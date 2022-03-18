泰雷兹获得SEA的合同，将助力米兰利纳特和马尔彭萨机场提升运营效率

巴黎拉德芳斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--泰雷兹将为SEA旗下位于米兰利纳特和米兰马尔彭萨的机场运营中心提供数字平台。在疫情之前，SEA服务的航空客运总量达3500万人次，共计通达全球173个目的地。该集团正在采用集中式的整体机场运营管理来优化运营效率。

当今的国际机场拥有着复杂的系统，需要进行密切监测来满足严格的安全标准，并达到最佳运营水平，从而确保在任何情况下的持续运营。SEA致力于不断的改进运营，而泰雷兹将为其提供整套工具，以整合高效管理机场所需的信息，使所有利益相关方之间的合作更加顺畅，最终为乘客提供世界级的体验，从而帮助该集团实现智能机场运营路线图。

为帮助SEA应对所面临的挑战，泰雷兹与SEA签署了一份合同，将向后者提供机场运营计划解决方案。该解决方案将整合SEA的各种系统，以及影响机场管理（机坪、航站楼和方便程度）的主要流程数据。

泰雷兹将向SEA旗下机场提供AiRISE ShareView解决方案。这是一个完整的、可扩展的创新数字平台，旨在应对集中式机场运营管理所带来的复杂性。

该平台针对机场需求提供了三项主要功能：

- 用户友好的实时机场地图，能够针对单项服务实现全面态势感知，方便立即实施任何干预行动；

- 可定制的主控面板，能够显示用于衡量具体操作的关键绩效指标，从而监测各项目标的完成情况并最终监测绩效；

- 工作流程管理器，针对与所衡量关键绩效指标有关的流程，实现标准操作规程的自动化。

在当今的互联世界中，随着信息源和传感器的激增，运营商必须处理和分析的数据量急速增长。泰雷兹平台将从多个运营系统中收集大量此类数据，并通过向所有利益相关方提供广泛、准确和可靠的实时情况视图，使他们能够更有效地应对计划外运营事件。

“我们非常高兴被选为SEA旗下机场数字化转型关键项目的技术合作伙伴。利用我们的机场解决方案组合以及在实施多个复杂项目中所获得的世界级机场技术专业知识（包括纽约肯尼迪机场、阿曼、巴林、里昂和日内瓦等机场项目），我们将为SEA提供为其需求量身定制的一流运营解决方案，助力SEA旗下机场改善运营。”——泰雷兹意大利安全通信和信息系统总监Marco Scarpa

关于泰雷兹

作为全球先进技术领域的领导者之一，泰雷兹（泛欧证券交易所：HO）致力于投资数字化和深度科技创新——互联互通、大数据、人工智能、网络安全和量子计算，构建对社会发展至关重要的自信的未来。集团为其所在的五大市场，包括航空、航天、轨道交通、数字身份与安全等领域的客户提供解决方案、服务及产品，帮助各类企业、机构和政府实现关键任务，并将人作为所有决策背后的主导力量。

泰雷兹全球81000名员工遍布68个国家，2021年集团销售收入达162亿欧元。

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