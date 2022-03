Premier Packaging s’engage à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040

Premier Packaging a signé The Climate Pledge, rejoignant ainsi plus de 300 entreprises et organisations du monde entier dans l’objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2040. En signant The Climate Pledge, Premier s’engage à prendre des mesures énergiques pour suivre et réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Nous avons déjà mis en place des mesures d’économie d’énergie, telles que les chariots élévateurs électriques et l’éclairage LED. Nous continuerons d’augmenter l’efficacité des équipements tout en limitant l’utilisation des produits grâce à la technologie. Premier travaille avec un matériau durable et recyclable, le carton ondulé, et est toujours à la recherche d’emballages respectueux de l’environnement, notamment d’alternatives au plastique, viables et à base de papier. Notre emballage à la bonne taille offre aux clients une solution de premier ordre limitant à la fois les matériaux d’emballage et les espaces vides. Des colis plus légers et plus nombreux par camion signifient moins d’émissions de carbone. En travaillant ensemble, nous trouverons chez Premier les solutions pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Notre monde en dépend.

Premier Packaging a signé The Climate Pledge, rejoignant ainsi plus de 300 entreprises et organisations du monde entier dans l’objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2040. En signant The Climate Pledge, Premier s’engage à prendre des mesures énergiques pour suivre et réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Nous avons déjà mis en place des mesures d’économie d’énergie, telles que les chariots élévateurs électriques et l’éclairage LED. Nous continuerons d’augmenter l’efficacité des équipements tout en limitant l’utilisation des produits grâce à la technologie. Premier travaille avec un matériau durable et recyclable, le carton ondulé, et est toujours à la recherche d’emballages respectueux de l’environnement, notamment d’alternatives au plastique, viables et à base de papier. Notre emballage à la bonne taille offre aux clients une solution de premier ordre limitant à la fois les matériaux d’emballage et les espaces vides. Des colis plus légers et plus nombreux par camion signifient moins d’émissions de carbone. En travaillant ensemble, nous trouverons chez Premier les solutions pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Notre monde en dépend.

LOUISVILLE, Kentucky--(BUSINESS WIRE)--Premier Packaging se réjouit d’avoir signé The Climate Pledge (Engagement Climat), visant la neutralité carbone dans toutes les opérations de l’entreprise d’emballage, à l’horizon 2040. Premier fait partie des plus de 300 entreprises et organisations du monde entier ayant signé cet Engagement dans le cadre duquel elles joignent leurs efforts pour enrayer la crise climatique et résoudre les défis de la décarbonation de notre économie.

Le Climate Pledge appelle les signataires à atteindre la neutralité carbone dans l’ensemble de leurs activités, d’ici 2040. Les signataires s’engagent dans trois domaines d’action : mesurer et déclarer régulièrement les émissions de gaz à effet de serre ; mettre en œuvre des stratégies de décarbonation par le biais de véritables changements commerciaux et d’innovations, axés notamment sur des améliorations de l’efficacité, les énergies renouvelables, et la réduction des matériaux ; et neutraliser toutes les émissions restantes au moyen de compensations supplémentaires, quantifiables, réelles et permanentes, de manière à atteindre l’objectif zéro net.

« En signant The Climate Pledge, nous nous engageons à prendre des mesures énergiques destinées à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, afin d’atteindre la neutralité carbone », a déclaré John Gaynor, propriétaire de Premier Packaging. « Nous travaillons déjà avec un matériau durable, le carton ondulé, et avons mis en place des mesures d’économie d’énergie, telles que les chariots élévateurs électriques et l’éclairage LED. Le suivi de nos émissions de GES nous aidera à déterminer des stratégies pour les réduire, puis les éliminer, toutes nos opérations devenant ainsi respectueuses du climat. »

Premier travaille déjà avec ses clients, par le biais de son laboratoire de conception pour ajuster la taille des colis à leur contenu, réduisant ainsi les matériaux d’emballage et le remplissage des vides, tout en augmentant le nombre de colis expédiés par camion. Des emballages plus légers et la réduction du nombre de camions signifient moins d’émissions de carbone. Pour en savoir plus sur les solutions durables de l’entreprise, rendez-vous sur le site Web de Premier.

À propos du Climate Pledge (l’Engagement Climat)

En 2019, Amazon et Global Optimism ont cofondé le Climate Pledge, qui vise à honorer l’Accord de Paris sur le climat avec dix ans d’avance sur les objectifs de celui-ci, et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. À ce jour, plus de 300 organisations ont signé The Climate Pledge, envoyant ainsi un signal fort quant à la croissance rapide de la demande en produits et services qui contribuent à réduire les émissions de carbone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.theclimatepledge.com.

À propos de Premier Packaging

Fondée à Louisville en 1994, Premier Packaging compte aujourd’hui plus de 90 sites aux États-Unis, au Canada, au Mexique et au Brésil, et offre à ses clients des solutions d’emballage et d’expédition, personnalisées. Premier demande « Pourquoi » pour fournir le « Comment ».

