Optima Italia déploie la Digital Experience Solution d'Incognito pour soutenir la croissance de son réseau

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Incognito Software Systems Inc., un fournisseur leader mondial de solutions logicielles d'orchestration de services à haut débit pour les fournisseurs de services numériques, annonce que Optima Italia S.p.A. a mis en service la Digital Experience (DX) Solution d'Incognito afin de rationaliser et améliorer l'expérience client. Avec Incognito, Optima peut centraliser et rationaliser la gestion de tous les dispositifs de son réseau et offrir ainsi une expérience client ininterrompue de qualité supérieure en utilisant une solution de type « carrier-grade », capable d'évoluer en fonction de la croissance de son réseau et de ses services.

En tant que fournisseur leader de services d'entreprise numérique italien, Optima propose une collection intégrée de services, notamment l'électricité, le gaz, le réseau mobile et l'Internet, pour les marchés professionnels et résidentiels. Afin de soutenir une base client importante et croissante dans les principaux centres, Optima avait besoin d'une solution pour amplifier ses opérations en remplaçant les processus manuels qui demandent beaucoup de temps et de travail, par une plateforme primée par le secteur. Soutenue par l' Auto Configuration Server (ACS) conforme au Broadband Forum, la plateforme intelligente Digital Experience automatise la résolution des problèmes techniques, ce qui se ressent sur la qualité du service.

Dans le cadre de ses efforts d'automatisation, Optima a choisi d'être soutenue par Incognito en se basant sur son expertise pour améliorer l'expérience des abonnés, réduire les coûts d'exploitation, et permettre la fourniture de services innovants dans la maison connectée. « Il est rapidement apparu qu'Incognito pouvait offrir une excellente mise en œuvre de la plateforme, avec une mise en service du système en quelques semaines », a déclaré Paolo Primiani, ingénieur Réseau et Voix chez Optima Italia.

« Nous sommes très fiers de travailler avec Optima Italia comme partenaire technologique pour offrir à la clientèle le déploiement de services haut débit de fibre optique dans toutes ses zones de service », a déclaré Ricardo Gonzalez, vice-président des ventes chez Incognito. « Optima est l'un des fournisseurs leaders de services à haut débit en Italie, respecté pour son dévouement envers l'expérience client. Notre mission est de fournir aux opérateurs télécoms des outils leur permettant d'accroître leur efficacité tout en réduisant les coûts, et nous nous réjouissons de contribuer au succès d'Optima ».

La Digital Experience Solution (DX) est une plateforme primée par le secteur qui est utilisée dans le monde entier par les principaux fournisseurs de services à haut débit pour gérer et orchestrer l' Internet of Things (IoT) et le customer premise equipment (CPE) avec les protocoles TR-069, User Services Platform (USP / TR-369)du Broadband Forum, et d'autres protocoles. Pour en savoir plus sur Digital Experience Solution et la suite de solutions d'orchestration d'Incognito, rendez-vous sur le site Web www.incognito.com.

À propos d'Incognito

Incognito Software Systems Inc. fournit des logiciels et des services d'orchestration de services qui aident les fournisseurs de services numériques à gérer l'expérience haut débit de nouvelle génération. Plus de 200 clients dans le monde, dont Claro, Cox, Digicel, Globe et Orange, misent sur les solutions d'Incognito pour accélérer l'introduction de services haut débit innovants sur la fibre, le câble et les technologies sans fil fixes, tout en offrant une expérience client exceptionnelle. L'entreprise est une division de Lumine Group, un portefeuille de Constellation Software Inc., la plus grande entreprise indépendante de logiciels au Canada. Rendez-vous sur le site Web www.incognito.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos d'Optima Italia

Optima Italia S.p.A., est une entreprise numérique italienne leader de fourniture intégrée de services énergétiques (électricité et gaz) et de télécommunications (Internet, téléphone et téléphonie mobile) pour les marchés des entreprises et des particuliers. Optima a été fondée en 1999 par les entrepreneurs Danilo Caruso et Alessio Matrone avec pour objectif de créer une société de services visant à simplifier la vie des familles et des entreprises. Rendez-vous sur notre site Web www.optimaitalia.com, ou suivez-nous sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.