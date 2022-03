Expo 2020 Dubaï : de nombreux pavillons nationaux adoptent les produits d’Hytera pour une communication sécurisée

DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Hytera (SZSE : 002583), le premier fournisseur mondial d'équipements et de solutions de communication professionnels, se félicite que ses radios PoC présentées à l'Expo 2020 Dubaï soient également utilisées par plusieurs pavillons nationaux et entreprises pour une communication sécurisée, notamment l'Australie, le Kazakhstan, la Suisse, Emaar Hospitality, Emirates et RTA securities.

Depuis le 1er octobre 2021 et jusqu'au 31 mars 2022, la ville des Émirats arabes unis accueille l'exposition universelle 2020 sur le thème « Connecter les esprits, Construire le futur ». L'Expo 2020 Dubaï est la première exposition universelle jamais organisée dans la région Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud (zone MEASA). L’évènement réunit plus de 200 participants, notamment des pays, des organisations multilatérales, des entreprises et des établissements d'enseignement. À ce jour, 192 nations du monde entier ont confirmé leur venue et jusqu'à présent, 26 présidents et dirigeants mondiaux ont déjà visité l'exposition.

Les produits d’Hytera sont actuellement largement utilisés par les pavillons nationaux et le personnel de sécurité. Différentes des radios traditionnelles, les radios PoC d’Hytera fournissent des services de voix et de vidéos aux utilisateurs, améliorant ainsi l'efficacité des professionnels de la sécurité. Par ailleurs, les dernières solutions de convergence PMR-LTE radio multi-modes avancée, les caméras 4G portées sur le corps et d'autres produits innovants d'Hytera sont également appréciés par les clients de la sécurité publique, industriels et commerciaux.

Kenneth Liang, directeur national d’Hytera Dubaï, déclare : « Hytera, qui explore le marché du Moyen-Orient depuis plus de quinze ans, a noué de nombreuses coopérations approfondies avec les gouvernements et les entreprises locales. Les aéroports, les usines et d'autres clients commerciaux utilisent les produits d’Hytera. Nous espérons que davantage de clients, à la fois au Moyen-Orient et dans le monde, découvriront Hytera via cette exposition universelle. »

Malgré l’enjeu majeur que représente la pandémie mondiale, les activités quotidiennes nationales et régionales reprennent progressivement. Alors que les produits haut débit, intelligents et intégrés entrent dans une période de renouvellement, les activités d'Hytera à l'étranger devraient s’ouvrir à de nombreuses opportunités.

Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de technologies de communications professionnelles.

