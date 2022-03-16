海能达产品安全通信能力出色，备受 2020年迪拜世博会多国赞誉

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的专业通信设备和解决方案供应商海能达（Hytera，深圳证券交易所股票代码：002583）自豪地宣布，其在2020年迪拜世博会上展示的PoC无线对讲产品因其强大的安全通信能力得到澳大利亚、哈萨克斯坦和瑞士国家馆以及Emaar Hospitality、阿联酋航空和RTA证券等多个国家馆和企业的认可。

2020年世博会于2021年10月1日至2022年3月31日在阿联酋迪拜举办，主题为 “沟通思想，创造未来”。2020年迪拜世博会是在中东、非洲和南亚(MEASA)地区举办的首届世博会，吸引了各个国家、多边组织、企业和教育机构等逾200家参与方。截至目前，全球已有192个国家确认参加2020年世博会，26位总统和世界领导人曾到访2020年迪拜世博会。

在2020年迪拜世博会期间，海能达的产品得到了国家馆和安保人员的广泛使用。与传统对讲机不同的是，海能达 PoC对讲机支持用户同时进行语音和视频通讯，从而提高了安保人员的效率。此外，海能达最新的PMR-LTE融合型多模高级无线产品、4G随身摄像机和其他创新产品也受到公共安全、工业和商业客户的青睐。

海能达阿联酋区域经理梁俊铿(Kenneth Liang)表示：“海能达深耕中东市场已逾15年，并与当地政府和企业建立了多项深入的合作关系。机场、工厂和其他商业客户都在使用海能达的产品。我们希望通过迪拜世博会将海能达推介给中东乃至全世界更多的客户。”

尽管全球疫情带来了巨大挑战，但国家和地区的日常活动正在逐步恢复。随着宽带、智能和集成式产品进入升级换代时期，海能达的海外业务将迎来巨大机遇。

关于海能达

海能达通信股份有限公司（深圳证券交易所股票代码：002583）是全球领先的专业通信技术和解决方案提供商。凭借语音、视频和数据方面的能力，公司向企业和任务关键型用户提供更快、更安全、用途更广泛的连接。我们致力于帮助客户在日常运营和应急响应方面取得更大成就，让世界更高效、更安全。

访问海能达官方网站：https://bit.ly/3MM5MSm

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。