, agnostique sur le plan technologique et proposant des services complets, a contribué en 2021 à son classement au Top 10 des CRO par Medhealth Outlook.

"Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec Ultivue", a déclaré Andrew Brown, Ph.D., responsable commercial chez Sirona Dx. "Depuis 2018, nos clients font confiance à notre expertise de pointe pour développer et mettre en œuvre des panels d'imagerie multiplexés personnalisés et très performants, pouvant compter jusqu'à 40 marqueurs. Après avoir lancé un grand nombre d'idées pour identifier les différentes signatures de biomarqueurs tissulaires les plus informatives, nous pouvons désormais exploiter la puissante technologie InSituPlex® d'Ultivue afin de développer rapidement des panels mid-plex solidement validés, pouvant aller jusqu'à 12 marqueurs. Cela permet à nos clients d'accélérer leurs programmes de développement de médicaments grâce à des capacités de biomarqueurs transformatrices.

À propos de Sirona Dx

Sirona Dx est une CRO technique, conçue pour accélérer le rythme de développement de l'immunothérapie et des thérapies ciblées. En éliminant les cloisonnements entre les fabricants de produits de diagnostic et la recherche clinique translationnelle, notre laboratoire propose des services de protéomique et de génomique unicellulaires spécialisés très complexes, qui soutiennent les entreprises pharmaceutiques dans leurs programmes de recherche et de développement de médicaments. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Sironadx.com.

À propos d'Ultivue

Ultivue fournit aux chercheurs et aux scientifiques dans le secteur de la médecine translationnelle, des tests de biomarqueurs multiplex pour le phénotypage tissulaire et la pathologie numérique. Sa technologie exclusive InSituPlex® permet une exploration et une interrogation avancées des échantillons tissulaires dans le cadre de la recherche en médecine de précision. Ces solutions hautement personnalisables, associées à notre approche scientifique consultative, renforcent et accélèrent la découverte de biomarqueurs et les programmes de développement de médicaments. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Ultivue.com.

