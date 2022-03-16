斯伦贝谢获得沙特阿美天然气钻井项目合同

沙特达兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--斯伦贝谢(Schlumberger)今日宣布，已从沙特阿美(Saudi Aramco)获得一项重大合同，该合同涉及一个天然气钻井项目的一体化钻井和气井建造服务。

该一体化项目范围涵盖钻机、技术和服务，包括钻头、随钻测量(MWD)和随钻录井(LWD)、钻井液、固井和完井服务。斯伦贝谢将利用多种数字解决方案来提升一体化钻井性能，包括DrillOps*目标锁定油井交付解决方案，该方案使用数据分析、学习系统和自动化来执行数字油井计划，可改善钻井效率、一致性和绩效。

斯伦贝谢中东与北非业务总裁Tarek Rizk表示：“该合同的获得是我们与沙特阿美持续合作的延续。通过我们敬业的团队、差异化的技术和一体化钻井和油井建造服务，我们将与沙特阿美在油井交付方面紧密合作，打造新的绩效标杆。”

该合同是对斯伦贝谢油盆适配技术以及斯伦贝谢在该地区气井开发领域专长的充分肯定。

关于斯伦贝谢

斯伦贝谢(SLB:NYSE)是一家科技公司，致力于与客户合作来获取能源。我们的员工来自160多个国家，他们通过提供领先的数字化解决方案，部署创新技术，以帮助全球能源行业实现绩效和可持续发展。借助覆盖120多个国家的专长，我们通过合作开发获取能源的技术，以造福所有民众。

如需了解更多信息，请访问www.slb.com。

*斯伦贝谢商标。

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