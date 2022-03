Premier Packaging s’impegna ad azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2040

Premier Packaging ha sottoscritto The Climate Pledge (Impegno per il clima), unendosi a oltre 300 aziende e organizzazioni in tutto il mondo nel comune scopo di raggiungere l'azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2040. Con la firma di The Climate Pledge, Premier si impegna ad agire drasticamente nel quantificare e ridurre le proprie emissioni di gas serra. Già da tempo adottiamo misure di risparmio energetico come carrelli elevatori elettrici e illuminazione a LED. Continueremo ad aumentare l'efficienza delle attrezzature e a ridurre l'impiego del prodotto attraverso l’utilizzo della tecnologia. Premier lavora con materiale corrugato sostenibile e riciclabile ed è sempre alla ricerca di imballaggi ecosostenibili, come una carta naturale alternativa alla plastica. Premier ridimensiona gli imballaggi nel modo più adatto ai clienti, riducendo tanto il materiale della confezione quanto quello del riempitivo. Un imballaggio più leggero e più colli per singolo mezzo di trasporto equivalgono a emissioni di carbonio ridotte. Lavorando insieme, noi di Premier troveremo le soluzioni per raggiungere l'azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2040. Il nostro mondo ci fa affidamento.

Premier Packaging ha sottoscritto The Climate Pledge (Impegno per il clima), unendosi a oltre 300 aziende e organizzazioni in tutto il mondo nel comune scopo di raggiungere l'azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2040. Con la firma di The Climate Pledge, Premier si impegna ad agire drasticamente nel quantificare e ridurre le proprie emissioni di gas serra. Già da tempo adottiamo misure di risparmio energetico come carrelli elevatori elettrici e illuminazione a LED. Continueremo ad aumentare l'efficienza delle attrezzature e a ridurre l'impiego del prodotto attraverso l’utilizzo della tecnologia. Premier lavora con materiale corrugato sostenibile e riciclabile ed è sempre alla ricerca di imballaggi ecosostenibili, come una carta naturale alternativa alla plastica. Premier ridimensiona gli imballaggi nel modo più adatto ai clienti, riducendo tanto il materiale della confezione quanto quello del riempitivo. Un imballaggio più leggero e più colli per singolo mezzo di trasporto equivalgono a emissioni di carbonio ridotte. Lavorando insieme, noi di Premier troveremo le soluzioni per raggiungere l'azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2040. Il nostro mondo ci fa affidamento.

LOUISVILLE, Kentucky--(BUSINESS WIRE)--Premier Packaging è orgogliosa di aver sottoscritto The Climate pledge (impegno per il clima), con il quale s’impegna ad azzerare le emissioni di carbonio in tutte le attività d’imballaggio dell’azienda entro il 2040. Premier è tra le oltre 300 aziende e organizzazioni in tutto il mondo ad aver firmato l’impegno che collaborano per mettere fine alla crisi climatica e risolvere le sfide della decarbonizzazione della nostra economia.

The Climate Pledge richiede ai sottoscrittori di azzerare le emissioni di carbonio in tutte le proprie attività entro il 2040. I firmatari sottoscrivono tre aree d’azione: misurazione e segnalazione costanti delle emissioni di gas serra; realizzazione di strategie di decarbonizzazione tramite reali cambiamenti aziendali e innovazioni, tra cui miglioramenti dell’efficienza, energia rinnovabile e riduzione dei materiali; e neutralizzazione di ogni emissione rimanente con bilanciamenti maggiori, quantificabili, reali, permanenti, per ottenere l’obbiettivo di zero emissioni nette.

“ Sottoscrivendo The Climate Pledge ci impegniamo a svolgere un’azione drastica nel ridurre le nostre emissioni di gas serra, per raggiungere l’azzeramento del carbonio”, ha dichiarato John Gaynor, titolare di Premier Packaging. “ Stiamo già lavorando con un materiale corrugato sostenibile e utilizzando misure di risparmio energetico come carrelli elevatori elettrici e illuminazione a LED. Il tracciamento delle nostre emissioni di gas serra ci aiuterà a identificare le strategie finalizzate a ridurle e successivamente a eliminarle, rendendo tutte le nostre operazioni climaticamente sostenibili.”

Attraverso il proprio laboratorio di progettazione, Premier collabora già con la clientela per il giusto dimensionamento degli imballaggi, riducendo tanto il materiale della confezione quanto quello del riempitivo e aumentando contestualmente la quantità di colli spediti per singolo mezzo di trasporto. Un imballaggio più leggero e meno furgoni significano emissioni di carbonio ridotte. Venite a conoscere a fondo le soluzioni sostenibili dell’azienda sul sito web di Premier.

Informazioni su The Climate Pledge

Nel 2019 Amazon e Global Optimism hanno istituito congiuntamente The Climate Pledge (Impegno per il clima), un impegno per il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi con 10 anni di anticipo e l’azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2040. Al momento oltre 300 organizzazioni hanno sottoscritto The Climate Pledge, inviando con ciò l’importante messaggio che vi sarà una rapida crescita nella domanda di prodotti e servizi che contribuiscono a ridurre le emissioni di carbonio. Per maggiori informazioni, visitate www.theclimatepledge.com.

Informazioni su Premier Packaging

Nata a Louisville nel 1994, Premier Packaging è cresciuta raggiungendo oltre 90 sedi negli Stati Uniti, nel Canada, nel Messico e in Brasile, offrendo ai suoi clienti soluzioni d’imballaggio e spedizione personalizzate. Premier chiede “perché” per consegnare il “come”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.