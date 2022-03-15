《氣候宣言》公布近100個新簽約組織，包括Maersk、SAP、惠好、Sunrun和HARMAN，使全球簽署承諾的公司總數超過300家

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Amazon和Global Optimism今天宣布，目前已有300多家公司簽署了《氣候宣言》(The Climate Pledge)，在過去一年中，簽約組織成長近600%。今天加入的近100個新簽約組織包括全球首屈一指的貨櫃運輸公司Maersk；領先的企業軟體開發商SAP；北美地區林地產品企業惠好(Weyerhaeuser)；美國規模領先的住宅太陽能公司Sunrun；以及聯網汽車和音訊服務的領先品牌HARMAN。《氣候宣言》簽約組織的全球年收入總額超過3.5兆美元，在29個國家和地區的51個產業擁有逾800萬名員工。

《氣候宣言》簽約組織必須同意：

定期測量和報告溫室氣體排放量。

依照《巴黎協定》，透過真正的業務變革和創新來實施脫碳策略，包括提高效率、可再生能源、材料削減及其他碳排放消除措施。

透過額外的、可量化的、真正的、持久的和具有社會效益的抵消措施來中和所有剩餘的碳排放，從而到2040年實現淨零年碳排放。

Amazon執行長Andy Jassy表示：「氣候變遷對我們環境和日常生活的影響越來越明顯，我們堅信，民營企業必須繼續創新，推動跨地區、跨產業合作，以實現全球經濟的規模化脫碳。這是一個令人鼓舞的跡象，現在已有300多家企業簽署《氣候宣言》，承諾透過納入真正的商業變革來正面應對氣候變遷，這將對我們的地球產生持久影響。我們必須共同努力。」

《氣候宣言》的多家新簽約組織已經在減少碳排放方面取得了重大進展：

Maersk 在整個供應鏈中提供業界領先的綠色客戶方案，包括Maersk生態運輸(Maersk ECO Delivery)，其目標是減少海運過程中的碳排放。Amazon從2020年開始參與這項服務，至今仍在繼續。Amazon的參與使其2021年的排放量減少了約2萬噸二氧化碳當量（相當於普通客車行駛5000萬英里的排放量）。

在整個供應鏈中提供業界領先的綠色客戶方案，包括Maersk生態運輸(Maersk ECO Delivery)，其目標是減少海運過程中的碳排放。Amazon從2020年開始參與這項服務，至今仍在繼續。Amazon的參與使其2021年的排放量減少了約2萬噸二氧化碳當量（相當於普通客車行駛5000萬英里的排放量）。 SAP 最近將其實現淨零碳排放的目標提前到2030年，這比最初目標提前了20年。

最近將其實現淨零碳排放的目標提前到2030年，這比最初目標提前了20年。 惠好 在北美地區以永續的方式管理森林並製造木製品，為眾多家庭和其他產品提供永續的木材供應，同時保護野生動物棲息地，並透過碳吸收和儲存作為自然氣候解決方案。惠好在採伐後對其林地進行100%恢復，每年種植1.3至1.5億棵樹。

在北美地區以永續的方式管理森林並製造木製品，為眾多家庭和其他產品提供永續的木材供應，同時保護野生動物棲息地，並透過碳吸收和儲存作為自然氣候解決方案。惠好在採伐後對其林地進行100%恢復，每年種植1.3至1.5億棵樹。 Sunrun 的系統已經阻止了810萬噸的碳排放，相當於抵消了普通客車行駛200億英里的排放量。

的系統已經阻止了810萬噸的碳排放，相當於抵消了普通客車行駛200億英里的排放量。 HARMAN長期以來一直專注於其企業宗旨，永續性是HARMAN的關鍵策略性業務支柱之一。作為HARMAN承諾至2040年實現範圍1、範圍2和範圍3淨零碳排放的一部分，公司正努力實現宏大且可衡量的短期目標，以在整個價值鏈減少排放、能源使用和浪費。HARMAN引進了由負責任採購和回收材料製成的新產品線，並承諾至2025年，其所有工廠100%使用可再生能源。

今天，《氣候宣言》還迎來了之前透過20億美元的氣候宣言基金獲得投資的幾家公司。氣候宣言基金是Amazon的企業創業投資基金，針對有助於加速實現《氣候宣言》的公司進行投資。這些公司包括電動航空航太公司BETA Technologies和可再生燃料技術公司Infinium，這兩家公司都致力於支援全球運輸部門的脫碳工作。2020年，全球運輸部門的碳排放量約為73億噸。實際上，近13%的簽約組織來自於運輸、航空和物流部門，這個重要信號表明，對於能減少這一關鍵領域碳排放的產品和服務，相關的需求將快速成長。此外，氣候宣言基金投資的Pachama也成為新簽約組織，它正努力提高以自然為本的碳市場的品質、透明度和規模。Pachama利用遙測和機器學習來測量森林中儲存的碳，並隨時間演變對其進行監測，從而使組織和個人有信心透過支持重新造林和森林保護專案來補償其排放。

今天的公告突顯了聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)最新報告的研究結果，報告強調需要立即採取行動減少溫室氣體排放，投資自然氣候解決方案，將氣候暖化限制在接近攝氏1.5度之內，並減輕損害。

聯合國氣候變遷公約前執行秘書長、現任Global Optimism創始合夥人的Christiana Figueres表示：「面對最新科學研究所描述的巨大危險，商界必須制定一條明確的前進道路：加快減排步伐，這樣我們才能避免未來最嚴重的損害。因此，令人鼓舞的是，300家公司承諾透過《氣候宣言》共同努力，至2040年或之前實現淨零排放。但300家公司還不足以實現我們需要的轉變。我鼓勵所有商業領袖認真掌握科學，針對其公司情況進行解讀，並毫不拖延地實現我們需要的改變。」

Amazon和Global Optimism歡迎《氣候宣言》新簽約組織：

4 Cladding Services HARMAN Perlego Aberdeen Laundry Services Ltd. Harmony Music School Plan A Accordant Solutions Ltd. HRS Premier Packaging LLC ALIANAz Limited Hyzon Motors project44 Augenklinik Dardenne SE Infinium Holdings, Inc. ProtectBox BETA Technologies Intelcom ROBUR Industry Service Group GmbH BetaCarbon Pty Ltd. Ishizaka Inc. Rye Demolition Clif Bar & Company ITinSell SAP SE CMP Products JACK RYAN Savvy Freight COAT Paints Kayamut Ve Shefa (KVS) Schumacher Packaging Werk Schwarzenberg Cognizant Technology Solutions Kin and Carta Plc Search Laboratory Creast Kombuchery GmbH Silentnight Group Croatian Post Inc. Letterbox Distribution SMS Plc DIGITALL Liechtensteinische Landesbank Sport-Thieme GmbH Dynamic Consultants Group Lineage Logistics Sunrun E Ink Holdings Inc. Maersk Superpedestrian Earthchain Making Science Syncro Technology Corp Electric Driver Maya Cosmetics Syneos Health Ellers Farm Distillery Meyers TBM Co., Ltd. Envopap Mighty Tea Venture Limited euNetworks Group Ltd. Mitie Group Tech Mahindra Everflow Water Monogram Media Teleion LLC Flor Americas MultiGreen Properties Teleon Surgical BV Flow Water Inc. Natra The Vella Group Genesys Network Archaeology Ltd. TransACT Technology Solutions Gienanth Group GmbH Novartis Up2You GO TO-U OAC Services, Inc. Verdical Group GoFor Ocean Infinity West Monroe Ground Control Ltd. Paack Logistics Weyerhaeuser GRUPO GRANSOLAR SL Pachama Xnrgy Climate Systems Hammam Al Andalus Pallet LOOP Ltd. Zephyr Environmental Hardscape Group Limited Pearson

《氣候宣言》網站上提供了承諾遵守《氣候宣言》的全部95個新簽約組織的資訊，以及它們為實現公司脫碳而採取的行動，包括：

Maersk

Maersk集團是一家綜合物流公司，也是全球首屈一指的貨櫃運輸公司。作為以所有運輸方式提供端對端物流服務的全球供應商，公司致力於在實現全球長途運輸脫碳方面發揮不可或缺的作用。除了到2040年減少整個公司的所有直接和間接排放外，Maersk還致力於擴大其綠色客戶方案，包括承諾實現使用綠色燃料運輸25%的海運貨物，90%的合約物流和冷鏈實現綠色營運，以及至2030年，使用永續航空燃料運輸至少30%的航空貨物。為了實現這些宏大目標，Maersk正探索、測試和投資永續創新，以實現整個供應鏈的轉型。Maersk目前正投資創新的新燃料、船舶、電動卡車、網路規劃軟體、資訊共享技術以及更多領域。其中包括使用環保甲醇運轉的12艘船舶的訂單，這些船舶將於2024年投入使用。

Maersk集團執行長Soren Skou表示：「解決氣候緊急情況並使客戶供應鏈脫碳是Maersk當務之急的策略。因此，在2021年1月，我們加速了在2040年之前實現淨零排放的脫碳承諾，比我們最初的2050年目標和《巴黎協定》提前了10年。為了大規模推廣綠色燃料，我們都必須立即行動起來，並積極採取行動。如果我們希望在這十年看到變化，就不能再等待。在這種情況下，我們期待加入《氣候宣言》，並以此為契機與我們的一些主要客戶合作，向他們學習，並分享最佳做法和解決方案。」

SAP

SAP是企業應用程式軟體和服務領域的全球領導者。SAP的願景是透過管理業務資料和流程，使其更有效率、更具彈性和競爭力，幫助各種規模和產業的公司成為智慧、永續的企業。SAP為企業永續性績效管理和報告、碳核算、循環經濟流程的廢棄物管理以及負責任和包容性的價值鏈管理提供了具體的永續性解決方案。SAP最近將2050年實現淨零排放的承諾提早至2030年。公司正根據將氣候暖化控制在攝氏1.5度以內的未來願景，設定科學性目標，以便在整個價值鏈上實現淨零排放。SAP正在全球推動永續營運的長期策略，包括自2014年以來，SAP在全球的自有資料中心和建築使用100%可再生能源。SAP還直接投資可再生電力以及以自然和技術為核心的基金，以中和殘餘碳排放。

SAP執行長Christian Klein表示：「氣候變遷是我們這個時代最大的挑戰之一，現在是採取行動的時候了。科技使得我們能夠為子孫後代創造持久、積極影響，SAP很榮幸加入《氣候宣言》，幫助推動這一變化。」

惠好

惠好管理數百萬英畝的林地，並在北美各地經營35個生產設施和18個木製品配送中心。120多年來，惠好一直從事連續循環種植、採伐和再生森林。它的林地提供清潔空氣和水、野生動物棲息地、休閒遊憩機會、可再生能源，並為家庭提供永續的木材供應，為社區提供日常依賴的眾多其他產品。惠好的森林和木材廠提供了大量就業機會，並支援了北美農村地區的經濟。

惠好總裁兼執行長Devin W. Stockfish表示：「一個多世紀以來，永續性一直是惠好的指導原則，我們長期以來一直認為，本公司有義務在我們的社區和更廣泛的社會層面產生積極影響。我們經營的森林和生產的永續木材產品在幫助緩解氣候變遷影響方面發揮著關鍵作用。作為我們正在推動的永續發展工作的一部分，我們已經公布了我們首創、同行領先的碳記錄，並透過設定宏大且以科學為基礎的溫室氣體減排目標，在北美業界同行中確立了領先地位。簽署《氣候宣言》表明我們致力於實現這些目標，並幫助引領全球實現淨零排放的道路。」

Sunrun

Sunrun是美國領先的家用太陽能、電池儲存和能源服務公司。Sunrun成立於2007年，開創了家庭太陽能服務計畫，讓每個人都能更容易使用當地的清潔能源，幾乎不需要預付費用。Sunrun的創新家用電池解決方案為家庭帶來經濟實惠、靈活、可靠的能源。2021年，公司為超過11萬名客戶安裝了792千瓩的清潔能源，使聯網的太陽能總容量增加到4.7百萬瓩。僅在2021年增加的系統預計將在未來30年抵消超過1700萬噸的二氧化碳。根據公司最新的《影響力報告》，自2007年以來，Sunrun已經產生了超過110億度的清潔能源。

Sunrun執行長Mary Powell表示：「對Sunrun而言，人類和地球是我們的北極星。自成立以來，我們已經幫助全美超過66萬客戶透過家用太陽能和電池儲存系統轉向清潔能源，減少碳排放，但我們才剛剛起步。我們致力於尋找更多的方法來實現家庭電氣化，讓所有美國人都能對氣候變遷採取行動，降低能源成本，實現能源獨立。我們非常自豪能與其他永續發展領導企業一起簽署《氣候宣言》，證明我們的承諾。」

HARMAN

HARMAN為全球汽車製造商、消費者和企業設計和建造聯網產品和解決方案，包括聯網汽車系統、音訊和視訊產品、企業自動化解決方案，以及物聯網支援性服務。HARMAN擁有AKG、Harman Kardon、Infinity、JBL、Lexicon、Mark Levinson和Revel等領先品牌，深受世界各地的發燒友、音樂家和娛樂場所的推崇。如今，超過5000萬輛汽車配備了HARMAN音響和聯網汽車系統。HARMAN軟體服務驅動數十億的從工作和家庭到汽車和行動裝置等所有平臺上的聯網、整合和安全的行動裝置和系統。2017年3月，HARMAN成為三星電子株式會社的獨資子公司。

HARMAN政府事務和永續發展部資深總監Tom Mooney表示：「HARMAN深知推動永續發展是一個歸功於持續協作的連續過程。《氣候宣言》的其他簽約組織和我們一樣致力於建設一個更永續的未來，並理解為實現我們的共同目標而共同努力的價值。我們很高興能與這個由創新者和思想領袖組成的社群攜手合作，創造有意義的變革。」

關於《氣候宣言》

2019年，Amazon和Global Optimism共同發起《氣候宣言》(The Climate Pledge)，承諾提前10年達成《巴黎協定》目標，到2040年實現淨零碳排放。截至目前，已有312家機構簽署《氣候宣言》，這也傳達出一個重要信號，即市場對有助於減少碳排放的產品和服務的需求將迅速成長。如需瞭解更多資訊，請造訪www.theclimatepledge.com。

關於Amazon

Amazon遵循四項原則：專注於客戶而非競爭對手、熱衷創新、追求卓越營運和長遠思考。Amazon力求成為以客戶為中心的全球頂級企業、全球最佳雇主和全球最安全的工作場所。公司率先推出了用戶評論、一鍵購物、個人化推薦、Prime會員、Amazon物流、AWS、Kindle自出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、職業選擇計畫(Career Choice)、Fire平板電腦、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技術、Amazon Studios和《氣候宣言》等產品和服務。如需瞭解更多資訊，請造訪amazon.com/about並關注@AmazonNews。

關於Global Optimism

Global Optimism致力於促發全產業革命性的變化。實現零排放未來並不是一個遙遠的挑戰。它是我們目前必須依計劃完成的目標。各項科學研究均表明，要想到2050年實現淨零排放的目標，要將全球暖化限制在攝氏1.5度以內，我們必須在2020年到2030年之間讓排放量減半。只有世界上每一個人肩負起自己的責任，才有可能解決氣候危機。我們與各行各業志同道合的組織攜手合作，他們願意投入努力，和我們共同完成這段極富挑戰而又鼓舞人心的旅程。如需瞭解更多資訊，請造訪https://globaloptimism.com。

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