Optima Italia implementeert digitale ervaringsoplossing van Incognito om netwerkgroei te ondersteunen

VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Incognito Software Systems Inc., een toonaangevende wereldwijde leverancier van softwareoplossingen voor de orkestratie van breedbandservices voor digitale serviceproviders, maakt bekend dat Optima Italia S.p.A. live is gegaan met Incognito's Digital Experience (DX) Solution om de klantervaring te stroomlijnen en te verbeteren. Met Incognito kan Optima het beheer van alle apparaten binnen haar netwerk centraliseren en stroomlijnen om een continue, hoogwaardige klantervaring te bieden met behulp van een carrier-grade oplossing die kan gelijke tred kan houden met de groei van hun netwerk en service.

Als toonaangevende Italiaanse provider van digitale services aan bedrijven biedt Optima een geïntegreerde verzameling diensten, waaronder elektriciteit, gas, mobiel en internet voor zakelijke en residentiële markten. Voor het ondersteunen van een omvangrijk en groeiend klantenbestand in grote centra had Optima een oplossing nodig waarmee operaties konden worden opgeschaald door tijd- en arbeidsintensieve handmatige processen te vervangen door een door de industrie erkend platform. Ondersteund door Incognito's allesomvattende Broadband Forum-compliant Auto Configuration Server (ACS), automatiseert het slimme platform Digital Experience de oplossing van technische problemen die van invloed zijn op de kwaliteit van de dienst.

Optima koos voor Incognito om hen te ondersteunen bij hun automatiseringsinspanningen op basis van Incognito's expertise op het gebied van het verbeteren van de gebruikerservaring, het verlagen van de operationele kosten en het leveren van innovatieve diensten aan ‘verbonden’ woningen. “ Het werd al snel duidelijk dat Incognito een geweldige platformimplementatie zou kunnen bieden, met een systeem dat binnen enkele weken live kon gaan,” aldus Paolo Primiani, Network & Voice Engineer bij Optima Italia.

“ Het vervult ons met trots om als technologiepartner samen te werken met Optima Italia bij de uitrol van hun high-speed glasvezelbreedbanddiensten aan klanten binnen al haar servicegebieden,” aldus Ricardo Gonzalez, VP Sales bij Incognito. “ Optima is een van de toonaangevende breedbandaanbieders in Italië, gerespecteerd voor hun toewijding aan de klantervaring. Het is onze missie om telecomoperators tools te bieden die hen helpen de efficiëntie te verhogen en tegelijkertijd de kosten te verlagen, en we kijken ernaar uit om een bijdrage te leveren aan het succes van Optima.”

De Digital Experience Solution (DX) is een door de branche bekroond platform dat over de hele wereld wordt gebruikt door vooraanstaande providers van breedbandservices voor het beheren en orkestreren van het Internet of Things (IoT) en Customer Premise Equipment (CPE) met Broadband Forum's TR-069, het User Services Platform (USP / TR-369) en andere beheerprotocollen. Ga voor meer informatie over de Digital Experience Solution en Incognito's suite van orkestratieoplossingen naar www.incognito.com.

Over Incognito

Incognito Software Systems Inc. biedt software en services voor de orkestratie van services die digitale serviceproviders helpen bij het beheren van de breedbandervaring van de volgende generatie. Meer dan 200 klanten wereldwijd, waaronder Claro, Cox, Digicel, Globe en Orange, maken gebruik van oplossingen van Incognito om de introductie van innovatieve breedbanddiensten via glasvezel, kabel en vaste draadloze technologieën te versnellen en tegelijkertijd een uitstekende klantervaring te bieden. Het bedrijf is onderdeel van de Lumine Group, een portfolio van Constellation Software Inc., het grootste onafhankelijke softwarebedrijf van Canada. Ga naar www.incognito.com of volg ons op LinkedIn en Twitter.

Over Optima Italia

Optima Italia S.p.A. is een toonaangevend Italiaans digitaal bedrijf voor de geïntegreerde levering van energie (elektriciteit en gas) en telecommunicatie (internet, telefoon en mobiel) voor de zakelijke en consumentenmarkt. Optima werd in 1999 opgericht door ondernemers Danilo Caruso en Alessio Matrone met als doel een dienstverlenend bedrijf te creëren om het leven van gezinnen en bedrijven te vereenvoudigen. Ga naar www.optimaitalia.com, of volg Optima op LinkedIn.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.