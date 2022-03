SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben Amazon en Global Optimism aangekondigd dat meer dan 300 bedrijven nu The Climate Pledge hebben ondertekend, een groei van bijna 600% in ondertekenaars in het afgelopen jaar. Onder de bijna 100 nieuwe ondertekenaars die vandaag toetreden, is ‘s werelds grootste containerrederij, Maersk; de toonaangevende ontwikkelaar van bedrijfssoftware SAP; het Noord-Amerikaanse houtlandbedrijf Weyerhaeuser; het grootste residentiële zonne-energiebedrijf in de VS, Sunrun; en het toonaangevende merk in connected car en audiodiensten, HARMAN. Ondertekenaars van de belofte genereren in totaal meer dan $ 3,5 biljoen aan wereldwijde jaarlijkse inkomsten en hebben meer dan 8 miljoen werknemers in 51 sectoren in 29 landen.

