斯倫貝謝獲得沙烏地阿美天然氣鑽井專案合約

沙烏地阿拉伯達蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--斯倫貝謝(Schlumberger)今日宣布，已從沙烏地阿美(Saudi Aramco)獲得一項重大合約，該合約涉及一個天然氣鑽井專案的一體化鑽井和氣井興建服務。

該一體化專案範圍涵蓋鑽機、技術和服務，包括鑽頭、隨鑽量測(MWD)和隨鑽測井(LWD)、鑽井液、固井和完井服務。斯倫貝謝將利用多種數位解決方案來提升一體化鑽井性能，包括DrillOps*目標鎖定油井交付解決方案，該方案使用資料分析、學習系統和自動化來執行數位油井計畫，可改善鑽井效率、一致性和績效。

斯倫貝謝中東與北非業務總裁Tarek Rizk表示：「該合約的獲得是我們與沙烏地阿美持續合作的延續。透過我們敬業的團隊、差異化的技術和一體化鑽井和油井建造服務，我們將與沙烏地阿美在油井交付方面緊密合作，打造新的績效標竿。」

該合約是對斯倫貝謝油盆適配(fit-for-basin)技術以及斯倫貝謝在該地區氣井開發領域專長的充分肯定。

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝(SLB:NYSE)是一家科技公司，致力於與客戶合作來獲得能源。我們的員工來自160多個國家，他們透過提供領先的數位化解決方案，部署創新技術，以幫助全球能源產業實現績效和永續發展。憑藉涵蓋120多個國家的專長，我們透過合作開發取得能源的技術，以造福所有民眾。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.slb.com。

*斯倫貝謝商標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。