Premier Packaging verbindt zich om tegen 2040 CO2-neutraal te zijn

Premier Packaging heeft de klimaatbelofte (The Climate Pledge) ondertekend en sluit zich aan bij meer dan 300 bedrijven en organisaties over de hele wereld met het doel om tegen 2040 CO2-neutraal te zijn. Door de klimaatbelofte (The Climate Pledge) te ondertekenen, verbindt Premier zich tot agressieve actie bij het volgen en verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen. We passen nu al energiebesparende maatregelen toe, zoals elektrische heftrucks en ledverlichting. We gaan door met het verhogen van de efficiëntie van apparatuur en het verminderen van het productgebruik via technologie. Premier werkt met een duurzaam, recyclebaar materiaal, golfkarton, en is altijd op zoek naar milieuvriendelijke verpakkingen, zoals een rendabel papieralternatief voor plastic. Eersteklas pakketten met de juiste afmetingen voor klanten, waardoor zowel verpakking als opvulling wordt verminderd. Lichtere verpakkingen en meer verpakkingen per vrachtwagen betekent minder CO2-uitstoot. Door samen te werken, zullen we bij Premier de oplossingen vinden om tegen 2040 CO2-neutraal te zijn. Onze wereld hangt ervan af.

Premier Packaging heeft de klimaatbelofte (The Climate Pledge) ondertekend en sluit zich aan bij meer dan 300 bedrijven en organisaties over de hele wereld met het doel om tegen 2040 CO2-neutraal te zijn. Door de klimaatbelofte (The Climate Pledge) te ondertekenen, verbindt Premier zich tot agressieve actie bij het volgen en verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen. We passen nu al energiebesparende maatregelen toe, zoals elektrische heftrucks en ledverlichting. We gaan door met het verhogen van de efficiëntie van apparatuur en het verminderen van het productgebruik via technologie. Premier werkt met een duurzaam, recyclebaar materiaal, golfkarton, en is altijd op zoek naar milieuvriendelijke verpakkingen, zoals een rendabel papieralternatief voor plastic. Eersteklas pakketten met de juiste afmetingen voor klanten, waardoor zowel verpakking als opvulling wordt verminderd. Lichtere verpakkingen en meer verpakkingen per vrachtwagen betekent minder CO2-uitstoot. Door samen te werken, zullen we bij Premier de oplossingen vinden om tegen 2040 CO2-neutraal te zijn. Onze wereld hangt ervan af.

LOUISVILLE, Kentucky (VS)--(BUSINESS WIRE)--Premier Packaging is er trots op de klimaatbelofte (The Climate Pledge) te hebben ondertekend, een verbintenis om tegen 2040 CO2-neutraal te zijn in de activiteiten van het verpakkingsbedrijf. Premier is een van de meer dan 300 bedrijven en organisaties over de hele wereld die de belofte hebben ondertekend, samenwerken om de klimaatcrisis te doorbreken en de uitdagingen van het koolstofarm maken van onze economie op te lossen.

De klimaatbelofte (The Climate Pledge) roept ondertekenaars op om tegen 2040 CO2-neutraal te zijn in hun bedrijven. De ondertekenaars verbinden zich tot drie actiegebieden: het regelmatig meten en rapporteren van de uitstoot van broeikasgassen; het implementeren van decarbonisatiestrategieën via echte zakelijke veranderingen en innovaties, waaronder efficiëntieverbeteringen, hernieuwbare energie en vermindering van materiaal; en het neutraliseren van eventuele resterende uitstoot met aanvullende, kwantificeerbare, reële, permanente compensaties om het doel van CO2-neutraal te bereiken.

“ Door de klimaatbelofte (The Climate Pledge) te ondertekenen, verbinden we ons tot agressieve actie om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen om CO2-neutraal te bereiken”, zei John Gaynor, eigenaar van Premier Packaging. “ We werken nu al met een duurzaam materiaal, golfkarton, en maken gebruik van energiebesparende maatregelen zoals elektrische heftrucks en ledverlichting. Door onze BKG-emissies te volgen, kunnen we strategieën bepalen om ze te verminderen en vervolgens te elimineren, waardoor al onze activiteiten klimaatvriendelijk worden.”

Premier werkt al samen met klanten via zijn Design Lab om pakketten op de juiste maat te krijgen, materiaal in zowel verpakking als opvulling te verminderen en het aantal verzonden pakketten per vrachtwagen te vergroten. Lichtere verpakkingen en minder vrachtwagens betekenen minder CO2-uitstoot. Lees meer over de duurzame oplossingen van het bedrijf op de website van Premier.

Over de klimaatbelofte (The Climate Pledge)

In 2019 waren Amazon en Global Optimism medeoprichters van de klimaatbelofte (The Climate Pledge), een toezegging om 10 jaar eerder het Akkoord van Parijs te bereiken en tegen 2040 CO2-neutraal te zijn. Nu hebben meer dan 300 organisaties de klimaatbelofte (The Climate Pledge) ondertekend. Het is een belangrijk signaal dat er een snelle groei zal zijn in de vraag naar producten en diensten die de CO2-uitstoot helpen verminderen. Ga voor meer informatie naar www.theclimatepledge.com.

Over Premier Packaging

Premier Packaging is in 1994 begonnen in Louisville en is uitgegroeid tot meer dan 90 locaties in de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Brazilië door op maat gemaakte verpakkings- en verzendoplossingen aan haar klanten aan te bieden. Premier vraagt ‘Waarom’ om het ‘Hoe’ te leveren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.