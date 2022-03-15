《气候宣言》公布近100个新签约组织，包括马士基、SAP、惠好、Sunrun和哈曼，使全球签署承诺的公司总数超过300家

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--亚马逊和Global Optimism今天宣布，目前已有300多家公司签署了《气候宣言》(The Climate Pledge)，在过去一年中，签约组织增长近600%。今天加入的近100个新签约组织包括全球首屈一指的集装箱运输公司马士基(Maersk)；领先的企业软件开发商SAP；北美地区林产品企业惠好(Weyerhaeuser)；美国规模领先的住宅太阳能公司Sunrun；以及联网汽车和音频服务的领先品牌哈曼(HARMAN)。《气候宣言》签约组织的全球年收入总额超过3.5万亿美元，在29个国家和地区的51个行业拥有逾800万名员工。

《气候宣言》签约组织必须同意：

定期测量和报告温室气体排放量。

依照《巴黎协定》，通过真正的业务变革和创新来实施脱碳战略，包括提高效率、可再生能源、材料削减及其他碳排放消除措施。

通过额外的、可量化的、真正的、持久的和具有社会效益的抵消措施来中和所有剩余的碳排放，从而到2040年实现净零年碳排放。

亚马逊首席执行官Andy Jassy表示：“ 气候变化对我们环境和日常生活的影响越来越明显，我们坚信，私营企业必须继续创新，推动跨地区、跨行业合作，以实现全球经济的规模化脱碳。这是一个令人鼓舞的迹象，现在已有300多家企业签署《气候宣言》，承诺通过纳入真正的商业变革来正面应对气候变化，这将对我们的地球产生持久影响。我们必须共同努力。”

《气候宣言》的多家新签约组织已经在减少碳排放方面取得了重大进展：

马士基 在整个供应链中提供业界领先的绿色客户方案，包括马士基生态运输(Maersk ECO Delivery)，其目标是减少海运过程中的碳排放。亚马逊从2020年开始参与这项服务，至今仍在继续。亚马逊的参与使其2021年的排放量减少了约2万吨二氧化碳当量（相当于普通乘用车行驶5000万英里的排放量）。

在整个供应链中提供业界领先的绿色客户方案，包括马士基生态运输(Maersk ECO Delivery)，其目标是减少海运过程中的碳排放。亚马逊从2020年开始参与这项服务，至今仍在继续。亚马逊的参与使其2021年的排放量减少了约2万吨二氧化碳当量（相当于普通乘用车行驶5000万英里的排放量）。 SAP 最近将其实现净零碳排放的目标提前到2030年——比最初目标提前了20年。

最近将其实现净零碳排放的目标提前到2030年——比最初目标提前了20年。 惠好 在北美地区以可持续的方式管理森林并制造木制品，为众多家庭和其他产品提供可持续的木材供应，同时保护野生动物栖息地，并通过碳吸收和储存作为自然气候解决方案。惠好在采伐后对其林地进行100%恢复，每年种植1.3至1.5亿棵树。

在北美地区以可持续的方式管理森林并制造木制品，为众多家庭和其他产品提供可持续的木材供应，同时保护野生动物栖息地，并通过碳吸收和储存作为自然气候解决方案。惠好在采伐后对其林地进行100%恢复，每年种植1.3至1.5亿棵树。 Sunrun 的系统已经阻止了810万吨的碳排放，相当于抵消了普通乘用车行驶200亿英里的排放量。

的系统已经阻止了810万吨的碳排放，相当于抵消了普通乘用车行驶200亿英里的排放量。 哈曼长期以来一直专注于其企业宗旨，可持续性是哈曼的关键战略性业务支柱之一。作为哈曼承诺至2040年实现范围1、范围2和范围3净零碳排放的一部分，公司正努力实现宏大且可衡量的短期目标，以在整个价值链减少排放、能源使用和浪费。哈曼引进了由负责任采购和回收材料制成的新产品线，并承诺至2025年，其所有工厂100%使用可再生能源。

今天，《气候宣言》还迎来了之前通过20亿美元的气候宣言基金获得投资的几家公司。气候宣言基金是亚马逊的企业风险投资基金，针对有助于加速实现《气候宣言》的公司进行投资。这些公司包括电动航空航天公司BETA Technologies和可再生燃料技术公司Infinium，这两家公司都致力于支持全球运输部门的脱碳工作。2020年，全球运输部门的碳排放量约为73亿吨。实际上，近13%的签约组织来自于运输、航空和物流部门，这个重要信号表明，对于能减少这一关键领域碳排放的产品和服务，相应的需求将快速增长。此外，气候宣言基金投资的Pachama也成为新签约组织，它正努力提高以自然为本的碳市场的质量、透明度和规模。Pachama利用遥感和机器学习来测量森林中储存的碳，并随时间推移对其进行监测，从而使组织和个人有信心通过支持重新造林和森林保护项目来补偿其排放。

今天的公告突显了联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)最新报告的研究结果，报告强调需要立即采取行动减少温室气体排放，投资自然气候解决方案，将气候变暖限制在接近1.5摄氏度之内，并减轻损害。

联合国气候变化公约前执行秘书长、现任Global Optimism创始合伙人的Christiana Figueres表示：“ 面对最新科学研究所描述的巨大危险，商界必须制定一条明确的前进道路：加快减排步伐，这样我们才能避免未来最严重的损害。因此，令人鼓舞的是，300家公司承诺通过《气候宣言》共同努力，至2040年或之前实现净零排放。但300家公司还不足以实现我们需要的转变。我鼓励所有商业领袖认真掌握科学，针对其公司情况进行解读，并毫不拖延地实现我们需要的改变。”

亚马逊和Global Optimism欢迎《气候宣言》新签约组织：

4 Cladding Services HARMAN Perlego Aberdeen Laundry Services Ltd. Harmony Music School Plan A Accordant Solutions Ltd. HRS Premier Packaging LLC ALIANAz Limited Hyzon Motors project44 Augenklinik Dardenne SE Infinium Holdings, Inc. ProtectBox BETA Technologies Intelcom ROBUR Industry Service Group GmbH BetaCarbon Pty Ltd. Ishizaka Inc. Rye Demolition Clif Bar & Company ITinSell SAP SE CMP Products JACK RYAN Savvy Freight COAT Paints Kayamut Ve Shefa (KVS) Schumacher Packaging Werk Schwarzenberg Cognizant Technology Solutions Kin and Carta Plc Search Laboratory Creast Kombuchery GmbH Silentnight Group Croatian Post Inc. Letterbox Distribution SMS Plc DIGITALL Liechtensteinische Landesbank Sport-Thieme GmbH Dynamic Consultants Group Lineage Logistics Sunrun E Ink Holdings Inc. Maersk Superpedestrian Earthchain Making Science Syncro Technology Corp Electric Driver Maya Cosmetics Syneos Health Ellers Farm Distillery Meyers TBM Co., Ltd. Envopap Mighty Tea Venture Limited euNetworks Group Ltd. Mitie Group Tech Mahindra Everflow Water Monogram Media Teleion LLC Flor Americas MultiGreen Properties Teleon Surgical BV Flow Water Inc. Natra The Vella Group Genesys Network Archaeology Ltd. TransACT Technology Solutions Gienanth Group GmbH Novartis Up2You GO TO-U OAC Services, Inc. Verdical Group GoFor Ocean Infinity West Monroe Ground Control Ltd. Paack Logistics Weyerhaeuser GRUPO GRANSOLAR SL Pachama Xnrgy Climate Systems Hammam Al Andalus Pallet LOOP Ltd. Zephyr Environmental Hardscape Group Limited Pearson

《气候宣言》网站上提供了承诺遵守《气候宣言》的全部95个新签约组织的信息，以及它们为实现公司脱碳而采取的行动，包括：

马士基

马士基集团是一家综合物流公司，也是全球首屈一指的集装箱运输公司。作为以所有运输方式提供端到端物流服务的全球供应商，公司致力于在实现全球长途运输脱碳方面发挥不可或缺的作用。除了到2040年减少整个公司的所有直接和间接排放外，马士基还致力于扩大其绿色客户方案，包括承诺实现使用绿色燃料运输25%的海运货物，90%的合同物流和冷链实现绿色运营，以及至2030年，使用可持续航空燃料运输至少30%的航空货物。为了实现这些宏大目标，马士基正探索、测试和投资可持续创新，以实现整个供应链的转型。马士基目前正投资创新的新燃料、船舶、电动卡车、网络规划软件、信息共享技术以及更多领域。其中包括使用环保甲醇运行的12艘船舶的订单，这些船舶将于2024年投入使用。

马士基集团首席执行官Soren Skou表示：“ 解决气候紧急情况并使客户供应链脱碳是马士基当务之急的战略。因此，在2021年1月，我们加速了在2040年之前实现净零排放的脱碳承诺，比我们最初的2050年目标和《巴黎协定》提前了10年。为了大规模推广绿色燃料，我们都必须立即行动起来，并积极采取行动。如果我们希望在这十年看到变化，就不能再等待。在这种情况下，我们期待加入《气候宣言》，并以此为契机与我们的一些主要客户合作，向他们学习，并分享最佳做法和解决方案。”

SAP

SAP是企业应用软件和服务领域的全球领导者。SAP的愿景是通过管理业务数据和流程，使其更高效、更具弹性和竞争力，帮助各种规模和行业的公司成为智能、可持续的企业。SAP为企业可持续性绩效管理和报告、碳核算、循环经济流程的废物管理以及负责任和包容性的价值链管理提供了具体的可持续性解决方案。SAP最近将2050年实现净零排放的承诺提速至2030年。公司正根据将气候变暖控制在1.5摄氏度以内的未来愿景，设定科学性目标，以便在整个价值链上实现净零排放。SAP正在全球推动可持续运营的长期战略，包括自2014年以来，SAP在全球范围内的自有数据中心和建筑使用100%可再生能源。SAP还直接投资可再生电力以及以自然和技术为核心的基金，以中和残余碳排放。

SAP首席执行官Christian Klein表示：“ 气候变化是我们这个时代最大的挑战之一，现在是采取行动的时候了。科技使得我们能够为子孙后代创造持久、积极影响，SAP很荣幸加入《气候宣言》，帮助推动这一变化。”

惠好

惠好管理数百万英亩的林地，并在北美各地运营35个生产设施和18个木制品配送中心。120多年来，惠好一直从事连续循环种植、采伐和再生森林。它的林地提供清洁空气和水、野生动物栖息地、休闲游憩机会、可再生能源，并为家庭提供可持续的木材供应，为社区提供日常依赖的众多其他产品。惠好的森林和木材厂提供了大量就业机会，并支持了北美农村地区的经济。

惠好总裁兼首席执行官Devin W. Stockfish表示：“ 一个多世纪以来，可持续性一直是惠好的指导原则，我们长期以来一直认为，我们公司有义务在我们的社区和更广泛的社会层面产生积极影响。我们运营的森林和生产的可持续木材产品在帮助缓解气候变化影响方面发挥着关键作用。作为我们正在推进的可持续发展工作的一部分，我们已经公布了我们首创、同行领先的碳记录，并通过设定宏大且基于科学的温室气体减排目标，在北美业界同行中确立了领先地位。签署《气候宣言》表明我们致力于实现这些目标，并帮助引领全球实现净零排放的道路。”

Sunrun

Sunrun是美国领先的家用太阳能、电池存储和能源服务公司。Sunrun成立于2007年，开创了家庭太阳能服务计划，让每个人都能更容易使用当地的清洁能源，几乎不需要预付费用。Sunrun的创新家用电池解决方案为家庭带来经济实惠、灵活、可靠的能源。2021年，公司为超过11万名客户安装了792兆瓦的清洁能源，使联网的太阳能总容量增加到4.7吉瓦。仅在2021年增加的系统预计将在未来30年抵消超过1700万吨的二氧化碳。根据公司最新的《影响力报告》，自2007年以来，Sunrun已经产生了超过110亿千瓦时的清洁能源。

Sunrun首席执行官Mary Powell表示：“ 对Sunrun而言，人类和地球是我们的北极星。自成立以来，我们已经帮助全美超过66万客户通过家用太阳能和电池存储系统转向清洁能源，减少碳排放，但我们才刚刚起步。我们致力于寻找更多的方法来实现家庭电气化，让所有美国人都能对气候变化采取行动，降低能源成本，实现能源独立。我们非常自豪能与其他可持续发展领导企业一起签署《气候宣言》，证明我们的承诺。”

哈曼

哈曼为全球汽车制造商、消费者和企业设计和建造联网产品和解决方案，包括联网汽车系统、音频和视频产品、企业自动化解决方案，以及物联网支持性服务。哈曼拥有AKG、Harman Kardon、Infinity、JBL、Lexicon、Mark Levinson和Revel等领先品牌，深受世界各地的发烧友、音乐家和娱乐场所的推崇。如今，超过5000万辆汽车配备了哈曼音响和联网汽车系统。哈曼软件服务驱动数十亿的从工作和家庭到汽车和移动设备等所有平台上的联网、集成和安全的移动设备和系统。2017年3月，哈曼成为三星电子株式会社的全资子公司。

哈曼政府事务和可持续发展部高级总监Tom Mooney表示：“ 哈曼深知推动可持续发展是一个得益于持续协作的连续过程。《气候宣言》的其他签约组织和我们一样致力于建设一个更可持续的未来，并理解为实现我们的共同目标而共同努力的价值。我们很高兴能与这个由创新者和思想领袖组成的社区携手合作，创造有意义的变革。”

关于《气候宣言》

2019年，亚马逊和Global Optimism共同发起《气候宣言》(The Climate Pledge)，承诺提前10年达成《巴黎协定》目标，到2040年实现净零碳排放。截止目前，已有312家机构签署《气候宣言》，这也传达出一个重要信号，即市场对有助于减少碳排放的产品和服务的需求将迅速增长。如需了解更多信息，请访问www.theclimatepledge.com。

关于亚马逊

亚马逊遵循四项原则：专注于客户而非竞争对手、热衷创新、追求卓越运营和长远思考。亚马逊力求成为以客户为中心的全球顶级企业、全球最佳雇主和全球最安全的工作场所。公司率先推出了用户评论、一键购物、个人化推荐、Prime会员、亚马逊物流、AWS（亚马逊网络服务）、Kindle直接出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、职业选择计划(Career Choice)、Fire平板电脑、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技术、Amazon Studios和《气候宣言》等产品和服务。如需了解更多信息，请访问amazon.com/about并关注@AmazonNews。

关于Global Optimism

Global Optimism致力于促发全行业革命性的变化。实现零排放未来并不是一个遥远的挑战。它是我们目前必须按计划完成的目标。各项科学研究均表明，要想到2050年实现净零排放的目标，要将全球变暖限制在1.5摄氏度以内，我们必须在2020年到2030年之间令排放量减半。只有世界上每一个人肩负起自己的责任，才有可能解决气候危机。我们与各行各业志同道合的组织携手合作，他们愿意投入努力，和我们共同完成这段极富挑战而又鼓舞人心的旅程。如需了解更多信息，请访问https://globaloptimism.com。

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