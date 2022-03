Thales décroche un contrat visant l'optimisation de l'efficacité opérationnelle aux aéroports Linate et Malpensa de Milan

Thales awarded a contract to enhance operational efficiency at Linate and Malpensa Airports in Milan - ©SEA

PARIS, LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Thales fournira à SEA une plateforme numérique pour les centres d'opérations aéroportuaires de Milan Linate et Milan Malpensa. Avec un total de 35 millions de passagers avant la pandémie et 173 destinations internationales, SEA se donne aujourd'hui les moyens de centraliser ses opérations aéroportuaires à travers une capacité de visualisation exhaustive de la situation.

Les aéroports internationaux sont des systèmes complexes qui doivent être surveillés pour répondre à des normes de sécurité rigoureuses et atteindre les plus hauts niveaux de performance, garantissant ainsi la continuité de leurs activités, quelles que soient les circonstances. SEA s'engage en faveur d'un processus d'amélioration continue. Thales l'accompagne dans sa transition vers des opérations aéroportuaires intelligentes par l'entremise d'une gamme d'outils permettant d'intégrer les informations requises, et ce, afin de gérer efficacement les aéroports, simplifier la collaboration entre toutes les parties prenantes et donc offrir aux passagers une expérience plus fluide.

Pour aider SEA Airports à relever ces défis, Thales vient de signer un contrat pour la fourniture d'une solution de planification des opérations aéroportuaires. Cette solution intègre les systèmes et les données de SEA ayant un impact sur la gestion aéroportuaire (aérodrome, terminal et accessibilité).

Thales fournira à SEA Airports sa solution AiRISE ShareView, une plateforme complète, évolutive et innovante conçue pour maîtriser toute la complexité d'une gestion centralisée des opérations aéroportuaires.

La plateforme présente trois grandes fonctionnalités axées sur la gestion d'aéroport :

- une carte intuitive et en temps réel de l'aéroport procurant une connaissance situationnelle globale de chaque service en vue d'une intervention simplifiée et immédiate ;

- un tableau de bord personnalisable avec des indicateurs de performances clés mesurant des opérations spécifiques afin de suivre l'évolution des objectifs et donc de la performance ;

- et un gestionnaire des flux de travail pour automatiser les procédures opérationnelles standard pour les processus ayant trait aux IPC mesurés.

Dans un monde connecté, où prolifèrent les sources et capteurs d'information, les sociétés d'exploitation sont confrontées à une augmentation vertigineuse du volume des données à traiter et analyser. La plateforme Thales regroupera cette grande quantité de données issues de divers systèmes opérationnels. En fournissant un aperçu élargi, précis et fiable de la situation en temps réel, cette plateforme permettra à toutes les parties prenantes de réagir plus efficacement en cas d'imprévus opérationnels.

« Nous sommes ravis d'avoir été choisis en tant que partenaire technologique d'un tel projet pour la transformation numérique de SEA Airports. Nous nous appuierons sur notre portefeuille de solutions aéroportuaires ainsi que sur notre expertise de premier ordre dans le déploiement de technologies aéroportuaires pour des projets complexes, comme à New York JFK ou Oman, Bahreïn, Lyon et Genève. Ainsi, nous fournirons à SEA une solution opérationnelle inégalée et sur mesure qui contribuera à l'amélioration opérationnelle des aéroports de Milan. » Marco Scarpa, directeur des communications sécurisées et des systèmes d'information, Thales Italia

