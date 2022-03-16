海能達產品安全通訊能力出色，備受 2020年杜拜世博會多國讚譽

阿聯杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的專業通訊設備和解決方案供應商海能達（Hytera，深圳證券交易所股票代碼：002583）自豪地宣布，其在2020年杜拜世博會上展示的PoC無線對講產品因其強大的安全通訊能力得到澳洲、哈薩克和瑞士國家館以及Emaar Hospitality、阿聯航空和RTA證券等多個國家館和企業的認可。

2020年世博會於2021年10月1日至2022年3月31日在阿聯杜拜舉辦，主題為「溝通思想，創造未來」。2020年杜拜世博會是在中東、非洲和南亞(MEASA)地區舉辦的首屆世博會，吸引了各個國家、多邊組織、企業和教育機構等逾200家參與方。截至目前，全球已有192個國家確認參加2020年世博會，26位總統和世界領導人曾到訪2020年杜拜世博會。

在2020年杜拜世博會期間，海能達的產品得到了國家館和保全人員的廣泛使用。與傳統對講機不同的是，海能達 PoC對講機支援使用者同時進行語音和視訊通訊，從而提高了保全人員的效率。此外，海能達最新的PMR-LTE融合型多模式先進無線產品、4G隨身相機和其他創新產品也受到公共安全、工業和商業客戶的青睞。

海能達阿聯區域經理梁俊鏗(Kenneth Liang)表示：「海能達深耕中東市場已逾15年，並與當地政府和企業建立了多項深入的合作關係。機場、工廠和其他商業客戶都在使用海能達的產品。我們希望透過杜拜世博會將海能達推介給中東乃至全世界更多的客戶。」

儘管全球疫情帶來了巨大挑戰，但國家和地區的日常活動正在逐步恢復。隨著寬頻、智慧和整合式產品進入升級換代時期，海能達的海外業務將迎來巨大機會。

關於海能達

海能達通信股份有限公司（深圳證券交易所股票代碼：002583）是全球領先的專業通訊技術和解決方案供應商。憑藉語音、視訊和資料方面的能力，公司向企業和任務關鍵型用戶提供更快、更安全、用途更廣泛的連接。我們致力於幫助客戶在日常營運和緊急應變方面取得更大成就，讓世界更有效率、更安全。

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