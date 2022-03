DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Hytera (SZSE: 002583), de wereldwijde toonaangevende leverancier van professionele communicatieapparatuur en -oplossingen, is er trots op dat de PoC-radio's die op Expo 2020 Dubai worden getoond, ook worden goedgekeurd door meerdere nationale paviljoens en ondernemingen voor beveiligingscommunicatie, waaronder Australiƫ, Kazachstan, Zwitserland, Emaar Hospitality, Emirates en RTA-effecten.

World Expo 2020 wordt momenteel gehost door Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022, met als thema "Connecting Minds, Creating the Future". Expo 2020 Dubai is de eerste World Expo die ooit is gehouden in de regio Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Aziƫ (MEASA). Er zijn meer dan 200 deelnemers, waaronder landen, multilaterale organisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen. Tot op heden hebben 192 landen van over de hele wereld hun deelname aan Expo 2020 bevestigd. 26 presidenten en wereldleiders hebben tot nu toe Expo 2020 Dubai bezocht.

