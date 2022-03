BOSTON--(BUSINESS WIRE)--

IPA est retenue pour collaborer avec Elektrofi sur l'administration thérapeutique contre la COVID-19 et la préparation aux futures pandémies dans le cadre d'un contrat SBIR de l'Agence de la Défense sanitaire sous la direction du Département américain de la Défense

Les sociétés Elektrofi (ELEKTROFI, INC) et IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (NASDAQ : IPA) (TSXV : IPA) annoncent aujourd'hui qu'elles ont conclu une entente de collaboration en vue de préparer une formulation hautement concentrée du cocktail d'anticorps contre la COVID-19 mis en place par IPA, le PolyTope® TATX-03. Cette collaboration a pour but de générer un ensemble de données permettant de soumettre une DNR auprès de la FDA avec une version alternative du TATX-03, appelée TATX-03E, qui pourrait être facilement auto-injectable dans un cadre non médical. En conjuguant leurs forces, les parties prévoient une formulation du TATX-03E garantissant une distribution stable et rapide au consommateur, un produit pharmaceutique parfaitement adapté pour répondre aux besoins non satisfaits de déploiement rapide, d'utilisation sur le terrain et de dosage plus fréquent pour les personnes immunodéprimées nécessitant un accès continu aux traitements et à la prophylaxie.

La collaboration entre Elektrofi et IPA sera étayée par le contrat d'Elektrofi avec le programme SBIR (Small Business Innovation Research) du Département de la Défense (DoD). Les sociétés vont démarrer par des études de faisabilité de la formulation, suivies par des études non cliniques permettant la mise en place d'une demande de nouvelle drogue de recherche (DNR), afin de déterminer la sécurité et l'efficacité de la nouvelle formulation.

« Nous sommes impressionnés par l'activité neutralisante démontrée par le cocktail d'anticorps d'ImmunoPrecise contre les actuels variants préoccupants, notamment le variant Omicron. La quasi-totalité des autres programmes avec lesquels nous avons envisagé un partenariat ne garantissaient pas la capacité de neutraliser autant de variants », a déclaré Daniel Dadon, directeur de la stratégie scientifique chez Elektrofi. « Nous nous réjouissons de travailler avec IPA pour développer un produit qui pourrait améliorer l'accès à ce type de médicaments qui sauvent des vies, et réduire ainsi la charge financière sur les systèmes de santé ».

« Depuis leur introduction au début de la pandémie, les anticorps ont été un atout essentiel pour les patients atteints de COVID-19 », a déclaré la Dre Jennifer Bath, CEO d'IPA. « Nous sommes très heureux de collaborer avec Elektrofi et d'appliquer leur technologie de formulation à ces traitements d'une importance capitale, car l'auto-injection pourrait considérablement alléger la charge financière liée à la COVID-19 et aux futures pandémies, ainsi qu'à d'autres maladies ».

À propos d'Elektrofi

Elektrofi est une société de biotechnologie centrée sur l'amélioration de l'administration d'une large gamme de médicaments, notamment les anticorps monoclonaux, les protéines thérapeutiques et d'autres médicaments à grosses molécules. Sa plateforme de formulation révolutionnaire permet d'obtenir des formulations stabilisées et hautement concentrées pour une injection sous-cutanée. La société utilise cette technologie pour transformer les traitements administrés par voie intraveineuse et améliorer les produits injectables en réduisant le volume et la fréquence des doses. Elektrofi s'associe à des sociétés pharmaceutiques et développe conjointement des solutions d'administration conviviales pour les patients. Basée à Boston, la société façonne l'avenir de l'administration des produits biologiques. Rendez-vous sur le site Web www.elektrofi.com pour avoir de plus amples informations.

À propos d'ImmunoPrecise

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. est une société de biothérapie orientée vers l'innovation, qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur recherche de découverte et de développement de nouveaux anticorps contre un large éventail de classes cibles et de maladies. La société propose un ensemble de services et de programmes avec des plateformes et des technologies avancées - des scientifiques et des conseillers commerciaux dynamiques - afin d'optimiser la découverte et le développement d'anticorps, contre des épitopes rares et/ou complexes. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web www.immunoprecise.com.

Informations prospectives

IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la « Société ») (NASDAQ : IPA) (TSXV : IPA). Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives sont souvent reconnaissables par l'utilisation de mots tels que « potentiel », « planifie », « prévoit » ou « ne prévoit pas », « devrait », « estime », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas » ou « croit » ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines mesures, certains événements ou résultats « peuvent, « pourraient », « seraient », « pourraient être » ou « seront » prises, réalisés ou atteints. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la capacité de la Société à mener à bien ses études pré-DNR, la capacité de la Société à soumettre avec succès une DNR concernant le PolyTope® TATX-03, la capacité à formuler le TATX-03 avec la technologie d'Elektrofi, à favoriser l'efficacité du produit dans de nouvelles formulations et administrations, les déclarations concernant les approbations réglementaires, les déclarations concernant le potentiel des anticorps monoclonaux PolyTope® mis en place par IPA, notamment le TATX-03, à orienter vers la clairance médiée par les anticorps, à fournir des effets antiviraux puissants contre le SRAS-CoV-2/COVID-19 ou tout variant du virus, que ce soit à titre prophylactique (préventif) ou de traitement (thérapeutique), et/ou à conserver leur efficacité sur la durée. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans le présent document, la Société a fourni ces déclarations et ces informations sur la base de certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment de les formuler.

Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels indiqués dans le présent document diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus actuellement en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, notamment, sans s'y limiter, le fait que la Société pourrait ne pas parvenir à terminer dans les délais prévus de nouvelles ou existantes études pré-DNR ou à soumettre une demande de DNR auprès de la FDA, à développer la nouvelle formulation ou administration, ou à achever avec succès et dans les délais prévus, les essais précliniques, les études et les essais cliniques, ou ne pas recevoir toutes les approbations réglementaires permettant de démarrer, puis de poursuivre les essais cliniques de ses produits, notamment le PolyTope® TATX-03 et, ne pas réussir à conclure un partenariat ou à commercialiser ses produits contre la COVID-19, à établir la couverture et l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle de la Société à ses cocktails d'anticorps PolyTope®, ainsi que les risques discutés dans la notice annuelle de la société en date du 27 juillet 2021 (qui peut être consultée sur le profil de la Société à l'adresse suivante www.sedar.com) et le formulaire 40-F de la Société, amendement n° 1, en date du 28 septembre 2021 (qui peut être consulté sur le profil de la Société à l'adresse suivante www.sec.gov). En outre, rien ne garantit que les demandes de brevet en cours donneront lieu à la délivrance de ces brevets et que leur validité ou leur applicabilité ne seront pas contestées. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes étaient amenés à se concrétiser, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Il est donc recommandé aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont établies à la date du présent communiqué et sont donc susceptibles d'être modifiées après cette date. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives écrites ou orales que nous aurions pu faire ou faites en notre nom de temps à autre, sauf si la loi en vigueur l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens de ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.