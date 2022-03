O Climate Pledge anuncia quase 100 novos signatários, incluindo Maersk, SAP, Weyerhaeuser, Sunrun e HARMAN, elevando o total para mais de 300 empresas comprometidas em todo o mundo

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Amazon e a Global Optimism anunciaram que mais de 300 empresas já assinaram o The Climate Pledge, um crescimento de quase 600% em signatários no ano passado. Entre os quase 100 novos signatários que se juntam hoje estão a maior empresa de transporte de contêineres do mundo, a Maersk; o desenvolvedor líder de software empresarial SAP; a empresa madeireira norte-americana Weyerhaeuser; a maior empresa solar residencial dos EUA, Sunrun; e a marca líder em serviços de áudio e carro conectados, HARMAN. Juntos, os signatários da iniciativa geram mais de US$ 3,5 trilhões em receitas anuais globais e têm mais de oito milhões de funcionários de 51 setores em 29 países.

Os signatários do The Climate Pledge devem concordam em:

Medir e informar regularmente as emissões de gases de efeito estufa.

Implementar estratégias de descarbonização alinhadas ao Acordo de Paris por meio de mudanças e inovações reais nos negócios, incluindo melhorias de eficiência, energia renovável, redução de materiais e outras estratégias de eliminação de emissões de carbono.

Neutralizar as emissões restantes com compensações adicionais, quantificáveis, reais, permanentes e socialmente benéficas para atingir zero emissões anuais de carbono até 2040.

“ Os efeitos das mudanças climáticas estão se tornando cada vez mais aparentes em nosso entorno e na vida cotidiana, e acreditamos firmemente que o setor privado deve continuar inovando e colaborando entre regiões e indústrias para descarbonizar a economia global em escala”, disse Andy. Jassy, ​​diretor executivo da Amazon. “ É um sinal encorajador que mais de 300 empresas já assinaram o The Climate Pledge, que as compromete a enfrentar as mudanças climáticas de frente, incorporando mudanças reais nos negócios que causarão um impacto duradouro em nosso planeta. Só podemos fazer isso juntos.”

Muitos dos novos signatários do Pledge já estão fazendo grandes avanços para reduzir suas emissões de carbono:

Maersk está fornecendo ofertas verdes para clientes líderes do setor em toda a cadeia de suprimentos, incluindo o Maersk ECO Delivery, que visa a redução de emissões no transporte marítimo. Amazon começou a participar desse serviço em 2020 e continua até hoje. A participação da Amazon reduziu as emissões em aproximadamente 20 Ktoneladas de CO2e (o equivalente a 50 milhões de milhas médias de veículos de passageiros) em 2021.

está fornecendo ofertas verdes para clientes líderes do setor em toda a cadeia de suprimentos, incluindo o Maersk ECO Delivery, que visa a redução de emissões no transporte marítimo. Amazon começou a participar desse serviço em 2020 e continua até hoje. A participação da Amazon reduziu as emissões em aproximadamente 20 Ktoneladas de CO2e (o equivalente a 50 milhões de milhas médias de veículos de passageiros) em 2021. A SAP acelerou recentemente sua meta de atingir emissões líquidas zero de carbono para 2030 – 20 anos antes do que originalmente previsto.

acelerou recentemente sua meta de atingir emissões líquidas zero de carbono para 2030 – 20 anos antes do que originalmente previsto. A Weyerhaeuser está gerenciando florestas de forma sustentável e fabricando produtos de madeira em toda a América do Norte para fornecer um suprimento sustentável de madeira para residências e inúmeros outros produtos, enquanto protege o habitat da vida selvagem e serve como uma solução climática natural por meio do sequestro e armazenamento de carbono. A Weyerhaeuser refloresta 100% de suas florestas após a colheita – plantando entre 130 e 150 milhões de árvores por ano.

está gerenciando florestas de forma sustentável e fabricando produtos de madeira em toda a América do Norte para fornecer um suprimento sustentável de madeira para residências e inúmeros outros produtos, enquanto protege o habitat da vida selvagem e serve como uma solução climática natural por meio do sequestro e armazenamento de carbono. A Weyerhaeuser refloresta 100% de suas florestas após a colheita – plantando entre 130 e 150 milhões de árvores por ano. Os sistemas da Sunrun impediram 8,1 milhões de toneladas métricas de emissões de carbono, o que equivale a negar 20 bilhões de milhas percorridas por um veículo de passageiros médio.

impediram 8,1 milhões de toneladas métricas de emissões de carbono, o que equivale a negar 20 bilhões de milhas percorridas por um veículo de passageiros médio. Com um foco de longa data no propósito, a sustentabilidade é um dos principais pilares estratégicos de negócios da HARMAN. Como parte do compromisso da HARMAN de alcançar emissões líquidas zero de carbono nas emissões dos Escopos 1, 2 e 3 até 2040, está trabalhando em direção a metas de curto prazo ambiciosas e mensuráveis ​​que visam reduzir emissões, uso de energia e desperdício em toda a sua cadeia de valor. A HARMAN introduziu novas linhas de produtos feitos de materiais reciclados e de origem responsável e se comprometeu com 100% de energia renovável em todas as fábricas da HARMAN até 2025.

Hoje, o Climate Pledge também recebe várias empresas que já receberam investimentos por meio do Climate Pledge Fund de US$ 2 bilhões, o fundo de capital de risco corporativo da Amazon que investe em empresas que podem ajudar a acelerar o caminho para cumprir o Climate Pledge. Essas empresas incluem a BETA Technologies, uma empresa aeroespacial elétrica, e a Infinium, uma empresa de tecnologia de combustíveis renováveis, que visam apoiar os esforços de descarbonização no setor de transporte global. O setor foi responsável por aproximadamente 7,3 bilhões de toneladas métricas de emissões de carbono em 2020. De fato, quase 13% dos signatários representam os setores de transporte, aviação e logística, enviando um sinal importante de que haverá um rápido crescimento na demanda por produtos e serviços que ajudem a reduzir as emissões de carbono nesse setor-chave. Além disso, a investida do Climate Pledge Fund e a nova signatária Pachama está trazendo qualidade, transparência e escala para os mercados de carbono baseados na natureza. A Pachama usa sensoriamento remoto e aprendizado de máquina para medir o carbono armazenado nas florestas e monitorá-los ao longo do tempo, permitindo que organizações e indivíduos compensem suas emissões com confiança, apoiando projetos de reflorestamento e conservação florestal.

O anúncio de hoje ressalta as conclusões do último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas (IPCC), que enfatiza a necessidade de ação imediata para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, investir em soluções climáticas naturais para limitar o aquecimento a cerca de 1,5 graus Celsius, e para mitigar os danos.

" Diante do grande perigo, que é o que a ciência mais recente retrata, a comunidade empresarial deve ter um caminho claro a seguir: Intensificar e acelerar as reduções de emissões para que possamos evitar o pior dos danos ainda por vir”, disse Christiana Figueres, sócia-fundadora do Global Optimism e ex-chefe de clima das Nações Unidas. “ É encorajador, portanto, que 300 empresas estejam comprometidas em trabalhar juntas para atingir zero líquido até 2040 ou antes por meio do The Climate Pledge. Mas 300 empresas não são suficientes para entregar as transformações que precisamos. Encorajo todos os líderes empresariais a se familiarizarem com a ciência, traduzi-la para seus negócios e possibilitar as mudanças de que precisamos sem demora.”

A Amazon e o Global Optimism dão as boas-vindas aos novos signatários do The Climate Pledge:

4 Cladding Services HARMAN Perlego Aberdeen Laundry Services Ltd. Harmony Music School Plan A Accordant Solutions Ltd. HRS Premier Packaging LLC ALIANAz Limited Hyzon Motors project44 Augenklinik Dardenne SE Infinium Holdings, Inc. ProtectBox BETA Technologies Intelcom ROBUR Industry Service Group GmbH BetaCarbon Pty Ltd. Ishizaka Inc. Rye Demolition Clif Bar & Company ITinSell SAP SE CMP Products JACK RYAN Savvy Freight COAT Paints Kayamut Ve Shefa (KVS) Schumacher Packaging Werk Schwarzenberg Cognizant Technology Solutions Kin and Carta Plc Search Laboratory Creast Kombuchery GmbH Silentnight Group Croatian Post Inc. Letterbox Distribution SMS Plc DIGITALL Liechtensteinische Landesbank Sport-Thieme GmbH Dynamic Consultants Group Lineage Logistics Sunrun E Ink Holdings Inc. Maersk Superpedestrian Earthchain Making Science Syncro Technology Corp Electric Driver Maya Cosmetics Syneos Health Ellers Farm Distillery Meyers TBM Co., Ltd. Envopap Mighty Tea Venture Limited euNetworks Group Ltd. Mitie Group Tech Mahindra Everflow Water Monogram Media Teleion LLC Flor Americas MultiGreen Properties Teleon Surgical BV Flow Water Inc. Natra The Vella Group Genesys Network Archaeology Ltd. TransACT Technology Solutions Gienanth Group GmbH Novartis Up2You GO TO-U OAC Services, Inc. Verdical Group GoFor Ocean Infinity West Monroe Ground Control Ltd. Paack Logistics Weyerhaeuser GRUPO GRANSOLAR SL Pachama Xnrgy Climate Systems Hammam Al Andalus Pallet LOOP Ltd. Zephyr Environmental Hardscape Group Limited Pearson

Informações sobre todos os novos 95 signatários que se comprometeram com o The Climate Pledge e as ações que eles estão tomando para descarbonizar suas empresas estão disponíveis no site do The Climate Pledge, incluindo:

Maersk

A.P. Moller – Maersk (Maersk) é uma empresa de logística integrada e a maior empresa de transporte de contêineres do mundo. Como fornecedor global de serviços logísticos de ponta a ponta em todos os modos de transporte, a empresa está comprometida em desempenhar um papel integral na descarbonização global do transporte de longa distância. Além de reduzir todas as emissões diretas e indiretas em todo o seu negócio até 2040, a Maersk também está comprometida em expandir suas ofertas de clientes verdes, incluindo o compromisso de atingir 25% da carga marítima transportada com combustíveis verdes, 90% de operações verdes para logística de contrato e cadeia de frio e pelo menos 30% da carga aérea transportada com combustível de aviação sustentável até 2030. Para atingir essas metas ambiciosas, a Maersk está explorando, testando e investindo em inovações sustentáveis ​​para permitir a transformação em toda a cadeia de suprimentos. Atualmente, a Maersk está investindo em novos combustíveis inovadores, embarcações, caminhões elétricos, software de planejamento de rede, tecnologia de compartilhamento de informações e muitas outras áreas. Isso inclui o pedido de 12 navios que serão capazes de operar com metanol verde – esses navios estarão operacionais em 2024.

“ Resolver a emergência climática e descarbonizar as cadeias de suprimentos de nossos clientes é um imperativo estratégico para a Maersk”, disse Soren Skou, A.P. Moller – diretor executivo da Maersk. “ Portanto, em janeiro de 2021, aceleramos nosso compromisso de descarbonização com emissões líquidas zero até 2040 – uma década à frente de nossas ambições iniciais de 2050 e do Acordo de Paris. Para impulsionar a escala maciça de combustíveis verdes, todos nós devemos agir agora e agir. Se queremos ver mudanças nesta década, não podemos esperar e, nesse contexto, estamos ansiosos para ingressar no The Climate Pledge, uma oportunidade de nos unirmos a alguns de nossos principais clientes, aprender com eles e compartilhar as melhores práticas e soluções”.

SAP

A SAP é líder mundial em software e serviços de aplicativos empresariais. A SAP tem a visão de ajudar empresas de todos os tamanhos e setores a se tornarem empresas inteligentes e sustentáveis, gerenciando dados e processos de negócios para serem mais eficientes, resilientes e competitivos. A SAP oferece soluções específicas de sustentabilidade para gestão e relatórios de desempenho de sustentabilidade corporativa, contabilidade de carbono, gestão de resíduos para processos de economia circular e gestão responsável e inclusiva da cadeia de valor. A SAP acelerou recentemente seu compromisso de emissões líquidas zero de 2050 a 2030. A empresa está definindo metas baseadas na ciência para atingir zero líquido em toda a sua cadeia de valor, de acordo com um futuro de 1,5 graus Celsius. A SAP está conduzindo uma estratégia de longo prazo de operações sustentáveis ​​em todo o mundo, incluindo o uso de energia 100% renovável para os próprios data centers e edifícios da SAP em todo o mundo desde 2014. A SAP também está investindo diretamente em eletricidade renovável, bem como em fundos baseados na natureza e em recursos técnicos para neutralizar as emissões residuais de carbono.

“ A mudança climática é um dos maiores desafios do nosso tempo e a hora de agir é agora”, disse Christian Klein, diretor executivo da SAP. “ A tecnologia nos oferece a oportunidade de criar um impacto positivo e duradouro para as gerações futuras e a SAP tem orgulho de se juntar ao The Climate Pledge para ajudar a impulsionar essa mudança.”

Weyerhaeuser

A Weyerhaeuser administra milhões de acres de florestas e opera 35 fábricas e 18 centros de distribuição de produtos de madeira na América do Norte. Por mais de 120 anos, a Weyerhaeuser vem cultivando, colhendo e regenerando florestas em um ciclo contínuo. Suas florestas fornecem ar e água limpos, habitat da vida selvagem, oportunidades de lazer, energia renovável e um suprimento sustentável de madeira para residências e inúmeros outros produtos dos quais as comunidades dependem todos os dias. As florestas e fábricas da Weyerhaeuser oferecem ótimos empregos e apoiam as economias locais nas áreas rurais da América do Norte.

“ A sustentabilidade tem sido um princípio orientador na Weyerhaeuser por mais de um século, e acreditamos há muito tempo que nossa empresa tem a obrigação de causar um impacto positivo em nossas comunidades e na sociedade de forma mais ampla”, disse Devin W. Stockfish, presidente e diretor executivo da Weyerhaeuser. “ Nossas florestas de trabalho e os produtos de madeira sustentáveis ​​que produzimos desempenham um papel fundamental para ajudar a mitigar os impactos das mudanças climáticas. E, como parte de nossos esforços contínuos de sustentabilidade, publicamos nosso primeiro registro de carbono líder de pares e estabelecemos uma posição de liderança entre nossos pares da indústria norte-americana, estabelecendo uma meta ambiciosa de redução de gases de efeito estufa com base científica. A adesão ao The Climate Pledge reflete nosso compromisso de atingir essas metas e ajudar a liderar o caminho para emissões líquidas zero globalmente.”

Sunrun

A Sunrun é a empresa líder em energia solar doméstica, armazenamento de bateria e serviços de energia do país. Fundada em 2007, a Sunrun foi pioneira em planos de serviços solares domésticos para tornar a energia limpa local mais acessível a todos por pouco ou nenhum custo inicial. A solução inovadora de bateria doméstica da Sunrun oferece às famílias energia acessível, resiliente e confiável. Em 2021, a empresa instalou 792 megawatts de energia limpa para mais de 110.000 clientes, aumentando a capacidade total de energia solar em rede para 4,7 gigawatts. Espera-se que os sistemas adicionados apenas em 2021 compensem mais de 17 milhões de toneladas métricas de CO2 nos próximos 30 anos. De acordo com o Relatório de Impacto mais recente da empresa, a Sunrun gerou mais de 11 bilhões de quilowatts-hora de energia limpa desde 2007.

“ Na Sunrun, as pessoas e o planeta são nossa estrela norte”, disse Mary Powell, diretor executivo da Sunrun. “ Desde nossa fundação, ajudamos mais de 660.000 clientes nos EUA a mudar para energia limpa e reduzir suas emissões de carbono por meio de nossos sistemas domésticos de armazenamento solar e bateria, e estamos apenas começando. Estamos focados em encontrar mais maneiras de eletrificar as casas e permitir que todos os americanos tomem medidas contra as mudanças climáticas, reduzam os custos de energia e ganhem independência energética. Estamos orgulhosos de demonstrar esse compromisso assinando o Climate Pledge ao lado de outros líderes de sustentabilidade.”

HARMAN

A HARMAN projeta e projeta produtos e soluções conectadas para montadoras, consumidores e empresas em todo o mundo, incluindo sistemas de carros conectados, produtos de áudio e vídeo, soluções de automação empresarial e serviços de suporte à Internet das Coisas. Com marcas líderes como AKG, Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon, Mark Levinson e Revel, a HARMAN é admirada por audiófilos, músicos e locais de entretenimento onde se apresentam em todo o mundo. Mais de 50 milhões de automóveis na estrada hoje estão equipados com áudio HARMAN e sistemas de carros conectados. Os serviços de software da HARMAN alimentam bilhões de dispositivos e sistemas móveis conectados, integrados e seguros em todas as plataformas, desde o trabalho e em casa até o carro e o celular. Em março de 2017, a HARMAN tornou-se uma subsidiária integral da Samsung Electronics Co., Ltd.

“ Na HARMAN, sabemos que impulsionar a sustentabilidade é uma jornada contínua que se beneficia da colaboração constante”, disse Tom Mooney, diretor sênior de Assuntos Governamentais e Sustentabilidade da HARMAN. “ Cada um dos outros signatários do Climate Pledge está tão comprometido quanto nós com a construção de um futuro mais sustentável e entende o valor de trabalhar juntos em direção ao nosso objetivo comum. Estamos empolgados em unir forças com essa comunidade de inovadores e líderes de pensamento para criar mudanças significativas”.

Sobre o The Climate Pledge

Em 2019, a Amazon e o Global Optimism cofundaram o The Climate Pledge, um compromisso para alcançar o Acordo de Paris 10 anos antes e eliminar a emissão de carbono até 2040. Agora, 312 organizações assinaram o The Climate Pledge, enviando um sinal importante de que haverá um rápido crescimento na demanda por produtos e serviços que ajudem a reduzir as emissões de carbono. Para obter mais informações, acesse www.theclimatepledge.com.

Sobre a Amazon

A Amazon é orientada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente, paixão por invenção, compromisso com a excelência operacional e pensamento de longo prazo. A Amazon se dedica a ser a empresa mais centrada no cliente da Terra, a melhor empregadora da Terra, e o lugar mais seguro para trabalhar da Terra. Avaliações de clientes, compras com um clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, a tecnologia Just Walk Out, e o The Climate Pledge são algumas das coisas pioneiras da Amazon. Para saber mais, acesse amazon.com/about e siga @AmazonNews.

Sobre a Global Optimism

A Global Optimism existe para precipitar mudanças transformacionais em todo o setor. Alcançar um futuro com zero emissões não é um desafio distante. É um que devemos seguir no caminho por enquanto. Toda avaliação científica mostra que, para atingir a meta de zero emissões líquidas até 2050, para manter o aquecimento global abaixo de 1,5 grau Celsius, devemos reduzir pela metade nossas emissões entre 2020 e 2030. Lidar com a crise climática só é possível quando todos, em todos os lugares, fazem sua parte. Trabalhamos com coletivos de ideias semelhantes de todos os setores dispostos a investir nas escolhas necessárias para essa jornada desafiadora e de afirmação da vida. Para mais informações, acesse https://globaloptimism.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.