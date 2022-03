The Climate Pledge annonce près de 100 nouveaux signataires, dont Maersk, SAP, Weyerhaeuser, Sunrun et HARMAN, portant le total à plus de 300 entreprises engagées dans le monde

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Amazon et Global Optimism ont annoncé que plus de 300 entreprises avaient désormais signé The Climate Pledge, soit une croissance de près de 600 % du nombre de signataires au cours de l'année écoulée. Parmi les près de 100 nouveaux signataires qui rejoignent l’Engagement aujourd'hui figurent la plus grande compagnie maritime de conteneurs au monde, Maersk ; le principal développeur de logiciels d'entreprise SAP ; la société forestière nord-américaine Weyerhaeuser ; la plus grande entreprise solaire résidentielle aux États-Unis, Sunrun ; et la marque leader des services audio et automobile connectés, HARMAN. Les signataires de l'Engagement génèrent en tout plus de 3,5 billions USD de revenus annuels mondiaux et emploient plus de 8 millions de personnes dans 51 secteurs et 29 pays.

Les signataires de The Climate Pledge doivent accepter de :

Mesurer et déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre, de façon régulière.

Mettre en œuvre des stratégies de décarbonation en phase avec l’Accord de Paris, à travers des modifications réelles de leur entreprise et des innovations, notamment en apportant des améliorations en matière d’efficience, d’énergie renouvelable, de réduction des matériaux et autres stratégies d’élimination des émissions de carbone.

Neutraliser toutes les émissions restantes avec des compensations supplémentaires, quantifiables, réelles, permanentes, et bénéfiques sur le plan social, afin d’atteindre une neutralité annuelle des émissions de carbone d’ici 2040.

« Les effets du changement climatique deviennent de plus en plus apparents dans notre environnement et dans notre vie quotidienne, et nous croyons fermement que le secteur privé doit continuer à innover et à collaborer entre les régions et les industries, afin de décarboner l'économie mondiale à grande échelle », a déclaré Andy Jassy, PDG d'Amazon. « C'est un signe encourageant que plus de 300 entreprises aient désormais signé The Climate Pledge, qui les engage à attaquer de front le changement climatique, en intégrant de véritables changements commerciaux qui auront un impact durable sur notre planète. Nous ne pouvons le faire qu'ensemble ».

Bon nombre des nouveaux signataires de l’Engagement réalisent déjà d’importantes avancées vers la réduction de leurs émissions de carbone :

Maersk propose à ses clients des offres écologiques de pointe tout au long de la chaîne d'approvisionnement, y compris Maersk ECO Delivery, qui vise à réduire les émissions dans le transport maritime. Amazon a commencé à participer à ce service en 2020 et continue aujourd'hui. La participation d'Amazon a permis de réduire les émissions d'environ 20 000 tonnes d'équivalent CO2 (l'équivalent de 50 millions de milles parcourus en moyenne par un véhicule de tourisme) en 2021.

propose à ses clients des offres écologiques de pointe tout au long de la chaîne d'approvisionnement, y compris Maersk ECO Delivery, qui vise à réduire les émissions dans le transport maritime. Amazon a commencé à participer à ce service en 2020 et continue aujourd'hui. La participation d'Amazon a permis de réduire les émissions d'environ 20 000 tonnes d'équivalent CO2 (l'équivalent de 50 millions de milles parcourus en moyenne par un véhicule de tourisme) en 2021. SAP a récemment avancé son objectif d'atteindre des émissions nettes de carbone nulles à 2030, soit 20 ans plus tôt que prévu initialement.

a récemment avancé son objectif d'atteindre des émissions nettes de carbone nulles à 2030, soit 20 ans plus tôt que prévu initialement. Weyerhaeuser gère durablement des forêts et fabrique des produits du bois à travers l'Amérique du Nord, afin de fournir un approvisionnement durable en bois pour les maisons et d'innombrables autres produits, tout en protégeant l'habitat faunique et en servant de solution climatique naturelle grâce à la séquestration et au stockage du carbone. Weyerhaeuser reboise 100 % de ses terres forestières après la récolte, en plantant entre 130 et 150 millions d'arbres chaque année.

gère durablement des forêts et fabrique des produits du bois à travers l'Amérique du Nord, afin de fournir un approvisionnement durable en bois pour les maisons et d'innombrables autres produits, tout en protégeant l'habitat faunique et en servant de solution climatique naturelle grâce à la séquestration et au stockage du carbone. Weyerhaeuser reboise 100 % de ses terres forestières après la récolte, en plantant entre 130 et 150 millions d'arbres chaque année. Les systèmes de Sunrun ont évité 8,1 millions de tonnes métriques d'émissions de carbone, ce qui équivaut à annuler 20 milliards de milles parcourus par un véhicule de tourisme moyen.

ont évité 8,1 millions de tonnes métriques d'émissions de carbone, ce qui équivaut à annuler 20 milliards de milles parcourus par un véhicule de tourisme moyen. Avec un objectif de longue date, la durabilité est l'un des principaux piliers commerciaux stratégiques de HARMAN. Dans le cadre de l'engagement d'HARMAN à atteindre l'objectif zéro carbone pour les émissions des champs d'application 1, 2 et 3 d'ici 2040, il s'efforce d'atteindre des objectifs ambitieux et mesurables à court terme, visant à réduire les émissions, la consommation d'énergie et les déchets tout au long de sa chaîne de valeur. HARMAN a introduit de nouvelles gammes de produits fabriqués à partir de matériaux issus de sources responsables et recyclés et s'est engagé à utiliser 100 % d'énergie renouvelable dans toutes les usines HARMAN d'ici 2025.

Aujourd'hui, The Climate Pledge accueille également plusieurs entreprises qui ont déjà reçu des investissements par le biais du Climate Pledge Fund de 2 milliards USD, le fonds de capital-risque d'entreprise d'Amazon qui investit dans des entreprises pouvant aider à accélérer la réalisation du Climate Pledge. Ces entreprises comprennent BETA Technologies, une entreprise d'aérospatiale électrique, et Infinium, une entreprise de technologie des carburants renouvelables, qui visent toutes deux à soutenir les efforts de décarbonation dans le secteur mondial des transports. Le secteur était responsable d'environ 7,3 milliards de tonnes métriques d'émissions de carbone en 2020. En fait, près de 13 % des signataires représentent les secteurs du transport, de l'aviation et de la logistique, ce qui envoie un signal important indiquant qu'il y aura une croissance rapide de la demande de produits et services qui contribueront à réduire les émissions de carbone dans ce secteur clé. En outre, Pachama, bénéficiaire du Climate Pledge Fund et nouveau signataire, apporte qualité, transparence et ampleur aux marchés du carbone basés sur la nature. Pachama utilise la télédétection et l'apprentissage automatique pour mesurer le carbone stocké dans les forêts et les surveiller au fil du temps, permettant aux organisations et aux particuliers de compenser leurs émissions en toute confiance, en soutenant des projets de reboisement et de conservation des forêts.

Le communiqué d'aujourd'hui souligne les conclusions du dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations Unies, qui souligne la nécessité d'une action immédiate pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, investir dans des solutions climatiques naturelles pour limiter le réchauffement à près de 1,5 degré Celsius, et pour atténuer les dommages.

« Face à un grand péril, comme le décrivent les dernières découvertes scientifiques, la communauté des affaires doit avoir une voie claire à suivre : Intensifiez et accélérez les réductions d'émissions afin d'éviter les pires dommages à venir », a déclaré Christiana Figueres, partenaire fondatrice de Global Optimism et ancienne responsable du climat aux Nations Unies. « Il est donc encourageant que 300 entreprises se soient engagées à travailler ensemble pour atteindre le zéro net d'ici 2040 ou plus tôt, grâce à The Climate Pledge. Mais 300 entreprises ne suffisent pas pour réaliser les transformations dont nous avons besoin. J'encourage tous les chefs d'entreprise à se familiariser avec la science, à la traduire pour leurs entreprises et à permettre les changements dont nous avons besoin sans délai ».

Amazon et Global Optimism accueillent les nouveaux signataires de The Climate Pledge :

4 Cladding Services HARMAN Perlego Aberdeen Laundry Services Ltd. Harmony Music School Plan A Accordant Solutions Ltd. HRS Premier Packaging LLC ALIANAz Limited Hyzon Motors project44 Augenklinik Dardenne SE Infinium Holdings, Inc. ProtectBox BETA Technologies Intelcom ROBUR Industry Service Group GmbH BetaCarbon Pty Ltd. Ishizaka Inc. Rye Demolition Clif Bar & Company ITinSell SAP SE CMP Products JACK RYAN Savvy Freight COAT Paints Kayamut Ve Shefa (KVS) Schumacher Packaging Werk Schwarzenberg Cognizant Technology Solutions Kin and Carta Plc Search Laboratory Creast Kombuchery GmbH Silentnight Group Croatian Post Inc. Letterbox Distribution SMS Plc DIGITALL Liechtensteinische Landesbank Sport-Thieme GmbH Dynamic Consultants Group Lineage Logistics Sunrun E Ink Holdings Inc. Maersk Superpedestrian Earthchain Making Science Syncro Technology Corp Electric Driver Maya Cosmetics Syneos Health Ellers Farm Distillery Meyers TBM Co., Ltd. Envopap Mighty Tea Venture Limited euNetworks Group Ltd. Mitie Group Tech Mahindra Everflow Water Monogram Media Teleion LLC Flor Americas MultiGreen Properties Teleon Surgical BV Flow Water Inc. Natra The Vella Group Genesys Network Archaeology Ltd. TransACT Technology Solutions Gienanth Group GmbH Novartis Up2You GO TO-U OAC Services, Inc. Verdical Group GoFor Ocean Infinity West Monroe Ground Control Ltd. Paack Logistics Weyerhaeuser GRUPO GRANSOLAR SL Pachama Xnrgy Climate Systems Hammam Al Andalus Pallet LOOP Ltd. Zephyr Environmental Hardscape Group Limited Pearson

Des informations sur l’ensemble des 95 nouveaux signataires qui se sont engagés pour The Climate Pledge et les mesures qu’ils prennent pour décarboner leurs entreprises sont disponibles sur le site Web de The Climate Pledge, parmi lesquels :

Maersk

A.P. Moller – Maersk (Maersk) est une entreprise de logistique intégrée et la plus grande compagnie maritime de conteneurs au monde. En tant que fournisseur mondial de services logistiques de bout en bout pour tous les modes de transport, l'entreprise s'engage à jouer un rôle essentiel dans la décarbonation mondiale du transport longue distance. En plus de réduire toutes les émissions directes et indirectes dans l'ensemble de ses activités d'ici 2040, Maersk s'est également engagée à élargir ses offres clients vertes, notamment en s'engageant à atteindre 25 % du fret maritime transporté avec des carburants verts, 90 % d'opérations vertes pour la logistique contractuelle et chaîne du froid et au moins 30 % du fret aérien transporté avec du carburant d'aviation durable d'ici 2030. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, Maersk explore, teste et investit dans des innovations durables pour permettre la transformation tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Maersk investit actuellement dans de nouveaux carburants innovants, des navires, des camions électriques, des logiciels de planification de réseau, des technologies de partage d'informations et bien d'autres domaines. Cela comprend la commande de 12 navires qui seront capables de fonctionner au méthanol vert ; ces navires seront opérationnels en 2024.

« Résoudre l'urgence climatique et décarboner les chaînes d'approvisionnement de nos clients est un impératif stratégique pour Maersk », a déclaré Soren Skou, A.P. Moller – PDG de Maersk. « Ainsi, en janvier 2021, nous avons accéléré notre engagement de décarbonation vers des émissions nettes nulles d'ici 2040, une décennie avant nos ambitions initiales pour 2050 et l'Accord de Paris. Pour stimuler l'augmentation massive des carburants verts, nous devons tous avancer maintenant et agir. Si nous sommes censés voir des changements cette décennie, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre, et dans ce contexte, nous sommes impatients de rejoindre The Climate Pledge, une opportunité de faire équipe avec certains de nos principaux clients, d'apprendre d'eux et de partager les meilleures pratiques et solutions ».

SAP

SAP est un leader mondial des logiciels et services d'application d'entreprise. SAP a pour vision d'aider les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à devenir des entreprises intelligentes et durables, en gérant les données et les processus métier pour qu'ils soient plus efficaces, résilients et compétitifs. SAP propose des solutions spécifiques au développement durable pour la gestion et le reporting des performances de développement durable des entreprises, la comptabilité carbone, la gestion des déchets pour les processus d'économie circulaire et la gestion responsable et inclusive de la chaîne de valeur. SAP a récemment accéléré son engagement à zéro émission nette de 2050 à 2030. L'entreprise se fixe des objectifs scientifiques pour atteindre le zéro net tout au long de sa chaîne de valeur, conformément à un avenir à 1,5 degré Celsius. SAP mène une stratégie à long terme d'opérations durables dans le monde entier, notamment en utilisant 100 % d'énergie renouvelable pour les centres de données et les bâtiments de SAP dans le monde entier depuis 2014. SAP investit également directement dans l'électricité renouvelable, ainsi que dans des fonds naturels et techniques pour neutraliser les émissions de carbone résiduelles.

« Le changement climatique est l'un des plus grands défis de notre époque et il est temps d'agir », a déclaré Christian Klein, PDG de SAP. « La technologie nous offre l'opportunité de créer un impact durable et positif pour les générations futures et SAP est fier de rejoindre The Climate Pledge pour aider à conduire ce changement ».

Weyerhaeuser

Weyerhaeuser gère des millions d'acres de terrains forestiers et exploite 35 usines de fabrication et 18 centres de distribution de produits du bois en Amérique du Nord. Depuis plus de 120 ans, Weyerhaeuser cultive, récolte et fait repousser des forêts selon un cycle continu. Ses terrains boisés fournissent de l'air et de l'eau purs, un habitat faunique, des possibilités de loisirs, de l'énergie renouvelable et un approvisionnement durable en bois pour les maisons et d'innombrables autres produits dont les communautés dépendent chaque jour. Les forêts et les usines de Weyerhaeuser fournissent d'excellents emplois et soutiennent les économies locales dans les régions rurales de l'Amérique du Nord.

« La durabilité est un principe directeur chez Weyerhaeuser depuis plus d'un siècle, et nous pensons depuis longtemps que notre entreprise a l'obligation d'avoir un impact positif sur nos communautés et sur la société en général », a déclaré Devin W. Stockfish, président et chef de la direction de Weyerhaeuser. « Nos forêts exploitées et les produits du bois durables que nous produisons jouent un rôle essentiel pour aider à atténuer les impacts du changement climatique. Et dans le cadre de nos efforts continus en matière de développement durable, nous avons publié notre premier Registre Carbone, leader sur le marché, et établi une position de leader parmi nos pairs de l'industrie nord-américaine, en fixant un objectif ambitieux et scientifiquement fondé de réduction des gaz à effet de serre. L'adhésion à The Climate Pledge reflète notre engagement à atteindre ces objectifs et à aider à ouvrir la voie vers des émissions nettes nulles à l'échelle mondiale ».

Sunrun

Sunrun est la principale entreprise nationale de services solaires, de stockage de batteries et de services énergétiques. Fondée en 2007, Sunrun a été le pionnier des plans de services solaires domestiques pour rendre l'énergie propre locale plus accessible à tous, pour un coût initial minime ou nul. La solution innovante de batterie domestique de Sunrun apporte aux familles une énergie abordable, résiliente et fiable. En 2021, l'entreprise a installé 792 mégawatts d'énergie propre pour plus de 110 000 clients, portant la capacité totale d'énergie solaire en réseau à 4,7 gigawatts. Les systèmes ajoutés en 2021, à eux seuls, devraient compenser plus de 17 millions de tonnes métriques de CO2 au cours des 30 prochaines années. Selon le dernier rapport d'impact de la société, Sunrun a généré plus de 11 milliards de kilowattheures d'énergie propre depuis 2007.

« Chez Sunrun, les gens et la planète sont notre étoile polaire », a déclaré Mary Powell, PDG de Sunrun. « Depuis notre création, nous avons aidé plus de 660 000 clients à travers les États-Unis à passer à l'énergie propre et à réduire leurs émissions de carbone, grâce à nos systèmes solaires domestiques et de stockage de batterie, et nous ne faisons que commencer. Nous nous concentrons sur la recherche d'autres moyens d'électrifier les maisons et de permettre à tous les Américains d'agir contre le changement climatique, de réduire les coûts énergétiques et d'acquérir une indépendance énergétique. Nous sommes fiers de démontrer cet engagement en signant The Climate Pledge aux côtés d'autres leaders du développement durable ».

HARMAN

HARMAN conçoit et fabrique des produits et des solutions connectés pour les constructeurs automobiles, les consommateurs et les entreprises du monde entier, y compris des systèmes de voiture connectées, des produits audiovisuels, des solutions d'automatisation pour entreprises et des services de soutien à l'Internet des Objets. Avec des marques de premier plan telles que AKG, Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon, Mark Levinson et Revel, HARMAN est appréciée par les audiophiles, les musiciens et les lieux de divertissement du monde entier. Plus de 50 millions d'automobiles sur la route aujourd'hui sont équipées de systèmes audio et de systèmes de voiture connectée de HARMAN. Les services logiciels de HARMAN alimentent des milliards de périphériques et de systèmes mobiles qui sont connectés, intégrés et sécurisés sur toutes les plateformes, que ce soit au travail, à la maison, dans la voiture ou sur mobile. En mars 2017, HARMAN est devenue une filiale en propriété exclusive de Samsung Electronics Co., Ltd.

« Chez HARMAN, nous savons que favoriser la durabilité est un cheminement continu qui bénéficie d'une collaboration constante », a déclaré Tom Mooney, directeur principal des affaires gouvernementales et de la durabilité chez HARMAN. « Chacun des autres signataires de The Climate Pledge est aussi engagé que nous à construire un avenir plus durable et comprend la valeur de travailler ensemble vers notre objectif commun. Nous sommes ravis de nous associer à cette communauté d'innovateurs et de leaders d'opinion pour créer un changement significatif ».

À propos de The Climate Pledge

En 2019, Amazon et Global Optimism ont cofondé The Climate Pledge, qui vise à honorer l’Accord de Paris sur le climat avec dix ans d’avance sur les objectifs de celui-ci, et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. À ce jour, 312 organisations ont signé The Climate Pledge, envoyant ainsi un signal fort selon lequel il faut s’attendre à une croissance rapide de la demande en produits et services contribuant à réduire les émissions de carbone. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.theclimatepledge.com.

À propos d’Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l’invention, un engagement envers l’excellence opérationnelle et une vision à long terme. Amazon s’efforce de devenir l’Entreprise la plus axée sur les clients, de la planète, le Meilleur employeur de la planète, et le Lieu de travail le plus sûr de la planète. Les avis des clients, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios, et The Climate Pledge (l’Engagement Climat) sont quelques-unes des innovations d’Amazon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur amazon.com/about, et suivez @AmazonNews.

À propos de Global Optimism

Global Optimism existe pour accélérer le changement transformationnel à l’échelle de tous les secteurs. La réalisation d’un avenir sans émission n’est pas un défi inatteignable. C’est un futur que nous devons préparer dès maintenant. Toutes les évaluations scientifiques indiquent que pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, et pour maintenir le réchauffement mondial en deçà de 1,5 °C, nous devons réduire de moitié nos émissions entre 2020 et 2030. Il ne sera possible de résoudre la crise climatique que si tous les individus, où qu’ils se trouvent, apportent leur contribution. Nous travaillons avec des collectivités de tous les secteurs qui souhaitent investir dans les choix nécessaires pour accomplir ce parcours difficile et constructif. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://globaloptimism.com/.

